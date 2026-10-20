Džon Mekinro uvrijedio Novaka Đokovića: Izgleda da 10 godina nismo gledali tenis

Američki teniser Džon Mekinro nastavlja da bude kontradiktoran u svojim izjavama, tako da je u pokušaju da pohvali Karlosa Alkaraza - unizio Novaka Đokovića.

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Slavni američki teniser Džon Mekinro postao je poznat po tome što uvijek govori bez "dlake na jeziku", međutim koliko god da je zanimljiv - toliko je i kontradiktoran. Tako smo već navikli da prema Novaku Đokoviću ima toplo-hladno odnos, pamtimo dane kad ga je najviše hvalio, kao i kada ga je kritikovao najviše od svih, čak i optuživao za lažiranje povreda.

U posljednje vrijeme najviše govori o Karlosu Alkarazu na čiju igru je takođe imao dosta zamjerki, s tim da ga je sada u Madridu, što teško da je koincidencija, opisao kao svog omiljenog igrača, opet nekako nipodaštavajući sve ostale. U svakoj bi rečenici koju Mekinro izgovori o Alkarazu bilo pretjerivanja, bez kočnica, gdje bi moglo da se postavi pitanje - a šta je sa nekim drugim teniserima, poput Đokovića, Sinera ili Nadala? To kao da Mekinro stalno zaboravlja.

"Alkaraz mi je omiljeni"

Džon Mekinro pohvalio je Alkaraza zbog novog imidža, ali i zbog njegovih igara: "Da, sviđa mi se Alkaraz otkad je pustio kosu. Izgleda odlično. On je najbolji. Karlos Alkaraz je najbolji. On je moj, on je moj favorit", rekao je Amerikanac i dodao: "Ne govorim ovo samo zato što sam u Madridu, budite sigurni".

U svom stilu nastavio je da pretjeruje:

"Karlos Alkaraz je najbolja stvar koja se dogodila tenisu u posljednjih deset godina. Nevjerovatno. Imamo sreće što ga imamo. Zato mi je on trenutno omiljeni igrač za gledanje. Srećan sam što ponovo igra jer nije bilo dobro za tenis to što je bio odsutan", naglasio je Mekinro dodajući da je prava sreća za španski tenis što su poslije Nadala sad dobili još jednog velikana.

Izvor: Youtube/screenshot/Graham Bensinger

"Karlos Moja je osvojio jedan, ali Rafa Nadal se pojavio... Nisam mislio da će se ovo dogoditi. Kako se ovo događa? Kako se, dođavola, ovo događa?", rekao je Mekinro koji je nedavno pričao da Alkaraz nikad neće stići Đokovića.

Pričao da je Đoković najveći ikada

Ako je Alkaraz najbolja stvar koja se desila tenisu od 2016. godine, a u tom periodu smo imali dominaciju Novaka Đokovića, da li se Mekinro sjeća šta je pričao o srpskom teniseru?

"Mogu ljudi da vole ili mrze Novaka Đokovića, ali je on za mene jedan od najvećih, ne tenisera, nego sportista u istoriji. Ima nevjerovatne fizičke predispozicije, a takvih mentalno spremnih sportista bilo je jako, jako malo. Ta želja za pobjeđivanjem, intenzitet u njegovoj igri, to je impresivno. Nema puno sportista u istoriji, koji su cijelu karijeru bili tako intenzivni na terenu kao što je Novak. On je za mene u istoj kategoriji kao Majkl Džordan", rekao je Mekinro prije dvije godine.

"Da li je današnji tenis dosadan? Više bih rekao da je predvidljiv, a za to je kriv Đoković, najbolji teniser svih vremena. Neću da kažem najveći, ali najbolji sigurno. Novak je tenis podigao na neki drugi nivo i mislim da smo to tek sada počeli da cijenimo. To su bili Rodžer Federer i Rafael Nadal, koji su bili nedodirljivi, a onda je došao Novak i sve je poremetio. Svi su željeli da Federer i Nadal budu na tom nivou, a do tog nivoa na kraju je došao Đoković. To moramo da cijenimo. Ja ne znam kako on održava taj nivo, ali znam da ne može zauvijek da traje", istakao je Mekinro.

Alkaraz daleko od Đokovića

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je jasno da je zbog osvajanja svih mogućih rekorda Novak Đoković nekima "dosadio" i da su zato čekali novu generaciju tenisera, ima još mnogo toga Alkaraz da uradi da bi se približio najvećem svih vremena. Trenutno je na sedam osvojenih grend slemova i zaista ima odlično "prolazno vrijeme", ali ne zaboravimo da ga sve više muče povrede, dok su mu tek 23 godine.

Đoković je znao da čuva svoje tijelo i zato i dan-danas traje sa nepunih 40 godina. Osvojio je 24 grend slema, ima 40 mastersa, zlato sa Olimpijskih igara, sedam Završnih mastersa, dok je 428 nedjelja bio na prvom mjestu ATP liste...

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