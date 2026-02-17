Kineska Nova godina: Šta nam donosi godina Vatrenog konja?

Kineska nova godina, poznata i kao Lunarna nova godina ili Proljećni festival, ove godine "pada" 17. februara.

Izvor: Shutterstock

Tog dana počinje nova lunarna godina u kineskom kalendaru i označava početak godine Konja prema kineskom zodijaku.

Ovaj praznik nije vezan za standardni kalendar, pa se datum mijenja iz godine u godinu - uvijek pada između kraja januara i sredine februara, ovisno o lunarnim ciklusima.

Kako izgleda tradicionalna proslava u Kini

Uoči praznika domovi se temeljno čiste kako bi se "otjerala" loša energija iz prethodne godine, a zatim se ukrašavaju crvenim lampionima, papirnim dekoracijama i simbolima sreće. Crvena boja ima posebno značenje jer predstavlja zaštitu i prosperitet.

Najvažniji dio obilježavanja je porodična večera uoči Nove godine, kada se okupljaju članovi porodice iz različitih krajeva. Na trpezi se često nalaze tradicionalna jela koja simbolizuju sreću, dug život i bogatstvo.

Tokom praznika običaj je da se djeci i mlađima poklanjaju crvene koverte sa novcem, kao znak dobre sreće. Proslave prate vatrometi, ples zmaja i lava, te brojni festivali na ulicama.

Obilježavanje se završava Festivalom lampiona, petnaestog dana, kada se pale svjetiljke i simbolično zaokružuje praznični period.

Šta nam donosi?

Godina Vatrenog Konja u kineskom horoskopu smatra se jednom od najdinamičnijih i najintenzivnijih kombinacija u ciklusu.

Konj simbolizuje energiju, slobodu, kretanje i želju za promjenama, dok element vatre dodatno pojačava strast, hrabrost i snažan impuls za djelovanjem.

Zbog toga se vjeruje da ova godina donosi ubrzan tempo života, nove prilike, ali i potrebu za oprezom u donošenju brzih odluka.

Vatreni Konj se često povezuje sa periodom velikih ambicija, ličnog rasta i pokretanja novih projekata, ali i sa mogućim konfliktima ako se energija ne usmjeri na pravi način.

U tradicionalnom tumačenju, ovo je vrijeme kada se traži balans između slobode i odgovornosti, te hrabrost da se krene naprijed, ali bez naglih i nepromišljenih koraka.