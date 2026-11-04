Đoković - Hidžikata, uživo: Novak osvojio set

Novak Đoković igra protiv Rinkija Hidžikate u drugom kolu Mastersa u Parizu.
Novak Đoković igra protiv Rinkija Hidžikate u drugom kolu Mastersa u Parizu. Srpski teniser nema pravo na grešku ,mora da dobije ovaj meč i da nastavi put ka tituli u Parizu, jer je to jedini način da dođe do Završnog mastersa u Torinu. Ako ispadne prije polufinala, ispada iz trke...
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6:2 - Đoković osvojio set!
Đoković je osvojio prvi set - 6:2!
5:2 - Brejk Đokovića!
Konačno, brejk Đokovića za 5:2 u prvom setu.
4:2 - Gem za Đokovića
Đoković uzima gem na svoj servis i drži vođstvo - 4:2.
3:2 - Novak opet propušta brejk šanse
Nove dvije brejk lopte je imao Đoković, mogao je vjerovatno da stavi tačku na prvi set, ali ih nije iskoristio. Hidžikata se izvukao - 3:2.
3:1 - Đoković spasio brejk loptu
Imao je Novak 40:15, pa je izgubio tri poena zaredom i Hidžikata je došao do brejk lopte. Đoković je spasio volejem na mreži, pa je uzeo gem i sačuvao vođstvo - 3:1.
2:1 - Novak ispustio šansu
Imao je Đoković 15:40 na servis Hidžikate, nije iskoristio brejk loptu, mogao je da ima dupli brejk prednosti, umjesto toga Hidžikata dolazi do gema.
2:0 - Đoković potvrdio brejk
Novak potvrđuje brejk i osvaja ga sa nulom - 2:0.
1:0 - Brejk Đokovića
Đoković pravi brejk već u prvom gemu - 1:0.
Đoković je na terenu
Đoković i Hidžikata su izašli na teren, počinje zagrijavanje.
The one and only https://t.co/NLe9yun0WM— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 4, 2026
Meč uskoro počinje
Đoković i Hidžikata počinju svoj meč uskoro.
The perfect picture doesn't exi...#RolexParisMasters https://t.co/RpY54y3VOr— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 4, 2026
Đokoviću se čisti žrijeb
Saša Zverev izgubio je od Lorenca Muzetija u drugom kolu turnira u Parizu, Đokoviću se tako "čisti" žrijeb.
Novak čeka Sašu i Muzetija
Đoković čeka kraj meča između Zvereva i Muzetija pre izlaska na teren. Tamo je Italijan dobio prvi set i bliži je pobjedi protiv prvog igrača svijeta.
Ispali su i Tijafo i Hodar
Kada je trka za Završni masters u pitanju ispadanje Rafe Hodara u utorak i Fransisa Tijafoa u sredu dodatno "otvara" put Novaku ka Završnom mastersu. Sada drži sve u svojim rukama i plasman u polufinale mu daje ogromne šanse za Torino, dok ulazak u finale to garantuje.
Đoković protiv Hidžikate
Đoković u drugom kolu Mastersa u Parizu igra protiv Rinkija Hidžikate i mora da nastavi put ka tituli u Parizu ako želi da ima šansu za plasman na Završni masters u Torinu.
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