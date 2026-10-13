Novčani horoskop za 2027. godinu: Ko može da naplati svoj talenat, a ko da ugrozi cijelu ušteđevinu

Pročitajte novčani horoskop za 2027. godinu!

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Prema ovom astrološkom tumačenju, 2027. godina počinje sa Saturnom, planetom karijere, profesionalizma i discipline, u direktnom hodu. Njegovo retrogradno kretanje je završeno. Prema horoskopu, mnogi će doživjeti velike promjene na poslu, nakon perioda u kojem ih je Saturn podsticao da isprave ranije greške.

Drugi važan astrološki događaj jeste promjena položaja karmičkih čvorova iz jula 2026. godine. Njihov uticaj trajaće do 27. marta 2028. godine, a prema ovom tumačenju, donijeće događaje koji mogu snažno da promijene naš život. Razlog je prelazak karmičkih čvorova Rahua i Ketua na osu Vodolija-Lav.

Rahu je uzlazni, a Ketu silazni Mjesečev čvor. Riječ je o dvema tačkama, sa istim ciklusom kretanja, u čijoj se blizini događaju pomračenja Sunca i Mjeseca. U ovom astrološkom tumačenju, Rahu označava razvoj i kretanje napred, dok Ketu predstavlja ono što nas vezuje za prošlost. Promjena njihove ose donosi nove zadatke.

Oni mogu da nam djeluju neobično i nejasno, a ponekad i zastrašujuće ili rizično. Tako se tumači uticaj Rahua. Ne znamo unaprijed šta će novi korak donijeti. Ketu predstavlja iskustvo iz prošlosti. Ne treba ga odbaciti, već se na njega osloniti, bez stalnog ponavljanja istih obrazaca. Poruka Rahua glasi: "Idi napred, ali pamti greške koje si pravio i osobine koje si razvio kroz prethodna iskustva".

Novčani horoskop za 2027. godinu za sve znakove Zodijaka

OVAN

Okrenite se budućnosti i pustite negativna iskustva iz prošlosti. Mnogi Ovnovi preispitivaće svoje životne ciljeve, naročito one koji se odnose na posao. Rahu vas podstiče da se odvažite i zakoračite u potpuno novo iskustvo. Što duže vučete stare probleme sa sobom, to ćete teže napredovati.

Savjet: Djeca mogu da vas usmjere ka novom životnom pravcu. Moguće je da će njihove brige privremeno postati i vaše. Probleme rješavajte, umjesto da ih odlažete. Poslovi povezani sa djecom, kreativnošću i radom sa publikom mogli bi da vam donesu novu energiju tokom ove godine.

BIK

Odlučnost i postojanost osobine su koje bi trebalo da razvijate. U prvom planu biće karijera, odnos sa nadređenima i položaj koji zauzimate. Nastojte da izgradite autoritet i pokažete da ste savjesni i pouzdani u poslu.

Savjet: Za mnoge Bikove zadatak ove godine biće da se osamostale i izađu iz roditeljskog okrilja. Koliko god vam ono pružalo toplinu i sigurnost, vrijeme je da krenete svojim putem. U suprotnom, okolnosti bi mogle da vas natjeraju na taj korak.

BLIZANCI

Novčani horoskop za 2027. godinu vas podsjeća da je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke. Ponekad ste neorganizovani, iako svemu pristupate sa entuzijazmom. Ograničenja i pravila mogu da vas uplaše i navedu da odustanete od složenih procesa koji zahtjevaju vrijeme. Uvedite više reda i poštujte pravila. Tako ćete lakše izgraditi autoritet i dobru reputaciju.

Savjet: Postavite sebi jasna pravila i potrudite se da ih slijedite. Ponekad ćete morati da se natjerate da završite ono što ste započeli, kako vaše riječi ne bi ostale samo prazna obećanja.

RAK

Ove godine zanimaće vas veliki novac, naročito poslovi koji mogu da donesu čistu zaradu. Ipak, nemojte da se previše vezujete za novac. Prema tumačenju novčanog horoskopa za 2027. godinu, što budete grčevitije jurili dobitak, teže ćete ga ostvarivati. Godina će vas izvesti iz zone komfora, a nekima će se ta promjena čak i dopasti.

Savjet: Čuvajte svoju nezavisnost i ne dozvolite da novac upravlja vašim osjećanjima.

LAV

Naredne godine naći ćete se u ulozi koja vam nije sasvim prirodna. Navikli ste da budete u centru pažnje i da vas drugi doživljavaju kao dobrog i pravednog čovjeka. Te osobine možete da zadržite, ali ćete morati da prepustite dio prostora drugima. Glavna tema biće odnosi. Karmički čvor stavlja fokus na timski rad i partnerstva. Ako dođe do razlaza, budite pošteni i nemojte da sjedite na dvije stolice. Novac bi mogao da stigne kroz saradnju sa starim klijentima i dugogodišnjim poslovnim partnerima.

Savjet: Ako želite da vam neko izađe u susret, razmislite u čemu i vi možete da popustite. Tokom godine pažljivo birajte riječi i izražavajte se jasno.

DJEVICA

Put koji vas očekuje na novčanom polju u 2027. biće vam dobro poznat. Vrijedni ste, savjesni i volite jasno organizovan dan, kao i sigurnost da imate sve što vam je potrebno. Ova godina mogla bi da donese više posla, uključujući zadatke sa kojima se do sada niste susretali. Najveća prepreka mogao bi da bude strah od greške.

Savjet: Nemojte unaprijed da zamišljate sve što može da pođe po zlu. Ako vas pozovu na novi posao, to znači da žele da radite sa njima i da su spremni da vam pomognu da naučite ono što još ne znate.

VAGA

Šta možete da uradite kako biste poboljšali finansijsku situaciju? Novčani horoskop za 2027. godinu kaže da bi za početak, trebalo da prestanete da se oslanjate na partnera i osvijestite sopstvenu samostalnost. Prepoznajte svoje talente i uživajte u njima. Pokažite šta znate, govorite o svom radu i promovišite usluge koje nudite, kao i nova dostignuća. Drugima bi moglo da bude zanimljivo da vas upoznaju u toj ulozi.

Savjet: Budite dosljedni svojim stavovima i usmjerite energiju i raspoloživa sredstva na jedan pravac.

ŠKORPIJA

Mnoge Škorpije pronaći će se u novom poslu ili zanimanju, naročito u građevinarstvu, posredovanju u prometu nekretnina, arhitekturi i pejzažnom dizajnu. Privlačiće vas i poslovi povezani sa stvaranjem prijatnog prostora, toplinom i bliskošću. To se prije svega odnosi na Škorpije koje su odlučile da žele da nastave da se razvijaju. One koje osjećaju umor više će uživati u domu i porodičnim obavezama.

Savjet: Pokušajte da birate aktivnosti koje vam pričinjavaju zadovoljstvo. Zapitajte se šta zaista želite, a šta radite samo zato što mislite da morate.

STRIJELAC

Možda ćete imati utisak da ste već ostvarili sve što ste željeli i da nema potrebe za daljim promjenama. Ipak, prema novčanom horoskopu za 2027. godinu, karmički čvor podstaći će vas da pronađete zadovoljstvo u stalnom kretanju i učenju. Životni pravac mogao bi da se mijenja toliko često, da ćete se do kraja godine navići na taj ritam. Naći ćete se u okolnostima koje zahtjevaju da ponovo učite. U početku vam to možda neće prijati, ali ćete kasnije razumjeti koliko su vam nove vještine potrebne za budućnost.

Savjet: Uloga učitelja i stručnjaka dobro vam je poznata. Sada je vrijeme da prihvatite i ulogu učenika i savladate nešto novo.

JARAC

Ove godine pojaviće se novi podsticaji u materijalnoj sferi. Karmički čvor poziva vas da cijenite mogućnosti za zaradu koje već imate. Možda ćete vjerovati da zaslužujete mnogo više novca, ali još nećete imati jasan plan kako da do njega dođete. Prema ovom astrološkom tumačenju, naročito oprezni trebalo bi da budu Jarčevi koji razmišljaju da ulože svu ušteđevinu u posao ili novi poslovni pravac. Ono u šta možete da ulažete jeste razvoj sopstvenog talenta.

Savjet: Stabilnost traži jasnu organizaciju i redovan rad. Nemojte da čekate poklone sudbine, već postepeno gradite finansijsku sigurnost i samostalnost.

VODOLIJA

Tokom 2027. godine moraćete da budete pokretač, da ulažete trud, izborite se za svoje ideje i branite sopstvene stavove. Mnoge Vodolije shvatiće da im je lakše da rade samostalno, naročito ako poslovni partner ima potpuno drugačije ciljeve. Ako dođe do razlaza, bilo u poslu ili u braku, trudite se da budete pravedni jedno prema drugom.

Savjet: Nemojte predugo da razmišljate o onome što vam je već jasno. Ako znate kako želite da postupite, napravite prvi korak.

RIBE

Novčani horoskop za 2027. godinu kaže da ćete postaviti sebi jednostavno, ali važno pitanje: "Šta želim da budem?". Neće biti presudno koliko imate godina ni čime se trenutno bavite. Počećete da preispitujete svoj životni put i zamišljate sebe u drugačijoj ulozi. Neke Ribe okrenuće se umjetnosti, druge će otići u daleke krajeve, a mnoge će se zainteresovati za psihologiju, ezoteriju ili religiju.

Savjet: Greške vam više neće djelovati toliko strašno. Ipak, zadržite razuman pristup i oslonite se na iskustvo. Ono će vam pomoći da ne izgubite pravac i ne povučete se potpuno od drugih.

(MONDO)