Znamo ko su favoriti 2027. godine: Astrolog izdvaja 7 znakova Zodijaka kojima se život mijenja iz korijena

Mnogi od 2027. godine očekuju iznenađenja, ali astrolog tvrdi da bi ona mogla da donese veliki uspjeh pripadnicima sedam znakova.

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Mnogim znakovima horoskopa se u 2027. godini smiješi napredak u karijeri, dok ima i onih koji će proći kroz važnu ličnu transformaciju. Ipak, za ostvarenje velikih ciljeva neće biti dovoljna samo hrabrost. Biće potrebni disciplina, strpljenje i dobar plan.

Prema kineskom kalendaru, nova godina počinje 6. februara 2027. Međutim, ako je posmatramo iz ugla zapadne astrologije, jasno je da će položaj planeta posebno pogodovati određenim znacima Zodijaka. O glavnim favoritima 2027. godine govori Tatjana Čekmareva, astrolog.

Prema njenim riječima, Jupiter će do 26. jula boraviti u Lavu, a zatim će preći u Djevicu. Saturn će cijelu godinu provesti u Ovnu, Uran će nastaviti kretanje kroz Blizance, Neptun će ostati u Ovnu, dok će se Pluton kretati kroz Vodoliju.

Posebno snažna astrološka konfiguracija očekuje se tokom proljeća i ljeta. Jupiter i Saturn će 3. aprila i 11. jula formirati egzaktan trigon u vatrenim znacima.

Jednostavno rečeno, 2027. godina donosi priliku da velike želje ne ostanu samo na planovima, već da se pretvore u konkretne rezultate. Evo kojih sedam znakova ima najveće šanse za uspjeh:

1. OVAN

Za Ovnove bi 2027. mogla da bude godina sazrijevanja i ozbiljnog napretka u karijeri. Saturn u njihovom znaku zahtijevaće disciplinu, odgovornost i sposobnost da započeto dovedu do kraja. Njegova skladna veza sa Jupiterom u Lavu pomoći će im da ambicije pretvore u stvarna dostignuća.

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Najvažnije pravilo za Ovnove biće manje nepromišljenih početaka, a više strategije. Saturn ne dijeli poklone, ali ono što se izgradi uz njegovu podršku obično ima čvrste temelje i dugo traje.

2. LAV

Lavovima će posebno povoljna biti prva polovina godine. Jupiter će do 26. jula prolaziti kroz njihov znak i pojačavati teme popularnosti, kreativnosti, karijere, ličnog uticaja i novih mogućnosti.

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Pomračenje Sunca dogodiće se 2. avgusta upravo u Lavu. Za mnoge pripadnike ovog znaka, to bi mogla da bude simbolična tačka novog početka - kroz novi projekat, posao, vezu, preseljenje ili promjenu imidža. Naredna godina će podstaći Lavove da prestanu da čekaju pravi trenutak i konačno zauzmu mjesto koje već dugo žele.

3. STRIJELAC

Strelčevima 2027. godina donosi širenje vidika. Jupiter u Lavu podržaće obrazovanje, putovanja, javne nastupe, međunarodne projekte i profesionalni razvoj.

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Veza Jupitera i Saturna tokom proljeća i ljeta biće naročito povoljna za one koji žele da naprave veliki iskorak. To ne mora nužno da bude poslovni poduhvat. Može da se odnosi na novu funkciju, veću publiku, promjenu profesije ili ozbiljan lični projekat. Poslije jula, Strelčevi će morati da uvedu više reda u svakodnevicu. Čak će i njima biti potrebno da se pridržavaju rokova i detaljnije planiraju obaveze.

4. BLIZANCI

Uran nastavlja kretanje kroz Blizance, zbog čega bi 2027. godina mogla da im donese neočekivane promjene na poslu, u načinu života, okruženju i profesionalnom pravcu. Posebno dobre prilike otvoriće se u oblastima komunikacije, obrazovanja, medija, tehnologije, internet projekata i novih načina zarade.

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Najvažnije će biti da se ne drže stare rutine samo zato što im je poznata. Promjena, koja se u prvi mah učini neizvjesnom, mogla bi da ih odvede do mnogo boljeg položaja.

5. VODOLIJA

Pluton nastavlja kretanje kroz Vodoliju i pokreće dug proces lične transformacije. Istovremeno, Uran u Blizancima podstiče intelektualne, profesionalne i društvene promjene.

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Avgust bi mogao da bude posebno značajan. Pomračenje Sunca u Lavu 2. avgusta i pomračenje Mjeseca u Vodoliji 17. avgusta pokrenuće pitanja odnosa, partnerstva i važnih životnih odluka. Vodolije će možda morati da preispitaju svoju predstavu o tome kakve ljude zaista žele pored sebe.

6. DJEVICA

Poslije 26. jula počinje posebno povoljan period za Djevice, jer Jupiter prelazi u njihov znak. Slijedi vrijeme napretka kroz profesionalizam, učenje, rad, sticanje novih vještina i dobru organizaciju života.

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Uspjeh u drugoj polovini godine neće zavisiti samo od srećnih okolnosti, već i od sposobnosti Djevica da naprave sistem koji će funkcionisati na duže staze. Jupiter u Djevici nagrađuje kvalitet, posvećenost i promišljene poteze.

7. BIK

Za Bikove će posebno zanimljiva biti druga polovina godine, kada Jupiter pređe u zemljani znak Djevice. Ova skladna kombinacija može da pogoduje profesionalnom razvoju, finansijama i učvršćivanju materijalne sigurnosti.

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Poslije nekoliko godina promjena, Bikovima možda neće biti potrebna još jedna velika životna revolucija. Mnogo više mogu da postignu ako pametno iskoriste ono što su već izgradili.

Glavna poruka 2027. godine ipak je jasna. Prva polovina godine donosi hrabrost da se istupi i pokaže šta se umije, dok će druga zahtijevati da se ideje pretvore u sistem i opipljive rezultate. Najviše uspjeha neće imati oni koji samo budu imali sreće, već oni koji na vrijeme prepoznaju priliku i iskoriste je.

(MONDO)