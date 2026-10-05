Nedjeljni horoskop: Blizanci vape za predahom, Strijelac mijenja svakodnevicu, a vi?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 5. do 11. oktobra 2026. godine!

Izvor: Peachaya Tanomsup / Panthermedia / Profimedia

Nedjeljni horoskop od 5. do 11. oktobra 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 5. do 11. oktobra 2026. godine donosi vam promjenu planova i priliku da završite posao koji se dugo razvlači. Na početku nedjelje izbjegavajte ishitrene odgovore, naročito u razgovoru sa nadređenima. Partner će očekivati da održite obećanje koje ste mu dali, dok slobodne Ovnove može da zainteresuje osoba koja otvoreno pokazuje simpatije. Odvojite više vremena za odmor i nemojte da skraćujete san zbog obaveza koje mogu da sačekaju. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Novac je u prvom planu. Imaćete priliku da sredite troškove ili pronađete povoljnije rješenje za nešto što planirate da kupite. Na poslu nemojte da preuzimate dodatne zadatke samo zato što vam je neprijatno da odbijete. Zauzetim Bikovima prijaće mirno veče sa partnerom, dok slobodni mogu da primijete da ih neko iz poznatog društva gleda drugačije. Više šetnje i redovniji odmor će vam prijati. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Spremite se za mnogo poziva, poruka i dogovora. Jedan razgovor mogao bi da otvori mogućnost za saradnju, ali provjerite detalje prije nego što nešto obećate. Partner će željeti da ga saslušate bez prekidanja, dok slobodne Blizance očekuje zanimljivo dopisivanje koje može da preraste u susret. Krajem nedjelje biće vam potrebno malo predaha od ljudi i svakodnevne gužve. Pravite pauze od ekrana, naročito pred spavanje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RAK

Ovo je nedjelja za više obaveza u kući i porodici, ali dobićete priliku da riješite pitanje koje vas već neko vrijeme opterećuje. Na poslu će vam značiti pomoć kolege, pa nemojte insistirati da sve završite sami. Zauzeti Rakovi poželjeće više nežnosti i zajedničkog vremena, dok slobodnima može da se javi osoba iz prošlosti. Razmislite da li se nešto zaista promijenilo prije nego što joj ponovo pružite priliku. Prijaće vam mirnije večeri. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

LAV

Nedjeljni horoskop od 5. do 11. oktobra 2026. godine pruža vam priliku da skrenete pažnju na svoj rad. Na sastanku ili u važnom razgovoru iznesite predlog koji već neko vrijeme čuvate za sebe. Moguća je pohvala, ali i dodatna odgovornost koju treba pažljivo da procijenite. Partneru će značiti da uvažite njegov plan, dok slobodni Lavovi mogu da upoznaju osobu koja ih osvaja duhovitošću. Ne popunjavajte svaki slobodan trenutak obavezama. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DJEVICA

Uvešćete red u obaveze i završićete ono što ste odlagali. Na poslu ćete primijetiti važan detalj koji je drugima promakao, ali nemojte da dozvolite da vas sitnice uspore. Zauzete Djevice trebalo bi da odvoje vrijeme za razgovor koji nema veze sa računima i kućnim poslovima. Slobodnima prija poznanstvo koje se razvija postepeno, bez velikih obećanja. Povedite računa o pauzama tokom rada i redovnim obrocima. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 5. do 11. oktobra 2026. godine donosi vam odgovor koji čekate i olakšava donošenje jedne važne odluke. Ako dobijete poslovnu ponudu, raspitajte se o svim uslovima prije nego što pristanete. Partner će biti spremniji za razgovor o zajedničkim planovima, ali je važno da jasno kažete šta želite. Slobodne Vage mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja ili na okupljanju. Ostavite dio vikenda za odmor, bez unaprijed zakazanih obaveza. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Vrijeme je da razjasnite dogovor koji je ostao nedorečen. Na poslu ćete tražiti konkretne odgovore, ali provjerite činjenice prije nego što nekoga optužite da vas usporava. Zauzete Škorpije mogu da pokrenu razgovor koji su dugo odlagale i bolje razumeju partnera. Slobodne privlači tajanstvena osoba, čije ponašanje neće uvijek biti lako da protumače. Nemojte da donosite zaključke na osnovu jedne poruke. Prijaće vam fizička aktivnost i više odmora. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

STRIJELAC

Nedjeljni horoskop donosi vam novu ideju i želju da promijenite svakodnevicu. Moguća je zanimljiva saradnja, ali nemojte da obećavate kratak rok dok ne procijenite koliko posla imate. Zauzetim Strelčevima prijaće izlazak ili kraći izlet sa partnerom. Slobodni mogu da započnu poznanstvo sasvim spontano, kroz razgovor koji će ih nasmijati i zadržati im pažnju. Krajem nedjelje izbjegavajte kupovine iz trenutnog raspoloženja. Više kretanja će vam prijati. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

JARAC

Kolege će računati na vas, ali jasno odredite koliko dodatnih obaveza možete da prihvatite. Sredinom nedjelje moguć je koristan razgovor o uslovima rada ili raspodeli zadataka. Partner će željeti više vašeg vremena, dok slobodni Jarčevi mogu da upoznaju osobu preko posla ili zajedničkih poznanika. Dopadaće vam se njena smirenost i način komunikacije. Nemojte da odlažete odmor dok ne završite baš sve. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VODOLIJA

Stiže vam susret ili predlog koji može da promijeni vaš pogled na jedan posao. Saslušajte drugačije mišljenje, naročito ako dosadašnji način rada ne daje rezultate. Zauzete Vodolije trebalo bi da objasne partneru kada im je potrebno vrijeme za sebe. Slobodne može da privuče osoba sa kojom imaju mnogo tema za razgovor, iako se u svemu ne slažu. Provjerite troškove prije kupovine tehnike ili skupljih stvari. Prijaće vam redovniji san. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 5. do 11. oktobra 2026. godine daje vam priliku da pokažete kreativnost i predložite rješenje koje drugima nije palo na pamet. Važne poslovne dogovore ipak provjerite i zabilježite rokove, kako biste izbjegli nesporazume. Partner će vas lakše razumjeti ako otvoreno kažete šta vam nedostaje. Slobodne Ribe može da zainteresuje pažljiva osoba koja će se potruditi da ih bolje upozna. Ne žurite sa velikim planovima. Ostavite dovoljno vremena za san i aktivnosti koje vas opuštaju. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

(MONDO)