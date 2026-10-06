Mjesec i Jupiter danas se susreću u Lavu: Za 3 znaka Zodijaka ovo je dan za napredak

Mjesec i Jupiter se susreću u Lavu 6. oktobra 2026. godine, a određenim znacima horoskopa donose nove prilike i prilive novca.

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Astrolozi danas izdvajaju jedan zanimljiv nebeski susret. Mjesec i Jupiter se sastaju u znaku Lava, aspekt koji se u astrologiji povezuje sa većim optimizmom, samopouzdanjem, velikodušnošću i osjećajem da se pred nama otvara više mogućnosti. Ovaj tranzit se posebno povezuju sa novcem, prilikama i spremnošću da se napravi korak koji se do sada odlagao.

Konjunkcija Mjeseca i Jupitera se dešava danas, 6. oktobra, dok je Mjesec još u Lavu. Prema astrološkim kalendarima, aspekt je najizraženiji tokom dana, nakon čega Mjesec kasnije prelazi u Djevicu.

Prema horoskopu, Jupiter predstavlja širenje, optimizam, obilje i prilike, dok se Mjesec povezuje sa emocijama, potrebama i svakodnevnim životom. Kada se nađu zajedno, astrolozi smatraju da dolazi do pojačanih osjećanja, ali isto tako i želje da se nešto pokrene, pokaže ili dobije više prostora.

Lav ovoj kombinaciji dodaje potrebu za samopouzdanjem, kreativnošću i dokazivanjem. Zbog toga se današnji aspekt posebno povezuje sa situacijama u kojima je potreban izlazak iz sjenke, da se predstavi neka svoja ideja, porazgovara o novcu ili da pokažete šta umijete.

3 znaka kojima će današnja energija posebno da odgovara

Današnji položaj planeta donosi podsticaj i prilike svim horoskopskim znacima, ali će se energija ovog aspekta posebno snažno da se odrazi na tri znaka. Njima današnji dan donosi više samopouzdanja, otvorenih vrata i razloga da naprave korak koji su do sada odlagali.

1. LAV

Pošto se konjunkcija Mjeseca i Jupitera događa upravo u znaku Lava, pripadnicima ovog znaka današnja energija posebno prija. Imaće pojačanu potrebu da budu primijećeni, da pokažu šta znaju i da konačno preuzmu inicijativu u situaciji u kojoj su do sada čekali pravi trenutak. Ovo je povoljan period za predstavljanje ideja, razgovor o poslu, pokretanje kreativnog projekta ili prihvatanje izazova koji može da im odnese nešto novo.

Lavovima će danas biti lakše da vjeruju u sebe i svoje sposobnosti, a ono što su ranije smatrali prevelikim zalogajem sada počinje da djeluje mnogo dostižnije. Posebno mogu da profitiraju oni koji se bave poslovima u kojima su važni kreativnost, nastup, komunikacija i rad sa ljudima.

2. RAK

Jupiter u Lavu za Rakoveotvara teme novca, ličnih vrijednosti i osjećaja sigurnosti, dok Mjesec dodatno naglašava emotivni odnos prema materijalnim stvarima. Upravo će Rakovima današnji dan da donese finansijsku priliku i osjećaj da se situacija konačno pomjera sa mrtve tačke.

3. STRIJELAC

Jupiter je tradicionalni vladar Strijelca, pa se ovaj znak u astrološkim tumačenjima često povezuje sa njegovim tranzitima. Današnja kombinacija će da podstakne Strelčeve da budu otvoreniji prema novim pririlikama, posebno kada je riječ o poslu, učenju, putovanjima ili projektima koji zahtijevaju malo više hrabrosti.

Ipak, postoji i druga strana ovog aspekta. Jupiter ima simboliku širenja, pa astrolozi upozoravaju da ne mora da uveća samo ono što je dobro, jer može da pojača i pretjerivanje. To se odnosi na impulsivnu kupovinu, prevelika obećanja, precjenjivanje sopstvenih mogućnosti ili uvjerenje da će se stvari riješiti same od sebe.

Današnji dan je zato zanimljiv za pokretanje nečega, ali ne nužno i za donošenje velikih odluka bez razmišljanja. Mjesec će nakon boravka u Lavu preći u Djevicu, pa se energija dana postepeno pomjera od samopouzdanja, kreativnosti i potrebe za pažnjom ka praktičnosti, organizaciji i rješavanju svakodnevnih obaveza.

(MONDO)