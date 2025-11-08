Kineski horoskop: Kako će 2026. godina Konja promijeniti živote svih znakova horoskopa

Astrologija otkriva kako će 2026, godina Crvenog vatrenog konja prema kineskom horoskopu, promijeniti živote svih znakova Zodijaka!

Izvor: Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock

Simbol nadolazeće 2026. godine, prema kineskom kalendaru, biće Crveni vatreni konj. Ovaj znak horoskopa poznat je ne samo po svojoj brzini i energiji, već i po odlučnosti, kao i težnji ka slobodi i nezavisnosti. Vjeruje se da godina kojom upravlja Konj može da donese bogatstvo događaja i pruži visok emotivni naboj, povoljan za mnoge plodne početke.

Godina Crvenog vatrenog konja obično se povezuje s vremenom brzih promjena, hrabrih odluka i svijetlih događaja. Period velikih prilika mnogo obećava onima koji su spremni da djeluju aktivno i preuzimaju inicijativu.

Prognoza za 2026. za sve znakove Zodijaka

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Energetski ton godine: brze promjene, nove prilike, moguće stresne situacije.

Savjeti: budite fleksibilni, ne opirite se promjenama, djelujte smireno i promišljeno.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Energetski ton godine: godina može da bude napeta, konflikti mogu da nastanu na poslu ili kod kuće.

Savjeti: budite strpljivi, planirajte korake, ne forsirajte događaje.

TIGAR

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Energetski ton godine: visoka aktivnost, napredovanje, rast lične snage.

Savjeti: koristite energiju za karijerni napredak, ali kontrolišite emocije.

ZEC

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Energetski ton godine: stres i nepredvidivi događaji, emotivno opterećenje.

Savjeti: brinite o sebi, okružite se podrškom, izbjegavajte konflikte.

ZMAJ

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Energetski ton godine: sreća, energija i prilike za rast, ali moguća pretjerana impulsivnost.

Savjeti: rizikujte promišljeno, planirajte akcije, koristite harizmu i uticaj.

ZMIJA

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Energetski ton godine: može da bude dinamično, brzi događaji u privatnom i poslovnom životu.

Savjeti: ostanite pribrani, djelujte strateški, ne podležite panici.

KONJ

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Energetski ton godine: ovo je vaša godina, spremite se za snažnu energiju, strast i novi uspjeh.

Savjeti: koristite svoju energiju, ali izbjegavajte nepromišljene postupke i konflikte.

KOZA

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Energetski ton godine: nestabilnost, emotivne oscilacije, moguća razočaranja.

Savjeti: održavajte unutrašnju ravnotežu, vjerujte intuiciji, ne žurite s odlukama.

MAJMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Energetski ton godine: prilika za snalažljivost, inicijativu, brze promjene.

Savjeti: djelujte fleksibilno, izbjegavajte brzoplete odluke, fokusirajte se na ličnu korist i razvoj.

PIJETAO

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Energetski ton godine: teškoće s organizacijom, mnogo sitnih prepreka.

Savjeti: planirajte unaprijed, izbjegavajte konflikte, budite strpljivi.

PAS

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Energetski ton godine: stabilnost, ali moguća emotivna iskustva.

Savjeti: oslonite se na bliske ljude, ostanite vjerni svojim vrijednostima, izbjegavajte brzoplete odluke.

SVINJA

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Energetski ton godine: promjene, susreti, nove prilike.

Savjeti: otvorite se novom, ali filtrirajte uticaje ljudi, održavajte ravnotežu između rizika i sigurnosti.

Prije nego što se uključite u aktivnosti godine, korisno je da se oslobodite starog - završite nefunkcionalne odnose, pokušajte da zatvorite teške projekte i dugove. Zapišite šta vas iz prošlosti "vuče" unazad. To mogu da budu strahovi, obaveze ili osjećaj krivice.