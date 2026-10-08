Ljubavni horoskop za 2027. godinu: Koga čeka velika ljubav, a kome je vrijeme da prestane da pristaje na manje

Pročitajte detaljnu prognozu za svaki dan Zodijaka na polju ljubavi u 2027. godini!

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U ljubavi će 2027. godina biti više posvećena preispitivanju odnosa nego slučajnim romansama. Mnogi će konačno shvatiti šta očekuju od partnera i koje obrasce više nisu spremni da ponavljaju.

Prva polovina godine, prema horoskopu, biće uzbudljivija i emotivnija. Želećemo pažnju, lepe gestove i snažna osjećanja. U drugoj polovini u prvi plan izbija pitanje šta se krije iza riječi. Tada će biti lakše da vidimo koje veze zaista imaju budućnost.

Godina će nas podsticati na iskrenost. Neki će morati da ostave prošlost iza sebe, drugi da se odvaže na prvi korak i prestanu da pristaju na manje. Astrološkinja Svetlana Miler otkriva šta očekuje svaki znak Zodijaka i koje veze će dobiti drugu šansu.

OVAN

Ljubavni horoskop za 2027. godinu može da donese poznanstvo tamo gdje uopšte niste nameravali da tražite ljubav. To može biti na poslu, tokom druženja s prijateljima ili čak kroz slučajan kontakt na internetu. U postojećim vezama mnogo toga zavisiće od spremnosti da razgovarate o budućnosti. Ako već dugo odlažete ozbiljan razgovor, u 2027. godini konačno ćete ga obaviti.

BIK

Ljubavni život postaće mirniji i jasniji. Nove veze mogu da nastanu preko poslovnog okruženja, zajedničkih obaveza ili poznanika. U postojećim vezama u prvi plan doći će svakodnevna pitanja o zajedničkom domu, novcu i planovima za budućnost. Tu će se pokazati koliko ste zaista tim.

BLIZANCI

Očekuje vas mnogo komunikacije, a neka poznanstva mogu da budu povezana s putovanjima, učenjem ili ljudima iz drugih gradova i zemalja. Romansa lako može da počne običnim dopisivanjem. Onima koji su već u vezi, 2027. godina doneće želju za više slobode i novih iskustava. Partner će morati da bude spreman na to da vam dosadašnji način funkcionisanja veze više ne odgovara.

RAK

Stare ljubavne priče mogle bi iznenada ponovo da postanu aktuelne. U vaš život može da se vrati osoba iz prošlosti ili se može ponovo otvoriti neka nerazriješena situacija. Istovremeno su moguća i nova poznanstva, naročito preko bliskog okruženja. U vezama ćete morati da odlučite šta želite da sačuvate, a šta već dugo opstaje isključivo iz navike.

LAV

Prva polovina 2027. godine izgleda posebno romantično. Poznanstva, sastanci, više pažnje i osećaj da ljubavni život konačno oživljava. Ukoliko ste slobodni, trebalo bi da češće da budete među ljudima i da ne odbijate pozive. Ukoliko ste u vezi, imaćete veću želju da vratite strast i učinite odnos manje predvidljivim.

DJEVICA

Ljubavni život posebno će oživeti u drugoj polovini godine. Novo poznanstvo može da se dogodi baš onda kada ga najmanje očekujete. Moguća je romansa s osobom koja vam u početku uopšte neće delovati kao vaš tip. U postojećim vezama pojaviće se želja da više govorite o sopstvenim željama i da zauzvrat dobijate konkretna djela, umjesto obećanja.

VAGA

Ljubavni horoskop za 2027. godinu može da donese romansu preko poslovnog okruženja, zajedničkog projekta ili poznanstva koje u početku uopšte nije delovalo romantično. U vezama će pitanje ličnih granica postati posebno važno. Ako ste navikli da stalno popuštate zarad mira, tokom 2027. godine to će početi mnogo više da vam smeta.

ŠKORPIJA

Očekuju vas prilično ozbiljni razgovori o ljubavi. Novo poznanstvo može brzo da preraste u dublji odnos, pa ćete se teško zadovoljiti površnim vezama. Za parove će godina biti provera iskrenosti. Moglo bi da se sazna nešto o čemu se dugo ćutalo, ali će posle toga biti mnogo jasnije kako dalje.

STRIJELAC

Sljedeća godina može da donese romansu na putovanju, odmoru ili kroz novo okruženje. Poznanstvo će biti uzbudljivo i može brzo da preraste u romansu. Ipak, pred kraj godine postaće jasno da li je to bila prava ljubavna priča ili samo lepa avantura. U postojećim vezama želećete više zajedničkih iskustava i manje rutine.

JARAC

Trebalo bi da obratite pažnju na ljude koje srećete u svakodnevnom životu. Ljubavna priča može da počne bez velikih gestova, postepeno i sasvim obično. U vezi će se pojaviti potreba da se obnovi emotivna bliskost. Ako se odnos već dugo svodi samo na zajedničko rješavanje svakodnevnih obaveza, to će postati posebno primjetno.

VODOLIJA

Moguće su neočekivane romanse, a poznanstvo može da nastane preko prijatelja, interneta ili potpuno nove zajednice. Ta osoba razlikovaće se od onih koje ste ranije birali. U postojećim vezama pitanje slobode postaće posebno važno. Tamo gdje postoji povjerenje, veza će ojačati. Tamo gde počinje kontrola, udaljenost će rasti.

RIBE

Ljubavni horoskop za 2027. godinu kaže da ljubav može doći preko posla, svakodnevnih obaveza ili poznanstva s osobom koju redovno viđate, ali je ranije niste posmatrali na romantičan način. Odnos će se razvijati postepeno, a ne naglo. U postojećim vezama poželećete jasne odgovore na pitanja šta ste jedno drugom, kuda idete i da li zaista imate istu predstavu o budućnosti.

(MONDO)