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5 horoskopskih znakova očekuje spektakularna jesen 2026: Velike promjene stižu u ljubavi, ali i na računu

5 horoskopskih znakova očekuje spektakularna jesen 2026: Velike promjene stižu u ljubavi, ali i na računu

Izvor Sensa
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Astrološke prilike u jesen 2026. su kao stvorene za 5 horoskopskih znakova, njih očekuje spektak i promjene koje dugo čekaju.

5 najsrećnijih horoskopskih znakova u jesen 2026 Izvor: Shutterstock

Prema horoskopu, jesen 2026. donosi zanimljivu astrološku energiju. Jesenja ravnodnevnica 23. septembra označava ulazak Sunca u Vagu, nekoliko dana kasnije stiže pun Mjesec u Ovnu, a krajem mjeseca Mars ulazi u Lava.

U astrologiji se ovi događaji povezuju sa promjenama u odnosima, važnim odlukama, novim počecima i većom hrabrošću da se napravi prvi korak.

Jesen počinje potrebom za ravnotežom

Sunce ulaskom u Vagu 23. septembra u prvi plan stavlja odnose, partnerstva i ravnotežu između sopstvenih potreba i očekivanja drugih.

To je period kada mnogi počinju da se pitaju ko je zaista uz njih, gdje previše popuštaju i šta više ne žele da tolerišu.

Samo nekoliko dana kasnije, 26. septembra, pun Mjesec u Ovnu donosi potpuno drugačiju energiju – potrebu da se presječe, odluči i konačno napravi potez. A onda 28. septembra Mars ulazi u Lava, donoseći više samopouzdanja, ambicije i želje za akcijom. Zbog svega toga, pet znakova moglo bi posebno da osjeti da se stvari pokreću.

Ovan – vrijeme je da izaberete sebe

Pun Mjesec u njihovom znaku može donijeti kulminaciju nečega što je dugo sazrijevalo. Odluka koju su odlagali sada bi mogla postati neizbježna. Mars u Lavu dodatno pojačava njihovu hrabrost i želju da se dokažu. Ovo je period kada Ovnovi mogu napraviti važan potez u poslu, ljubavi ili načinu života.

Lav – vraća se samopouzdanje

Mars ulazi u njihov znak i donosi snažan nalet energije. Lavovi mogu poželjeti više odgovornosti, priznanja ili potpuno novi pravac. U ljubavi će biti direktniji, a na poslu spremniji da pokažu šta umeju. Ono što je najvažnije jeste da prestanu da sumnjaju u sebe.

Vaga – nova stranica

Ulazak Sunca u Vagu 23. septembra za njih označava početak novog ličnog ciklusa. Moguće su promjene u ljubavi, poslu ili načinu na koji predstavljaju sebe drugima. Ipak, najveća promjena može biti unutrašnja – Vage bi mogle shvatiti da ne moraju uvijek svima da ugađaju.

Škorpija – ljubav dobija novu dimenziju

Venera u Škorpiji pojačava emocije i potrebu za iskrenošću. Slobodne Škorpije mogu upoznati osobu koja će ih snažno privući, dok će zauzete željeti jasnije odgovore o budućnosti svog odnosa. Neke će obnoviti staru ljubav, a druge konačno zatvoriti vrata prošlosti.

Strijelac – prilika stiže kada izađete iz rutine

Strijelci ulaze u period u kojem će željeti više kretanja, promjena i novih iskustava. Mars u Lavu podstiče njihovu avanturističku stranu, pa se može pojaviti poslovna, ljubavna ili životna prilika koja zahtijeva hrabrost. Nešto što im je u početku nepoznato moglo bi se pokazati kao upravo ono što su čekali.

A ostali znakovi?

Bik će se posvetiti finansijama i sigurnosti, Blizanci mogu dobiti zanimljivu priliku kroz posao ili poznanstvo, dok će Rak više pažnje posvetiti porodici i domu. Djevici jesen donosi važan novi početak, Jarcu mogućnost napretka u karijeri, a Vodoliji preispitivanje odnosa i granica. Ribe će više razmišljati o ljubavi, bliskosti i povjerenju.

Jesen za nove odluke

Ova jesen ne mora svakome donijeti veliki događaj koji će promijeniti život preko noći.

Njena najveća promjena može biti mnogo tiša – trenutak kada shvatimo šta više ne želimo i odlučimo da napravimo drugačiji izbor.

Ravnodnevnica traži ravnotežu, pun Mjesec u Ovnu hrabrost, a Mars u Lavu akciju.

Možda je upravo to poruka ove jeseni: ne čekajte da se život promijeni sam od sebe. Ponekad je dovoljno da prvi promijenite svoj izbor.

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horoskop astrologija

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