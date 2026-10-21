Lovački Mjesec stiže: 4 znaka Zodijaka zatvaraju stara poglavlja, posao i ljubav dolaze u prvi plan

Pun Mjesec 26. oktobra 2026. godine, poznat kao Lovački Mjesec, prema astrološkom tumačenju predstavljaće prekretnicu za četiri horoskopska znaka.

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Pun Mjesec se u astrologiji smatra vremenom ubiranja plodova. To je trenutak kada energiju možemo da usmjerimo na završavanje poslova i rješavanje važnih situacija, ali i da preispitamo svoje postupke i uočimo gdje smo grešili.

Astrološkinja Julija Gikis objašnjava kako bi ovaj događaj mogao da se odrazi na znakove horoskopa i ko će ga najviše osjetiti.

Kako da ovaj period iskoristite na najbolji način i izbjegnete neprijatna iskustva? Prije svega, nemojte dozvoliti da vas vode pohlepa i pretjerana vezanost za materijalne stvari. Ne manipulišite drugima i ne primoravajte ih da igraju po vašim pravilima. Takođe, ne pokušavajte da po svaku cijenu preokrenete tok događaja na poslu.

Ove preporuke posebno se odnose na ljude koji odluke donose pod uticajem trenutnih želja i snažnih impulsa. Pokušajte da uskladite ono što osjećate sa načinom na koji živite i postupate. Pokažite dobrotu, saosjećanje i razumijevanje prema bližnjima i ljudima oko sebe. Priuštite sebi nešto lijepo, preispitajte greške, ali obavezno priznajte sebi i ono što ste dobro uradili.

Mnogima bi ovaj period mogao da pomogne da jasnije sagledaju svoju finansijsku situaciju, bolje upravljaju novcem i razmisle o zaradi. Prema ovom astrološkom tumačenju, moguće je dobijanje pomoći bez obaveze vraćanja, nasljedstva ili završavanje finansijskih poslova koji su dugo oduzimali vreme.

Pun Mjesec najviše će osjetiti Bik, Lav, Škorpija i Vodolija:

1. BIK

Pun Mjesec dotaći će vaš unutrašnji svijet. U vama se javlja spremnost da završite određene životne cikluse. Moguće je da ćete odlučiti da promijenite posao, napustite sigurno i prijatno radno mjesto ili se oprostite od nekih ustaljenih obaveza i navika. Bikovi obično ne vole da žure, ali ovog puta mogli biste da osjetite snažnu potrebu da što prije stavite tačku na ono što je za vas završeno.

2. LAV

Lovački Mjesec mogao bi da stavi roditelje u prvi plan. Možda će biti potrebno da im posvetite više vremena, budete uz njih i uključite se u rješavanje njihovih problema. Na poslovnom planu dobićete priliku da malo usporite. Period je povoljan za preispitivanje grešaka i primenu profesionalnih veština koje će dodatno istaći vaše znanje i sposobnosti.

3. ŠKORPIJA

Pokušajte da u drugima ne vidite samo konkurenciju, već i ljude od kojih možete nešto da naučite. Ovo je dobra prilika za razgovore sa onima koji vam ukazuju na nesigurnosti, ali i sa ljudima koji znaju da prepoznaju i podstaknu vaše talente. Odnosi u ovom periodu postaju intenzivniji, a različite situacije mogu da izazovu burne reakcije. Napetost i sukobe možete da ublažite spremnošću da saslušate drugu stranu i napravite kompromis.

4. VODOLIJA

Moguć je susret sa osobom koju biste mogli da doživite kao "karmičku". Bez obzira na to kako će se vaš odnos razvijati, to iskustvo moglo bi da vam pomogne da odgovorite na pitanja koja vas već dugo zaokupljaju. Obratite pažnju i na atmosferu u porodici. Pokušajte da iz doma uklonite nagomilanu napetost i nezadovoljstvo. U tome će vam pomoći iskreni razgovori, zajedničko vrijeme i ljubav koju pokazujete jedni drugima.

(Mondo)