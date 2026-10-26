Dnevni horoskop za 26. oktobar 2026: Škorpija otkriva laž, Strijelac dobija važnu poruku

Dnevni horoskop za 26. oktobar 2026. - posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Osjećate jasnu potrebu da usporite i prestanete da se opterećujete tuđim problemima. Umjesto da energiju trošite na rješavanje tuđih nesuglasica, posvetite se sebi. Savršen je trenutak da se opustite uz dobru knjigu, omiljeni napitak i predah bez osjećaja krivice. U ljubavi zaboravite na površne komplimente, jer partner ili osoba koja vam se dopada očekuje potpunu iskrenost i otvoren razgovor.

Bik

Vaša prirodna potreba za udobnošću danas je u suprotnosti sa iznenadnom željom za promjenom prostora ili ličnog stila. Ukoliko poželite da osvježite dom novim detaljem ili premjestite namještaj, prepustite se tom impulsu jer će vam promjena prijati. Kada je riječ o društvenom životu, postajete izbirljiviji. Umjesto velikih okupljanja, večeras ćete radije izabrati druženje sa bliskom osobom uz dobru hranu i kvalitetan razgovor.

Blizanci

Razmišljate o mnogim idejama istovremeno, od novih poslovnih poduhvata do planiranja vikend putovanja. Nemojte ih zanemariti, već ih zabilježite. Neko u vašem okruženju djeluje uzdržano i tajnovito, ali umjesto da insistirate na objašnjenjima, pustite da se stvari razviju same od sebe. Popodnevna šetnja na svježem vazduhu biće vam najbolji način da osvježite misli i vratite fokus.

Rak

Danas vas pokreće talas kreativnosti i gastronomske inspiracije. Idealno je vrijeme da isprobate novi recept ili osvježite radni kutak omiljenom biljkom. Emocije su vam naglašene, pa nastojte da ne primate k srcu eventualne promjene raspoloženja kod ljudi u okruženju. Veče dočekujete u mirnom ambijentu, posvećeni sebi i onima koje najviše volite.

Lav

Zračite samopouzdanjem i lako privlačite pažnju okoline. Iskoristite taj šarm da riješite neko administrativno pitanje ili pokrenete ideju na poslu koja je do sada bila na čekanju. Budite svjesni svoje energije, ali pazite da u komunikaciji sa ukućanima ne djelujete previše strogo. Neko iz vašeg bliskog okruženja sprema vam lijepo i pažljivo iznenađenje.

Djevica

Vaša unutrašnja težnja ka savršenstvu danas odlazi u drugi plan i to je odlična vijest za vas. Umjesto da detaljno analizirate svaku sitnicu i pravite obimne spiskove obaveza, prepustite se spontanosti. Neko će vas iznenaditi neobičnim pozivom ili prijedlogom za susret. Prihvatite izazov, promijenite svakodnevnu rutinu i uživajte u neplaniranim trenucima.

Vaga

Dan je stvoren za opuštanje u omiljenom ambijentu, sređivanje garderobera ili planiranje predstojećeg odmora. Kada je riječ o finansijama, budite promišljeni i izbjegavajte impulsivnu kupovinu stvari koje vam nisu zaista neophodne. Uveče vas očekuje izuzetno topao i podržavajući razgovor sa dragom osobom.

Škorpija

Vaša procjena ljudi i prepoznavanje tuđih namjera danas funkcionišu besprijekorno. Lako ćete uočiti ko je iskren, a ko izbjegava istinu. Ipak, nemojte ulaziti u nepotrebne rasprave, već tu snagu usmjerite na sopstvene ciljeve i projekte. Ukoliko planirate da uvedete zdravije navike ili fizičku aktivnost, danas je idealan trenutak za taj prvi, odlučni korak.

Strijelac

Obaveze se gomilaju i mnogi računaju na vašu pomoć. Iako rado izlazite u susret drugima, važno je da postavite granice i kažete da trenutno nemate vremena. Poslijepodne posvetite maštanju o novim poduhvatima ili hobiju koji ste u posljednje vrijeme zapostavili. Smijeha neće nedostajati, a jedna duhovita poruka od dragog prijatelja popraviće vam raspoloženje u večernjim satima.

Jarac

Vaš racionalni pristup komunikaciji danas dobija znatno topliju i blažu notu. Bliski saradnici ili članovi porodice potražiće od vas savjet koji se ne tiče posla ili finansija, već emocija i ličnih nedoumica. Bićete iznenađeni koliko dobro umijete da saslušate druge. Veče je rezervisano za odmor i odmak od poslovnih obaveza.

Vodolija

Inspiraciju pronalazite na sasvim neočekivanim mjestima u muzici, prolaznim susretima ili svakodnevnim prizorima. Osjećate jaku želju za kreativnim izražavanjem, bilo kroz pisanje, uređenje doma ili promjenu ličnog stila. Ako vas neko usporava insistiranjem na strogim pravilima, zadržite svoj mir i nastavite svojim putem. Vaša originalnost je vaša najveća prednost.

Ribe

Vaša mašta radi punim kapacitetom, pa pripazite da ne izgubite fokus dok obavljate svakodnevne zadatke. Intuitivno ćete prepoznati kako da pružite podršku kolegi ili prijatelju koji prolazi kroz izazovan period. Prijaće vam boravak u prirodi ili mirna šetnja u sumrak, to će vam pomoći da povratite unutrašnju ravnotežu i napunite baterije.

(Lepa i srećna/Mondo)