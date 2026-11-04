Đoković - Hidžikata, uživo: Novak osvojio set

16 : 23 6:2 - Đoković osvojio set! Đoković je osvojio prvi set - 6:2!

16 : 18 5:2 - Brejk Đokovića! Konačno, brejk Đokovića za 5:2 u prvom setu.

16 : 12 4:2 - Gem za Đokovića Đoković uzima gem na svoj servis i drži vođstvo - 4:2.

16 : 12 3:2 - Novak opet propušta brejk šanse Nove dvije brejk lopte je imao Đoković, mogao je vjerovatno da stavi tačku na prvi set, ali ih nije iskoristio. Hidžikata se izvukao - 3:2.

16 : 03 3:1 - Đoković spasio brejk loptu Imao je Novak 40:15, pa je izgubio tri poena zaredom i Hidžikata je došao do brejk lopte. Đoković je spasio volejem na mreži, pa je uzeo gem i sačuvao vođstvo - 3:1.

15 : 58 2:1 - Novak ispustio šansu Imao je Đoković 15:40 na servis Hidžikate, nije iskoristio brejk loptu, mogao je da ima dupli brejk prednosti, umjesto toga Hidžikata dolazi do gema.

15 : 52 2:0 - Đoković potvrdio brejk Novak potvrđuje brejk i osvaja ga sa nulom - 2:0.

15 : 52 1:0 - Brejk Đokovića Đoković pravi brejk već u prvom gemu - 1:0.

15 : 42 Đoković je na terenu Đoković i Hidžikata su izašli na teren, počinje zagrijavanje. The one and only https://t.co/NLe9yun0WM — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 4, 2026

15 : 37 Meč uskoro počinje Đoković i Hidžikata počinju svoj meč uskoro. The perfect picture doesn't exi...#RolexParisMasters https://t.co/RpY54y3VOr — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 4, 2026

15 : 26 Đokoviću se čisti žrijeb Saša Zverev izgubio je od Lorenca Muzetija u drugom kolu turnira u Parizu, Đokoviću se tako "čisti" žrijeb.

15 : 19 Novak čeka Sašu i Muzetija Đoković čeka kraj meča između Zvereva i Muzetija pre izlaska na teren. Tamo je Italijan dobio prvi set i bliži je pobjedi protiv prvog igrača svijeta.

15 : 19 Ispali su i Tijafo i Hodar Kada je trka za Završni masters u pitanju ispadanje Rafe Hodara u utorak i Fransisa Tijafoa u sredu dodatno "otvara" put Novaku ka Završnom mastersu. Sada drži sve u svojim rukama i plasman u polufinale mu daje ogromne šanse za Torino, dok ulazak u finale to garantuje.

15 : 19 Đoković protiv Hidžikate Đoković u drugom kolu Mastersa u Parizu igra protiv Rinkija Hidžikate i mora da nastavi put ka tituli u Parizu ako želi da ima šansu za plasman na Završni masters u Torinu.