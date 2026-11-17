Rukometni klub Leotar obilježava veliki jubilej - 70 godina postojanja, tokom kojih je izrastao u jedan od najprepoznatljivijih sportskih simbola Trebinja i Hercegovine.

Izvor: Facebook/Rukometni klub Leotar

Priča o trebinjskom rukometu počela je šezdesetih godina prošlog vijeka u okviru DTV Partizan, gdje je prvu ekipu formirao dugogodišnji trener muške i ženske selekcije Alija Breko. Klub je ubrzo dobio ime Leotar, a temelje njegove bogate istorije postavile su prve generacije koje su činili Ferhat Zubčević, Vojo Prelević, Milenko Milenković, Miro Karanac, Jovo Pidžula, Mirko Ratković Jastreb, Lazo Kuljić, Slobo Vukotić, Josip Kos, Miro Kadragić, Nedo Maksimović, Neđo Kepa Smrzlić, Darko Bulut, Dragan Milojević, Zlatko Kolak, Edo Mulić i mnogi drugi.

Kroz sedam decenija rada klub je bilježio brojne uspone, a zlatnim slovima u klupskim analima upisani su sljedeći rezultati:

Kup Republike Srpske (2023): Prvi trofej u istoriji takmičenja, osvojen pobjedom u finalu nad banjalučkim Borcem m:tel (30:26).

Prva liga Republike Srpske (2010/11): Osvojena šampionska titula.

Premijer liga BiH: Dva osvojena treća mjesta (sezone 2022/23. i 2024/25) i jedno četvrto mjesto (2023/24).

Finala kupova: Učešće u finalu Kupa BiH (2024) i Svesrpskog rukometnog kupa (2022/23).

Dobri rezultati na domaćoj sceni donijeli su Leotaru tri uzastopna izlaska na međunarodnu scenu u okviru EHF Evropskog kupa (od 2023. do 2026. godine), gdje je klub odigrao 12 utakmica protiv pet rivala iz Letonije, Češke, Turske, Norveške i Rumunije. Trebinjci su u dva navrata stizali do trećeg kola takmičenja, a posebno se pamte prolazi protiv letonskog Tenaks Dobelea (u sezonama 2023/24. i 2024/25) i turskog Kejčegiza, dok su u daljim fazama zaustavljani od češke Karvine, norveškog Dramena i rumunskog Buzaua.

Iz trebinjskog kluba su povodom jubileja uputili zahvalnost svim generacijama igrača, trenera, uprava, sponzora i navijača koji su gradili ime Leotara, uz poruku da glavni cilj u godinama koje dolaze ostaje jačanje omladinske škole i stvaranje novih rukometnih asova.

(MONDO)