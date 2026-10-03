Najsrećniji znak Zodijaka u 2027. godini: Neočekivani favorit uzima sve

Zvijezde su već odabrale svog glavnog miljenika za 2027. godinu!

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Sljedeća godina već priprema iznenađenja. Neko će se boriti za svoje mjesto pod suncem, neko će prolaziti kroz karmičke lekcije, a jednom znaku horoskopa zvijezde su odlučile da daju prolaz u bolji život, preko reda. To nije Lav, nije Strijelac, pa čak ni Bik. U 2027. godini, najsrećnije će biti Ribe. Da, baš oni sanjari koji su navikli da se prepuštaju toku, a taj tok će ih sam odvesti do obale uspjeha.

Zašto baš Ribe?

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Jupiter, planeta sreće i obilja, tokom 2027. godine veći dio vremena provodi u znaku Raka. Za Ribe to predstavlja vodeni trigon, aspekt koji se u astrologiji smatra jednim od najpovoljnijih. On otvara mogućnosti za ljubav, stvaralaštvo, finansijski napredak i ostvarenje želja. Od sredine godine, Jupiter prelazi u Lava i aktivira polje posla i zdravlja kod Riba, što znači da će dobiti priliku da svoje snove pretvore u stvarnost.

Saturn u Ovnu natjeraće Ribe da budu praktičnije kada je novac u pitanju. Moraće da se potrude, ali upravo će im taj trud donijeti stabilnije prihode. Uran u Blizancima donijeće promjene u domu i porodici, možda preseljenje ili renoviranje koje će im promijeniti život nabolje. Pluton u Vodoliji pokrenuće tihu, ali snažnu unutrašnju promjenu. Ribe će konačno shvatiti šta zaista žele.

Šta to znači za Ribe?

Sreća će dolaziti preko ljudi, a ne kroz borbu. Korisna poznanstva, podrška prijatelja i neočekivane ponude postaće odskočna daska. Posebno će sreće imati oni rođeni u prvoj dekadi, od 20. februara do 1. marta. Njima zvijezde doslovno poručuju: ne sjedite kod kuće, družite se i pokažite šta umijete.

Na ljubavnom planu, 2027. godina za Ribe biće posebna bajka. Venera će nekoliko puta prolaziti kroz vodene znakove, stvarajući idealne uslove za susrete, pomirenja i jačanje odnosa. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju osobu koja će im biti više od partnera, biće im saveznik za cijeli život. Ribe koje su u braku, osjetiće još veću bliskost sa partnerom.

U karijeri dolazi vrijeme za velike projekte. Ipak, ne očekujte da će vam sve pasti u krilo. Zvijezde pružaju prilike, ali odluka ostaje na vama. Ako Ribe prestanu da sumnjaju u sebe i počnu da djeluju, do kraja godine mogle bi da stignu tamo gdje ranije nisu smjele ni da zamisle sebe.

Ko još ima razloga za radost?

Rakovi i Škorpije takođe će osjetiti podršku vodenog trigona, ali će kod njih sreća biti predvidljivija. Ribe su, međutim, neočekivani favorit, jer se od njih najmanje očekuje veliki preokret. Upravo njima zvijezde u 2027. godini poručuju: "Dosta ste čekali. Vaše vrijeme je došlo".

(MONDO)