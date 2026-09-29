3 najuspješnija znaka u oktobru 2026: Novac stiže kroz prilike koje su jednom već propustili

Tri znaka horoskopa u oktobru 2026. privlače novac i uspjeh jer im retrogradna Venera i Merkur donose prilike da promijene svoju finansijsku situaciju.

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Venera kreće retrogradno kroz Škorpiju 3. oktobra i započinje šestonedjeljni period preispitivanja odnosa prema novcu. Biće važno da iskreno sagledate svoje odluke i troškove. Mogle bi ponovo da se pojave i prilike koje ste ranije odbili, a čiji potencijal sada jasnije vidite.

Merkur takođe kreće retrogradno kroz Škorpiju 24. oktobra, pa nema potrebe da odmah prihvatite svaku ponudu. Istražite mogućnosti koje se pojave i razmislite o tome kako raspolažete novcem. To bi moglo da vam pomogne da donesete odluke koje će vam koristiti i kasnije. U nastavku saznajte koji znaci horoskopa će biti najuspješniji u oktobru 2026:

1. DJEVICA

Ovog mjeseca uspjeh počinje drugačijim pogledom na sopstvene finansije. U početku vam se može činiti da se ništa ne pomjera, ali mlad Mjesec u Vagi 20. oktobra podstaći će vas da razmislite šta za vas zaista znače bogatstvo i izobilje. Možda ćete shvatiti da nije sve u poslu i pažljivom planiranju budžeta, već i u životu koji sebi možete da priuštite.

Pred kraj mjeseca mogli biste da se zainteresujete za dodatne izvore prihoda. Istražite i mogućnosti za saradnju, naročito od 25. oktobra, kada se retrogradna Venera vraća u Vagu. Tada biste mogli jasnije da vidite kako da bolje iskoristite novac koji već imate. Najviše uspjeha mogu da vam donesu partnerstva, bilo da je riječ o poslu ili zajedničkom ulaganju u dobru ideju. Sagledajte cijelu finansijsku sliku, uključujući prilike kojima se ranije niste posvetili. Cilj nije samo veća zarada, već i više prostora za život kakav želite.

2. VAGA

Od 3. do 25. oktobra retrogradna Venera u Škorpiji podstiče vas da preispitate svoj odnos prema novcu i uvjerenja o tome šta možete da postignete. Moguće je i da ponovo postanu aktuelna ulaganja ili finansijski planovi iz prošlosti.

Oktobar 2026. nije dobar trenutak za ishitrena i rizična ulaganja. Pregledajte budžet i razmislite da li vas neke stare navike sprečavaju da bolje upravljate novcem. Ono što sada uočite, moglo bi da vam koristi i poslije ovog mjeseca. Venera se krajem oktobra vraća u vaš znak, a 4. decembra ponovo ulazi u Škorpiju. Zato ne očekujte da sve odmah donese rezultat. Promjene koje započnete u oktobru razvijaće se do kraja godine, a strpljenje će vam biti jednako važno kao i dobra prilika.

3. JARAC

Do kraja oktobra 2026. mogli biste da shvatite koliko pravi saradnik može da utiče na vaš finansijski uspjeh. Juno 23. oktobra ulazi u Vodoliju i usmjerava vam pažnju na ono što možete da postignete udruženim snagama. Pošto je Venera retrogradna u Škorpiji, moguće je da vam podrška bliske osobe ili partnera donese i finansijsku korist. Ipak, nemojte da razmišljate samo o privatnim odnosima. Dobar poslovni saradnik ili stručan finansijski savjetnik mogao bi da vam pomogne da jasnije sagledate sljedeći korak.

Juno ostaje u Vodoliji do januara 2027, pa imate vremena da procijenite s kim želite da sarađujete. Pluton kreće direktno kroz Vodoliju 15. oktobra, a do kraja mjeseca mogli biste da budete sigurniji u to šta vam je potrebno. Uspjeh dolazi kada promijenite način na koji donosite finansijske odluke i počnete više da vjerujete sopstvenoj procjeni.

(MONDO)