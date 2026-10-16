Spremni za retrogradni Merkur? Evo šta će vaš znak morati da raščisti od 24. oktobra do sredine novembra

Retrogradni Merkur u Škorpiji trajaće od 24. oktobra do 13. novembra 2026. godine.

Merkur 24. oktobra započinje retrogradno kretanje u Škorpiji, znaku koji se u astrologiji povezuje sa tajnama, povjerenjem, bliskošću i zajedničkim novcem. Zbog toga će se naredne nedjelje, prema astrološkom tumačenju, vrtjeti oko pitanja koja traže iskreniji odgovor od uobičajenog „Sve je u redu“.

Do 13. novembra, kada Merkur ponovo kreće direktno, fokus je na provjeravanju informacija, vraćanju nedovršenim obavezama i pažljivijem slušanju. Pošto će u tom periodu i Venera biti retrogradna, ljubavni odnosi i lične vrijednosti dodatno će privlačiti pažnju.

Pročitajte šta ovaj period donosi vašem znaku horoskopa, a za potpunije astrološko tumačenje pogledajte i podznak.

OVAN

Moraćete da raščistite ko kome šta duguje u novcu, ali i u odnosima. Zajednički troškovi, pozajmica ili dogovor sa partnerom mogli bi ponovo da postanu tema. Ako ste do sada govorili „Nema veze“, a zatim u sebi sabirali svaku nepravdu, vrijeme je da jasno kažete šta vam smeta.

U ljubavi može da vas muči pitanje koliko zaista vjerujete drugoj strani. Nemojte od jednog nejasnog odgovora da pravite čitavu priču, ali nemojte ni da prećutite ono što vas uporno uznemirava. Na poslu provjerite uslove isplate i obaveze koje preuzimate. Najviše ćete dobiti ako prestanete da očekujete da drugi sami pogode vaše granice.

BIK

Na red dolazi odnos u kojem dugo nešto pokušavate da „izgurate“ bez pravog razgovora. Partner, blizak prijatelj ili poslovni saradnik mogao bi da pokrene temu za koju ste vjerovali da je zatvorena. Vaša prva reakcija biće da ponovite svoj stav, ali ovog puta vrijedi saslušati šta druga strana zapravo traži.

Slobodnim Bikovima može da se javi neko iz prošlosti. Prije nego što vas ponese poznat osjećaj, razmislite da li su se promijenile okolnosti zbog kojih ste se udaljili. Poslovne dogovore precizirajte, naročito ako sarađujete sa osobom koju dobro poznajete. Bliskost ne podrazumijeva da oboje isto razumijete obećanje.

BLIZANCI

Moraćete da raščistite raspored koji funkcioniše samo dok vi pristajete na sve. Zaostali zadaci, tuđe obaveze i sitne greške mogu da vam pokažu koliko energije gubite na lošu organizaciju. Neće svaki problem zahtijevati da radite više, neke ćete riješiti tek kada drugačije podijelite posao.

Moguć je povratak starog poslovnog zadatka ili potreba da ispravite nešto što je završeno na brzinu. Čuvajte važne poruke, provjeravajte termine i tražite jasna uputstva. U privatnom životu razgovarajte o svakodnevici, ko šta završava, ko stalno podsjeća i kome nikada ne ostane vrijeme za odmor.

RAK

Vrijeme je da razjasnite da li vam nedostaje određena osoba ili osjećaj koji ste nekada imali pored nje. Stara simpatija, pjesma ili slučajan susret mogli bi da probude emocije za koje ste vjerovali da su se smirile. Nostalgija će biti jaka, pa sebi ostavite dovoljno vremena prije nego što nešto obećate.

Zauzeti Rakovi mogli bi ponovo da razgovaraju o pažnji, nježnosti i planovima koji se stalno pomjeraju. Recite konkretno šta vam nedostaje, umjesto da čekate da partner primijeti promjenu raspoloženja. Ovo je i dobar astrološki period za povratak zapostavljenom hobiju ili kreativnoj ideji koju ste prerano odbacili.

LAV

Porodični dogovori i stare kućne teme tražiće novi razgovor. Moguće je da ćete shvatiti da se od vas i dalje očekuje uloga koju više ne želite da imate, da sve organizujete, smirujete rasprave ili budete dostupni u svakom trenutku. Biće važno da objasnite šta možete, a šta vam je postalo previše.

Ako planirate selidbu, preuređenje ili dogovor oko nekretnine, pažljivo provjerite detalje i rokove. U ljubavi će vam prijati više privatnosti, ali povlačenje bez objašnjenja može da zbuni partnera. Pokušajte da odvojite ono što vas trenutno muči od porodičnih zamjerki koje nosite godinama.

DJEVICA

Moraćete da raščistite nesporazum koji je nastao zato što ste mislili da ste bili dovoljno jasni. Poruke, dogovori, dokumenta i razgovori sa bliskim ljudima biće u centru pažnje. Ne podrazumijevajte da je neko razumio ono što ste samo nagovijestili.

Mogla bi ponovo da se otvori tema sa bratom, sestrom, komšijom ili kolegom. Prije nego što krenete da dokazujete ko je šta rekao, ustanovite šta sada možete da riješite. Na poslu provjeravajte primaoce mejlova, datume i verzije dokumenata. U ljubavi će jednostavno pitanje donijeti više od višednevnog analiziranja nečijeg tona.

VAGA

Glavno pitanje biće koliko cijenite svoje vrijeme, trud i novac. Možda ćete primijetiti da dugo prihvatate nepovoljan dogovor samo da ne biste pokvarili odnos. Sada će vam biti teže da zanemarite razliku između onoga što dajete i onoga što dobijate.

Pregledajte redovne troškove, pretplate i nedovršene dogovore o zaradi. Ako se vraća stara poslovna ponuda, tražite sve uslove prije odgovora. Na emotivnom planu razmislite da li pokušavate da zaslužite pažnju pretjeranim davanjem. Jasno izgovorena potreba mogla bi mnogo da vam otkrije o odnosu u kojem ste.

ŠKORPIJA

Merkur je retrogradan u vašem znaku, pa ćete najviše preispitivati sopstvene odluke i način na koji ih saopštavate. Možda ćete poželjeti da povučete obećanje, dopunite raniji razgovor ili priznate da ste promijenili mišljenje. Dajte sebi pravo na to, uz jasno objašnjenje ljudima kojih se promjena tiče.

Drugi bi mogli pogrešno da protumače vašu ćutljivost ili direktnost, pa birajte riječi pažljivije nego inače. U ljubavi ne provjeravajte nečiju privrženost zagonetnim porukama i povlačenjem. Ako želite odgovor, postavite pitanje. Do sredine novembra mogli biste jasnije da prepoznate koju odluku zaista želite, a koju ste donijeli pod tuđim pritiskom.

STRIJELAC

Na red dolazi ono što odlažete čim ostanete sami sa svojim mislima. Nezavršen razgovor, osjećaj krivice ili obećanje koje ste sebi dali mogli bi ponovo da vam privuku pažnju. Popunjen raspored neće vam mnogo pomoći ako istu brigu nosite iz dana u dan.

Ne morate svaku dilemu odmah da podijelite sa svima. Najprije razmislite šta vas tačno opterećuje i kakav ishod želite. Na poslu završavajte obaveze koje traže mir i koncentraciju. U ljubavi objasnite potrebu za prostorom, kako druga strana vaše povlačenje ne bi doživjela kao gubitak interesovanja.

JARAC

Moraćete da razjasnite svoje mjesto u jednom prijateljstvu, timu ili zajedničkom planu. Možda ste preuzeli najveći dio odgovornosti, dok se podrazumijeva da svi imaju jednak doprinos. Umjesto da ćutke završite i tuđi posao, pokrenite razgovor o obavezama.

Stari prijatelj ili nekadašnji saradnik mogao bi ponovo da vam se javi. Kontakt može biti prijatan, ali ne morate odmah da obnavljate sve što je nekada postojalo. Preispitaćete i jedan dugoročan cilj: da li ga još želite ili ga pratite zato što ste već mnogo uložili? Promjena plana može da vam oslobodi vrijeme za nešto što vas sada više zanima.

VODOLIJA

Poslovni dogovori i pitanje odgovornosti dolaze u prvi plan. Zadatak koji ste smatrali završenim može da se vrati na doradu, a razgovor o vašoj ulozi da dobije drugačiji tok. Tražite konkretne informacije o tome šta se očekuje, u kom roku i pod kojim uslovima.

Posebno će vam smetati ako neko prisvaja vaš trud ili mijenja dogovor bez konsultacije. Pripremite činjenice i razgovarajte smireno. Ako razmišljate o promjeni posla, vratite se ranijim kontaktima i sredite CV. U privatnom životu obratite pažnju na obećanja koja dajete kada znate da vam je raspored već prepun.

RIBE

Moraćete da preispitate plan koji lijepo zvuči, ali mu nedostaju važni detalji. Putovanje, školovanje, saradnja sa inostranstvom ili administrativna procedura mogu da zahtijevaju dodatne provjere. Ne oslanjajte se samo na to da će se sve nekako uklopiti.

Moguće je i da ćete promijeniti mišljenje poslije razgovora sa osobom čije iskustvo cijenite. Ostavite prostor da nešto naučite, bez potrebe da branite raniji stav po svaku cijenu. U ljubavi će biti važno pitanje budućnosti: da li vi i partner pod istim planom zamišljate isti život? Slobodne Ribe mogle bi da obnove kontakt sa nekim ko živi daleko.