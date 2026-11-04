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Đoković - Hidžikata, uživo: Novak osvojio set 0
Novak djokovic rinki hidzikata uzivo prenos livestream arena sport
Novak djokovic rinki hidzikata uzivo prenos livestream arena sport
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Đoković - Hidžikata, uživo: Novak osvojio set

Novak Đoković igra protiv Rinkija Hidžikate u drugom kolu Mastersa u Parizu.

Novak Đoković igra protiv Rinkija Hidžikate u drugom kolu Mastersa u Parizu. Srpski teniser nema pravo na grešku ,mora da dobije ovaj meč i da nastavi put ka tituli u Parizu, jer je to jedini način da dođe do Završnog mastersa u Torinu. Ako ispadne prije polufinala, ispada iz trke...

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
16:23

6:2 - Đoković osvojio set!

Đoković je osvojio prvi set - 6:2!

16:18

5:2 - Brejk Đokovića!

Konačno, brejk Đokovića za 5:2 u prvom setu.

16:12

4:2 - Gem za Đokovića

Đoković uzima gem na svoj servis i drži vođstvo - 4:2.

16:12

3:2 - Novak opet propušta brejk šanse

Nove dvije brejk lopte je imao Đoković, mogao je vjerovatno da stavi tačku na prvi set, ali ih nije iskoristio. Hidžikata se izvukao - 3:2.

16:03

3:1 - Đoković spasio brejk loptu

Imao je Novak 40:15, pa je izgubio tri poena zaredom i Hidžikata je došao do brejk lopte. Đoković je spasio volejem na mreži, pa je uzeo gem i sačuvao vođstvo - 3:1.

15:58

2:1 - Novak ispustio šansu

Imao je Đoković 15:40 na servis Hidžikate, nije iskoristio brejk loptu, mogao je da ima dupli brejk prednosti, umjesto toga Hidžikata dolazi do gema.

15:52

2:0 - Đoković potvrdio brejk

Novak potvrđuje brejk i osvaja ga sa nulom - 2:0.

15:52

1:0 - Brejk Đokovića

Đoković pravi brejk već u prvom gemu - 1:0.

15:42

Đoković je na terenu

Đoković i Hidžikata su izašli na teren, počinje zagrijavanje.

15:37

Meč uskoro počinje

Đoković i Hidžikata počinju svoj meč uskoro.

15:26

Đokoviću se čisti žrijeb

Saša Zverev izgubio je od Lorenca Muzetija u drugom kolu turnira u Parizu, Đokoviću se tako "čisti" žrijeb.

15:19

Novak čeka Sašu i Muzetija

Đoković čeka kraj meča između Zvereva i Muzetija pre izlaska na teren. Tamo je Italijan dobio prvi set i bliži je pobjedi protiv prvog igrača svijeta.

15:19

Ispali su i Tijafo i Hodar

Kada je trka za Završni masters u pitanju ispadanje Rafe Hodara u utorak i Fransisa Tijafoa u sredu dodatno "otvara" put Novaku ka Završnom mastersu. Sada drži sve u svojim rukama i plasman u polufinale mu daje ogromne šanse za Torino, dok ulazak u finale to garantuje.

15:19

Đoković protiv Hidžikate

Đoković u drugom kolu Mastersa u Parizu igra protiv Rinkija Hidžikate i mora da nastavi put ka tituli u Parizu ako želi da ima šansu za plasman na Završni masters u Torinu.

15:18

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