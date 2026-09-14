2027. je godina velikog preokreta: Sudbina će za ovih 5 znakova Zodijaka napisati novi scenario

Astrološka prognoza za 2027. godinu otkriva kojim znacima Zodijaka predstoje promjene, izbor novog puta i početak potpuno drugačijeg životnog poglavlja.

Izvor: AI Info

Teško da će 2027. godina biti mirna. Nekoliko sporih planeta mijenja glavne astrološke tokove. Saturn i Neptun nastavljaju kretanje kroz Ovna, Uran učvršćuje svoj položaj u Blizancima, Pluton prolazi kroz Vodoliju, dok Jupiter 26. jula ulazi u Djevicu.

Kada tome dodamo pet pomračenja, među kojima su pomračenje Sunca u Vodoliji 6. februara i potpuno pomračenje Sunca u Lavu 2. avgusta, jasno je da će pojedini znaci horoskopa morati gotovo iz temelja da promijene pravila po kojima su do sada živjeli.

Posebno će biti naglašena osa Lav - Vodolija, na kojoj će se tokom 2027. godine odvijati pomračenja Sunca i Mjeseca. U astrološkom smislu, ona govori o sudaru ličnih izbora i kolektivnih ili porodičnih obrazaca, želje da budemo ono što jesmo i potrebe da shvatimo s kim i zbog čega želimo da nastavimo dalje.

O znacima kojima 2027. godina donosi veliko životno resetovanje govori Tatjana Čekmareva, astrolog.

1. OVAN

Za Ovnove bi 2027. mogla da bude godina sazrijevanja u najpraktičnijem smislu te riječi. Saturn nastavlja kretanje kroz njihov znak i podstiče ih da preispitaju lične ciljeve, strategiju u karijeri i odnos prema odgovornosti. Neptun im istovremeno postavlja potpuno drugačiji zadatak - da shvate šta zaista žele, a koje su ciljeve nekada postavili samo zato što su vjerovali da "tako treba".

Ova kombinacija mogla bi da se doživi kao stroga revizija života. Stari planovi prestaju da funkcionišu, ali se zato pojavljuje prilika da Ovnovi izgrade novu životnu konstrukciju, skrojenu prema sopstvenim potrebama. Godina će biti posebno važna za pripadnike ovog znaka rođene u njegovoj prvoj polovini, jer će spore planete postepeno aktivirati odgovarajuće stepene njihovog natalnog Sunca.

2. BLIZANCI

Za Blizance počinje dug period promjena zahvaljujući Uranu u njihovom znaku. Ovo nije prognoza tipa "u januaru ćete upoznati sudbinsku ljubav, a u martu kupiti stan". Uran djeluje mnogo šire. Mijenja predstavu čovjeka o tome ko je, kuda ide i primorava ga da prestane da obmanjuje samog sebe.

Tokom 2027. godine Blizancima bi naglo mogli da se promijene pravac karijere, krug ljudi, način rada, mjesto stanovanja ili odnos prema svijetu. Ono što im je donedavno ulivalo sigurnost, odjednom bi moglo da postane tijesno i ograničavajuće. Najvažnije je da se ne drže stare verzije sebe samo zato što im je poznata. Uran ne trpi pokušaje da se prošlost zadrži po svaku cijenu. Ukoliko Blizanci budu uporno odbijali promjene, okolnosti bi mogle da ih natjeraju da ih prihvate na mnogo teži način.

3. LAV

Lavovi bi trebalo naročito pažljivo da prate događaje u periodima pomračenja. Potpuno pomračenje Sunca u Lavu dogodiće se 2. avgusta, dok 17. avgusta slijedi pomračenje Mjeseca u Vodoliji. Za Lavove ovo može da bude prelomna tačka u ljubavnom životu, partnerskim odnosima, samorealizaciji i javnom djelovanju.

Ipak, ne mora da bude riječ o dramatičnom rušenju svega starog. Ponekad novi život počinje mnogo jednostavnije, onda kada osoba prestane da pristaje na ono što joj ne odgovara. Uticaj ovog perioda mogli bi posebno snažno da osjete Lavovi čije se natalne planete i važne tačke nalaze u blizini stepena na kojima se pomračenja odvijaju. Takve natalne karte trebalo bi posmatrati pojedinačno jer isti tranzit kod dvije osobe rođene u istom znaku može da se ispolji na potpuno različite načine.

4. DJEVICA

Druga polovine 2027. godine za Djevice izgleda naročito obećavajuće. Jupiter 26. jula ulazi u njihov znak i pokreće novi ciklus rasta, povezan sa ličnim razvojem, usavršavanjem profesionalnih vještina i širenjem mogućnosti. Prije toga, 20. februara, dogodiće se pomračenje Mjeseca u Djevici. Zbog toga bi godina mogla da počne preispitivanjem ustaljenog načina života, a da se završi osjećajem da se pred pripadnicima ovog znaka otvorio potpuno novi put.

Jupiter ne garantuje ispunjenje svih želja, uprkos brojnim astrološkim obećanjima na internetu. Njegov zadatak je jednostavniji i korisniji, da proširi prostor mogućnosti. Da li će Djevice iskoristiti prilike ili će nastaviti da čekaju savršen trenutak, pitanje je njihovog izbora.

5. VODOLIJA

Vodolijama će tokom 2027. godine vjerovatno biti najteže da se pretvaraju da se ništa ne događa. Pluton nastavlja kretanje kroz njihov znak i postepeno mijenja njihove duboko ukorijenjene predstave o identitetu, kontroli nad sopstvenim životom, odnosu prema društvu i ličnim granicama.

Na ovaj proces nadovezuje se i niz pomračenja. Pomračenje Sunca u Vodoliji dogodiće se 6. februara, dok će 17. avgusta uslijediti pomračenje Mjeseca u istom znaku. Za Vodolije koje imaju lične planete na tim stepenima, 2027. godina bi mogla da bude naročito prelomna. Čist list ovdje možda neće označavati samo spoljašnju promjenu okolnosti, već odricanje od starog identiteta. Mijenjaće se način na koji Vodolije vide sebe, ono što očekuju od sebe, kao i odnosi koje su spremne da nastave.

(MONDO)