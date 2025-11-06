Vraćaju se bivši i neostvarene ljubavi: Tri znaka horoskopa na meti prošlosti, stiže poruka ili susret

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa se prošlost vraća u novembru 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Iako ljude često ostavljamo u prošlosti s razlogom, tri znaka horoskopa mogu da očekuju da se neko iz prošlosti vraća u njihove živote u novembru 2025. Prema astrološkinji Elizabet Brobek, to može da bude stari prijatelj od kojeg ste se udaljili, bivša ljubav koju ste ostavili iza sebe ili bivši kolega.

Od slučajnih poruka na mrežama do neočekivanog susreta s bivšom osobom, vaša prošlost može da se pojavi na neočekivane načine. I dok je lako odbaciti te ljude i okrenuti se u drugom pravcu, nemojte biti previše brzopleti. Iako je primamljivo, nije svako iz vaše prošlosti tu da vam zakomplikuje život.

1. BIK

Bikovi, neko iz vaše prošlosti se vraća u novembru 2025. Obično je pravilo da ne ulazite u veze s nekim iz prošlosti. Koliko god ta osoba bila posebna, većina ljudi drži prošlost tamo gdje pripada. Međutim, Brobek vas podstiče da razmislite ponovo, jer to zapravo može da bude pozitivno za vas.

"Ova osoba može da otvori velike prilike za vas", kaže Brobek.

Kao rezultat toga, očekujte da ćete se osjećati mnogo srećnije i da ćete se zabaviti više nego ikada u 2025. Od odlaska na koncerte do prijatnih večera, izlazićete iz zone komfora dok ponovo istražujete svoju vezu.

2. BLIZANCI

Blizanci, veća je vjerovatnoća nego za bilo koji drugi znak da će vam neko iz prošlosti ući u život u novembru. Iako sada može da zvuči čudno, moguće je da ćete u narednih nekoliko nedelja početi da izlazite s nekim koga ste nekada poznavali.

"Možda ćete ponovo započeti romansu. Takođe, moguće je da započnete vezu s nekim iz svoje prošlosti", objašnjava Brobek.

3. RIBE

"Ribe, moguće je da ćete se ovog mjeseca osećati mnogo nostalgičnije", kaže Brobek.

Iako ovo može da izgleda kao prolazni osjećaj, verovatno je da će neko iz vaše prošlosti ponovo ući u vaš život kada to najmanje očekujete. Zbog toga nemojte da se iznenadite ako obnovite vezu. Kako kaže Brobek, bilo koja veza u koju uđete vjerovatno će biti neočekivana. Bilo da je to bivša ljubav koja nikada nije uspela ili stvarni bivši partner, otvorenost i spremnost da ponovo istražite može biti sreća koju tražite.