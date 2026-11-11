Srbija se sprema za Evropsko prvenstvo: Kolaković saopštila spisak od 19 rukometašica

Selektorka Sandra Kolaković objavila je spisak od 19 rukometašica za pripreme pred Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Selektorka ženske reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak od 19 rukometašica za završne pripreme i kontrolne mečeve pred Evropsko prvenstvo, objavio je Srpski rukometni savez.

Spisak ženske rukometne reprezentacije Srbije:

Golmani : Gordana Petrović, Marija Simić, Moli Kubina;

: Gordana Petrović, Marija Simić, Moli Kubina; Lijeva krila : Aleksandra Stamenić, Jelena Stojanović;

: Aleksandra Stamenić, Jelena Stojanović; Desna krila : Tijana Simić, Dunja Radević;

: Tijana Simić, Dunja Radević; Pivotmeni : Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković;

: Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković; Bekovi: Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović, Jelena Knežević, Aleksandra Vasić, Nora Fajfrić, Leana Milosavljević, Tamara Mandić, Teodora Majković i Lara Stanić.

Rukometašice Srbije okupiće se 18. novembra u Kovilovu gde će boraviti nedelju dana, a potom će otputovati u Švajcarsku. Srbija će u Šafhauzenu odigrati dva kontrolna meča protiv selekcije Švajcarske.

Povratak u Kovilovo je predviđen za 29. novembar, a rukometašice Srbije će 2. decembra otputovati u Bratislavu na Evropsko prvenstvo.

Kontinentalno takmićenje će biti održano od 3. do 20. decembra u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj. Srbija će igrati u grupi F u Bratislavi protiv Švedske, Njemačke i Slovačke.

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