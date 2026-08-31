Kineski horoskop za septembar 2026: Pacov izlazi iz senke, Tigar dobija nagradu, a evo kome stiže ljubav

Šta vas očekuje u septembru 2026? Pronađite odgovor u mudrosti kineskog horoskopa.

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Prema kineskom horoskopu, septembar 2026. godine donijeće nove mogućnosti svim znakovima kineskog zodijaka, ali će zahtijevati pažnju i spremnost na akciju. Rana jesen biće dobro vrijeme za promjene na radnom mjestu, jačanje odnosa i brigu o sebi. Nekima će donijeti napredovanje u karijeri i priznanje, dok će drugima pomoći da srede svoja osjećanja i konačno se odluče za važan korak.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovaj mjesec će vam pomoći da se dokažete na poslu i zaslužite povjerenje svog rukovodstva. Ne bojte se preuzeti dodatne odgovornosti – one bi mogle otvoriti put ka unapređenju ili zanimljivom i unosnom projektu. U vašem ličnom životu moguće su prijatne promjene: samci Pacovi trebalo bi češće prihvatati pozive i upoznavati nove ljude. U vezama je važno da se manja neslaganja ne pretvore u ozbiljne sukobe. Vaš srećan dan je 8. septembar.

Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Prvi mjesec jeseni zahtijevaće strpljenje i dosljednost. Na poslu ne pokušavajte uraditi sve odjednom: postepeno završavanje zadataka biće korisnije od ishitrenih i rizičnih odluka. Vaša finansijska situacija biće stabilna ako izbjegavate nepromišljene kupovine. Kineski horoskop tvrdi: vrijeme je za iskren razgovor – možda vašem partneru nedostaje pažnje i podrške. Vaš srećan dan je 19. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Septembar će biti aktivan i događajima bogat mjesec za vas. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoje liderske vještine i predložite projekat koji ste dugo željeli realizovati. Ne bojte se konkurencije – vaš trud će biti primijećen, a do kraja mjeseca dobićete izdašnu nagradu. U vašem ličnom životu moguć je neočekivani susret, koji bi se brzo mogao razviti u romantično interesovanje. Porodični Tigrovi trebalo bi da dodaju više spontanosti svojim vezama. Vaš srećan dan je 10. septembar, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.

Kineski horoskop za 2026

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Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovog mjeseca žudjećete za više mira i sigurnosti. Na poslu je najbolje da izbjegavate uplitanje u tuđe sukobe i da se fokusirate na svoje zadatke. Kolege vam se mogu obratiti za savjet, a vaše iskustvo pomoći će u jačanju odnosa unutar tima. U ljubavi je ovo pravo vrijeme da otvoreno izrazite svoje želje i očekivanja. Ako ste još uvijek slobodni, razmislite o svom bliskom krugu prijatelja. Vaš srećan dan je 21. septembar.

Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ovaj mjesec obećava značajan napredak u karijeri za Zmajeve. Ponuda može u početku djelovati previše izazovno, ali bi vas mogla podići na viši nivo. Ključno je da ne precijenite svoje sposobnosti i da rano zatražite pomoć. U vašem ličnom životu moguće su intenzivne emocije, pa čak i ljubomora, zato pokušajte da ne donosite prebrze zaključke bez čvrstih osnova. Slobodni Zmajevi treba da se fokusiraju na samousavršavanje. Vaš srećan dan je 6. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Septembar će vas natjerati da donesete odluke koje dugo odlažete. Ovo se posebno odnosi na posao i finansije: vrijeme je da shvatite svoje prave ciljeve. Vaša intuicija biće posebno jaka, zato vjerujte svojim prvim instinktima. U vezama je moguć važan razgovor o budućnosti. Slobodne Zmije trebalo bi da razmotre nekoga sa karijernim iskustvom. Vaš srećan dan je 23. septembar, savjetuje kineski horoskop za septembar 2026.

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Vidi opis Kineski horoskop za septembar 2026: Pacov izlazi iz senke, Tigar dobija nagradu, a evo kome stiže ljubav Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Change of season from winter to summer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: by-studio/Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovog mjeseca vaša energija biće na visokom nivou i trebalo bi da to iskoristite. Nova poznanstva, poslovne prilike i putovanja mogla bi dovesti do neočekivano pozitivnih rezultata. Na radnom mjestu ne bojte se prevazići svoje uobičajene obaveze i smjelo demonstrirajte svoje sposobnosti. Moguća je burna romansa, ali nemojte prebrzo praviti planove za budućnost – pustite da se veza razvija prirodno. Vaš srećan dan je 22. septembar.

Ovca (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Septembar će vam donijeti priliku da vratite unutrašnju ravnotežu i pozabavite se nagomilanim zadacima. Na poslu ne dozvolite da vas tuđa žurba natjera da donosite odluke protiv vaše volje. Kineski horoskop za septembar 2026. upozorava: finansijska pitanja takođe će zahtijevati pažljivo razmatranje. U vašem ličnom životu mjesec će biti topao: odnosi mogu postati povjerljiviji, a slobodne žene ovog znaka mogu očekivati upoznavanje novih ljudi preko prijatelja ili kolega. Vaš srećan dan je 4. septembar, savjetuje kineski horoskop za septembar 2026.

Majmun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

U septembru ćete se naći u centru pažnje. Vaše ideje biće primijećene, a vaša sposobnost da brzo pronalazite rješenja pomoći će vam da se snađete čak i u teškim radnim situacijama. Možda ćete steći vrijedno poznanstvo koje će vam biti korisno u budućnosti. Kada je u pitanju ljubav, ne pokušavajte kontrolisati sve: ponekad je bolje pustiti da se veze razvijaju prirodno. Ako ste slobodni, pokušajte pronaći ljubav na sajtu za upoznavanje. Vaš srećan dan je 18. septembar, kaže kineski horoskop za septembar 2026.

Petao (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Ovaj mjesec je pogodan za sređivanje poslova i postavljanje novih ciljeva. Na poslu ćete moći zatvoriti stare zadatke i napraviti prostor za perspektivnije projekte. Moguće je finansijsko poboljšanje, posebno ako ste tražili dodatni izvor prihoda. Budite nežni u svojim odnosima: vaš partner će više cijeniti vašu emocionalnu podršku nego ispravnost vašeg savjeta upravo sada. Vaš srećan dan je 20. septembar, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.

Pas (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Prema kineskom horoskopu za septembar 2026, ovaj mjesec podsjetiće vas da je ponekad korisno razmišljati izvan svojih odgovornosti i razmotriti sopstvene želje. Kineski horoskop upozorava: situacija na poslu može zahtijevati da branite svoj stav. Učinite to smireno i samouvjereno – vaša iskrenost biće vaša prednost. U vašem ličnom životu mjesec je povoljan za intimnost. Slobodne žene ovog znaka trebalo bi da dadu šansu nekome ko već dugo pokazuje interesovanje za njih. Vaš srećan dan je 29. septembar.

Svinja (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Prvi mjesec jeseni daće vam osjećaj kretanja naprijed. Stvari koje su dugo stagnirale konačno će početi donositi plodove. Na poslu su moguće dobre vijesti, priznanje za vaša dostignuća ili ponuda za saradnju. U ljubavi mjesec obećava prijatne emocije i veću harmoniju. Slobodni bi trebalo da provode više vremena sa ljudima – perspektivno poznanstvo moglo bi se pojaviti potpuno neočekivano, predviđa kineski horoskop za septembar 2026.