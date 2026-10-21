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Džon Izner: "Svi bi razumjeli da je Đoković to uradio, ali ne - on hoće da ruši Federera"

Džon Izner: "Svi bi razumjeli da je Đoković to uradio, ali ne - on hoće da ruši Federera"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Amerikanac Džon Izner vjeruje da je Đoković još uvijek gladan uspjeha i da može da osvojio titulu u Bazelu.

Džon Izner o Novaku Đokoviću Izvor: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press /Hector RETAMAL / AFP/ Profimedia

Nekadašnji američki teniser Džon Izner vjeruje da Novak Đoković može do 103. titule u karijeri u Bazelu. To bi značilo da će izjednačiti impresivni rekord Rodžera Federera, upravo u njegovom domu.

Smatra da je Đoković u Pekingu pokazao da i dalje može da igra na visokom nivou, pogotovo što je imao prilično vremena za odmor nakon rane eliminacije u Šangaju.

"Osvojio je prije dvije nedjelje titulu u Pekingu, potom izgubio prvi meč u Šangaju i sada se dobro odmorio. I mentalno i fizički. Za njega je bitna svježina i sada je ima", kaže Amerikanac.

Iako su se mnogi začudili što se poslije 15 godina vraća u Švajcarsku, pomjeranje "Slema šest kraljeva" za kraj decembra je bilo ključno. Konkurencija u Bazelu neće biti nimalo laka, ali Novak je uvijek favorit gdje god da se pojavi.

"Mogao je da kaže kraj"

Đokoviću na putu do titule stoje mlade nade Ben Šelton, Artur Fils, Rafael Hodar, a od njegovog rezultata u Bazelu zavisiće i potencijalni plasman na Završni turnir u Torinu.

"Bazel će biti veoma jak, Đoković bi trebalo da bude tek četvrti nosilac, ali on je sada u dobroj formi da osvoji još jedan trofej kao u Pekingu. To je dokaz da je i dalje gladan uspjeha, gladniji nego ikada", kaže Amerikanac i dodaje:

"Mogao je poslije trijumfa u Pekingu da stavi tačku na sezonu, odmori se i počne pripreme za Australijan open. Ali on želi još više. Svi bi razumjeli da je poslije neuspjeha na US openu otišao na odmor", zaključuje.

Izvor: Profimedia

Srpski as je jednom stigao do polufinala i dva puta do finala Bazela, a jedinu titulu slavio je 2009. godine kada je pobijedio ljubimca navijača Rodžera Federera. On mu se revanširao već naredne godine, a poznato je da je Švajcarac ovdje apsolutni rekorder sa 10 titula.

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Tagovi

Tenis Novak Đoković Džon Izner

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