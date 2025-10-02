Za skeptike i zaljubljenike u horoskop podjednako: Evo šta uopšte znače vaše Sunce, Mjesec i podznak

Vaša "velika trojka" - Sunce, Mjesec i podznak - može da vam otkrije iznenađujuću istinu o tome kako vas drugi vide i šta vas pokreće.

Većina nas zna svoj sunčev znak u horoskopu, ali pravi uvidi dolaze tek kada dublje zaronite u svoj mjesečev znak i podznak. Vaše Sunce, Mjesec i podznak smatraju se najznačajnijim položajima u natalnoj karti. Oni otkrivaju sve - od onoga što vas motiviše, preko toga kako vas drugi doživljavaju, pa do načina na koji vidite sami sebe.

Kako počnete da razumijete svoje astrološke položaje, stvari će vjerovatno početi da imaju smisla. Ako, na primjer, nikada niste osjećali da se uklapate u opis Lava po Suncu, možda će vam postati jasno kada otkrijete da ste Mjjesec u Jarcu i podznak Blizanac.

Da biste pronašli ove znakove, potrebno je da znate tačno vrijeme svog rođenja. Da, čak i u minutu tačno, kao i datum i mjesto rođenja. Te informacije možete da unesete u onlajn kalkulator natalne karte kako biste otkrili svoju kompletnu kartu.

U nastavku otkrivamo osnove vaše "velike trojke", uključujući šta predstavljaju Sunce, Mjesec i podznak, kao i šta svih 12 znakova znači za svaki od njih.

Sunčev znak

Vaš sunčev znak određuje znak Zodijaka u kome se Sunce nalazilo u trenutku vašeg rođenja. Astrološke sezone traju otprilike četiri nedjelje, dok Sunce tokom godine prolazi kroz svih 12 znakova. Dakle, ako ste rođeni u sezoni Bika, vi ste Sunce u Biku.

Sunčev znak predstavlja vaš ego i identitet - ono najdublje što vas čini onim što jeste. Kao što Sunce obasjava Zemlju, tako vaš sunčev znak otkriva na koji način vi najviše sijate. Govori o vašim osnovnim snagama i slabostima, a može da utiče i na ono što vas pokreće i motiviše.

Ovan Sunce: osnovna ličnost je smjela, nezavisna i hrabra.

osnovna ličnost je smjela, nezavisna i hrabra. Bik Sunce: osnovna ličnost je stabilna, pouzdana i postojana.

osnovna ličnost je stabilna, pouzdana i postojana. Blizanci Sunce: osnovna ličnost je radoznala, intelektualna i prilagodljiva.

osnovna ličnost je radoznala, intelektualna i prilagodljiva. Rak Sunce: osnovna ličnost je brižna, zaštitnička i osjetljiva.

osnovna ličnost je brižna, zaštitnička i osjetljiva. Lav Sunce: osnovna ličnost je ponosna, velikodušna i samouvjerena.

osnovna ličnost je ponosna, velikodušna i samouvjerena. Djevica Sunce: osnovna ličnost je analitična, pedantna i posvećena.

osnovna ličnost je analitična, pedantna i posvećena. Vaga Sunce: osnovna ličnost je ljubazna, miroljubiva i šarmantna.

osnovna ličnost je ljubazna, miroljubiva i šarmantna. Škorpija Sunce: osnovna ličnost je moćna, tajanstvena i duboka.

osnovna ličnost je moćna, tajanstvena i duboka. Strijelac Sunce: osnovna ličnost je spontana, otvorena i nesputana.

osnovna ličnost je spontana, otvorena i nesputana. Jarac Sunce: osnovna ličnost je ozbiljna, vrijedna i mudra.

osnovna ličnost je ozbiljna, vrijedna i mudra. Vodolija Sunce: osnovna ličnost je jedinstvena, ekscentrična i humana.

osnovna ličnost je jedinstvena, ekscentrična i humana. Ribe Sunce: osnovna ličnost je duhovna, maštovita i eterična.

Mjesečev znak

Baš kao i Sunce, i Mjesec je bio u određenom znaku u trenutku vašeg rođenja. Dok Suncu treba oko četiri nedjelje da promijeni znak, Mjesec mijenja znak na svaka 2,5 dana.

Astrološki gledano, Mjesec predstavlja vaš unutrašnji svijet, emocije, intuiciju i sliku o sebi. Dok Sunce zrači spolja, Mjesec je suptilniji. On otkriva vaše instinkte i način na koji obrađujete emocije, bilo pozitivno ili izazovno.

Mjesec je povezan i sa sjećanjima, odnosom sa majkom, kao i sa vašim odnosom prema sebi.

Ovan Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su strastveni, sigurni i samouvjereni.

unutrašnji svijet i emocije su strastveni, sigurni i samouvjereni. Bik Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su stabilni, senzualni i smireni.

unutrašnji svijet i emocije su stabilni, senzualni i smireni. Blizanci Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su logični, distancirani i uzbuđeni.

unutrašnji svijet i emocije su logični, distancirani i uzbuđeni. Rak Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su osjetljivi, intuitivni i burni.

unutrašnji svijet i emocije su osjetljivi, intuitivni i burni. Lav Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su glasni, dramatični i bez zadrške.

unutrašnji svijet i emocije su glasni, dramatični i bez zadrške. Djevica Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su analitični, kritični i racionalni.

unutrašnji svijet i emocije su analitični, kritični i racionalni. Vaga Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su graciozni, harmonični i okrenuti odnosima.

unutrašnji svijet i emocije su graciozni, harmonični i okrenuti odnosima. Škorpija Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su zatvoreni, intenzivni i mračni.

unutrašnji svijet i emocije su zatvoreni, intenzivni i mračni. Strijelac Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su promjenljivi, avanturistički i optimistični.

unutrašnji svijet i emocije su promjenljivi, avanturistički i optimistični. Jarac Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su strukturirani, marljivi i fokusirani.

unutrašnji svijet i emocije su strukturirani, marljivi i fokusirani. Vodolija Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su distancirani, neobični i hiper-nezavisni.

unutrašnji svijet i emocije su distancirani, neobični i hiper-nezavisni. Ribe Mjesec: unutrašnji svijet i emocije su osjetljivi, intuitivni i gotovo proročki.

Podznak

Treći ključ vaše "velike trojke" je podznak. Dok se sunčev znak određuje prema položaju Sunca u toku godine, podznak se određuje prema položaju Sunca u trenutku dana, odnosno, gdje je Sunce izlazilo na istočnom horizontu u trenutku vašeg rođenja.

Podznak govori o tome kako se pojavljujete u svijetu, kakav prvi utisak ostavljate na ljude, pa čak i o fizičkom izgledu. Najvažnije kod podznaka je to što on određuje vašu prvu kuću u natalnoj karti - kuću identiteta i ličnost - što je ogroman dio vaše astrološke slike. Mnogi astrolozi smatraju da je podznak čak važniji od sunčevog znaka.

Ovan podznak: svijetu djeluje smjelo, vatreno i ponekad zastrašujuće.

svijetu djeluje smjelo, vatreno i ponekad zastrašujuće. Bik podznak: svijetu djeluje toplo, marljivo i tvrdoglavo.

svijetu djeluje toplo, marljivo i tvrdoglavo. Blizanci podznak: svijetu djeluje pričljivo, duhovito i razigrano.

svijetu djeluje pričljivo, duhovito i razigrano. Rak podznak: svijetu djeluje nežno, povučeno i brižno.

svijetu djeluje nežno, povučeno i brižno. Lav podznak: svijetu djeluje ponosno, kraljevski i energično.

svijetu djeluje ponosno, kraljevski i energično. Djevica podznak: svijetu djeluje praktično, razumno i kritički.

svijetu djeluje praktično, razumno i kritički. Vaga podznak: svijetu djeluje druželjubivo, miroljubivo i neodlučno.

svijetu djeluje druželjubivo, miroljubivo i neodlučno. Škorpija podznak: svijetu djeluje intenzivno, mračno i privlačno.

svijetu djeluje intenzivno, mračno i privlačno. Strijelac podznak: svijetu djeluje veselo, slobodoumno i avanturistički.

svijetu djeluje veselo, slobodoumno i avanturistički. Jarac podznak: svijetu djeluje ozbiljno, ambiciozno i odlučno.

svijetu djeluje ozbiljno, ambiciozno i odlučno. Vodolija podznak: svijetu djeluje emotivno distancirano, jedinstveno i napredno.

svijetu djeluje emotivno distancirano, jedinstveno i napredno. Ribe podznak: svijetu djeluje osjetljivo, naivno i empatično.

