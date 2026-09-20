Sedmični horoskop: Bik će naplatiti dugove, Lava će koštati ljubomora

Pročitajte sedmični horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Nedjeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine očekuje vas ubrzan tempo i nekoliko situacija u kojima ćete morati brzo da reagujete. Na poslu ćete uspjeti da završite obavezu koja vas dugo opterećuje, ali izbjegavajte rasprave sa autoritetima. Partner će željeti više vaše pažnje, dok slobodni Ovnovi mogu da upoznaju veoma harizmatičnu osobu. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Finansije će biti glavna tema ove nedjelje. Pojaviće se prilika da smanjite troškove, naplatite dug ili dogovorite bolje uslove. U ljubavi ne donosite zaključke bez otvorenog razgovora. Slobodni Bikovi mogli bi da se zbliže sa osobom koju već poznaju. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Nedjeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine donosi vam vijest koja može da promijeni planove i pokrene niz zanimljivih događaja. Poslovni razgovori donijeće dobre rezultate ako budete jasni i konkretni. Zauzeti Blizanci rješavaju nesporazum, dok slobodne očekuje flert preko prijatelja ili društvenih mreža. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RAK

Početkom nedjelje bićete povučeniji, ali će se raspoloženje ubrzo promijeniti. Na poslu ne preuzimajte tuđe obaveze samo zato što ne umijete da odbijete. Partner bi mogao da vas iznenadi lijepim gestom, a slobodni Rakovi dobiće poruku kojoj se nisu nadali. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedjelja.

LAV

Nedjeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine kaže da ćete biti primijećeni gdje god da se pojavite. Dobar je trenutak da predstavite ideju, zatražite unapređenje ili započnete važan projekat. U ljubavi izbjegavajte ljubomoru i potrebu da uvijek budete u pravu. Slobodne Lavove očekuje uzbudljiv susret. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DJEVICA

Pred vama je nedjelja sređivanja obaveza, dokumenata i finansijskih pitanja. Zahvaljujući dobroj organizaciji, završićete više nego što ste planirali. U ljubavi nemojte da analizirate svaku partnerovu riječ. Slobodne Djevice mogle bi da privuku osobu potpuno drugačiju od njih. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine daje vam priliku da ispravite staru grešku ili obnovite kontakt koji vam je nekada mnogo značio. Na poslu će vam diplomatski pristup pomoći da riješite napetu situaciju. Zauzete Vage donose važnu zajedničku odluku, dok slobodne očekuje iznenadan poziv. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Intuicija će vam ove nedjelje biti izuzetno snažna. Brzo ćete shvatiti ko je iskren, a ko pokušava da sakrije svoje namjere. Moguć je priliv novca ili vraćanje duga. U ljubavi ćete tražiti jasne odgovore, ali pazite da razgovor ne pretvorite u ispitivanje. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

STRIJELAC

Potreba za promjenom podstaći će vas da napravite hrabar potez. Moguća je poslovna ponuda, kraće putovanje ili poznanstvo koje vam otvara nova vrata. U ljubavi vas očekuju spontanost i dobro raspoloženje. Slobodni Strelčevi lako mogu da se zaljube. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

JARAC

Trud iz prethodnog perioda konačno počinje da donosi konkretne rezultate. Nemojte da umanjujete svoj uspjeh niti da dozvolite drugima da preuzmu zasluge. Partner očekuje da otvorenije pokažete osjećanja, a slobodni Jarčevi mogu da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VODOLIJA

Originalna ideja ili neočekivan poziv mogli bi da odrede tok čitave nedjelje. Bićete spremni da rizikujete, ali pre konačne odluke provjerite sve detalje. U ljubavi vam je potrebna sloboda, ali nemojte da zanemarite potrebe druge strane. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 21. do 27. septembra 2026. godine kaže da ćete posebno dobro prepoznavati tuđa raspoloženja i namjere. Na poslu vjerujte intuiciji, ali važne odluke zasnivajte i na činjenicama. Zauzete Ribe očekuje više nježnosti, dok slobodne mogu da dožive romantično iznenađenje. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

(MONDO)