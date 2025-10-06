Veliki kineski horoskop za oktobar 2025: Koga čekaju sastanci i komplimenti, a koga iznenadni napredak

Pročitajte kineski horoskop za oktobar 2025. godine!

Evo šta svaki znak kineskog horoskopa može da očekuje u oktobru 2025:

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Oktobar će vam donijeti talas društvene i profesionalne aktivnosti. Bićete u centru pažnje, što otvara nove poslovne prilike. Zvijezde vam savjetuju da pokažete inicijativu, ali da ne žurite sa važnim odlukama. Sredinom mjeseca moguća su manja finansijska ograničenja zbog neplaniranih troškova, budite štedljivi. U ljubavi vas čeka harmonija. Slobodni mogu da upoznaju zanimljivu osobu na prijateljskom okupljanju, dok će zauzeti učvrstiti vezu kroz planove za budućnost. Obratite pažnju na nervni sistem i izdvajajte vrijeme za odmor.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Za vas će oktobar biti mjesec stabilnosti i mirnog napredovanja ka cilju. Na poslu će cijeniti vaš trud, pa su mogući povišica ili nagrada. Ipak, nemojte preuzimati previše obaveza da se ne biste iscrpili. Finansije će biti dobre, ali veće kupovine odložite do kraja mjeseca. U ljubavi vas očekuje period iskrenog razumijevanja i podrške partnera. Zdravlje je stabilno, ali vodite računa o ishrani. Mjesec je idealan za učenje i lični razvoj.

TIGAR

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Osjetićete snažan nalet energije i želju za promjenama. Oktobar je povoljan za putovanja, službene odluke i pokretanje novih projekata. Budite obazrivi u komunikaciji sa kolegama, moguća su skrivena neslaganja. Finansijski, mjesec je dobar za ulaganja i rješavanje dugova. U ljubavi vas čeka strast i romantika. Slobodnima se pruža prilika za kratku, ali intenzivnu vezu. Fizička aktivnost pomoći će vam da usmjerite energiju u pravom pravcu.

ZEC

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Oktobar vam donosi pojačanu intuiciju i potrebu za unutrašnjim balansom. Spoljašnja dešavanja mogu da vas opterete, pa se okrenite unutrašnjem miru. Na poslu izbjegavajte sukobe i rješavajte stvari diplomatski. Finansijska situacija se popravlja poslije 20. oktobra. U ljubavi nastupa miran period, idealan za jačanje emocionalne povezanosti. Slobodni mogu da osjećaju nesigurnost. Vodite računa o zdravlju, naročito o odmoru i snu.

ZMAJ

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Oktobar vam donosi harizmu. Iskoristite je za predstavljanje ideja i zaključivanje korisnih poslova. Mogući su neočekivani prihodi. Ipak, pazite da ne postanete previše samouvjereni, posavjetujte se sa bliskima. U ljubavi vas čeka sjajan period - komplimenti, sastanci i nova poznanstva. Zauzeti će osvježiti vezu. Energije imate napretek, ali nemojte precijeniti svoje mogućnosti.

ZMIJA

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Oktobar je za vas mjesec strategije i promišljanja. Nemojte da otkrivate sve planove, posmatrajte i analizirajte. Na poslu ćete uspješno riješiti stare probleme. Finansije su stabilne, ali bi mogle da vas privuku impulsivne kupovine. Izbjegavajte ih. U ljubavi može doći do napetosti zbog vaše zatvorenosti, budite iskreniji sa partnerom. Zdravlje je dobro, a prijaće vam aktivnosti za um poput meditacije ili društvenih igara.

KONJ

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Početkom mjeseca osjećaćete potrebu za promjenama i kretanjem. Odličan je trenutak za potragu za novim poslom ili promjenu karijere. Očekuju vas putovanja i nova poznanstva. Finansije idu uzlaznom putanjom, posebno kroz partnerstva. U ljubavi su moguća burna neslaganja, ali ona će donijeti razumijevanje i jaču vezu. Slobodni će biti u centru pažnje. Obratite pažnju na srce i ne pretjerujte sa obavezama.

KOZA

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Oktobar vam donosi toplinu doma, porodice i kreativnih aktivnosti. Karijera će vam privremeno biti u drugom planu, dok će vam porodica donijeti najviše radosti. Na poslu vas očekuje mirno napredovanje. Budite oprezni s pozajmicama i obavezno tražite potvrdu. U ljubavi vas očekuje posebna nježnost i razumijevanje. Idealno vrijeme za hobi i inspiraciju. Zdravlje stabilno, a šetnje u prirodi biće najbolja terapija.

MAJMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Oktobar će vam donijeti mnogo dinamike i iznenađenja. U poslu možete da doživite neplanirane obrte, ali oni vode ka novim šansama. Vaša dovitljivost će vam pomoći da prevaziđete izazove. Finansije će biti nestabilne, izbjegavajte rizične poteze i igre na sreću. U ljubavi vas čeka zabava i lakoća, ali nemojte da budete površni. Slobodni će uživati u flertu. Energija vam je jaka, ali rasporedite je mudro.

PIJETAO

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Oktobar vam donosi priznanje i uspjeh u poslu. Bićete nagrađeni za dosadašnji trud i dobićete povjerenje da preuzmete veću odgovornost. Finansijska situacija se značajno popravlja. Pazite samo da svojom direktnošću ne povrijedite druge.

U ljubavi vas čeka stabilnost i ozbiljni razgovori o budućnosti. Zauzeti će osjećati sigurnost u vezi. Zdravlje je odlično.

PAS

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Oktobar je vaš mjesec, vrijeme introspekcije i planiranja budućih ciljeva. Na poslu je moguć zastoj, ali iskoristite ga za učenje i analizu. Finansije traže oprezan i konzervativan pristup. U ljubavi ćete posebno cijeniti lojalnost i povjerenje. Slobodni mogu da upoznaju osobu sličnog duha. Oslonite se na intuiciju. Zdravlje može da bude osjetljivo na stres, posvetite se relaksaciji.

SVINJA

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Stiže vam sreća uz prijatna iznenađenja! Proširićete krug poznanstava i osjetićete veliku podršku prijatelja. U poslu vas čeka iznenadni proboj zahvaljujući vašem radu i iskrenosti. Finansijski dobitak moguć je iz neočekivanih izvora.

U ljubavi vas čeka harmonija, a mnoge očekuju romantična iznenađenja. Bićete puni energije i dobre volje, pa je dijelite i sa drugima.

