Veliki mjesečni horoskop za novembar 2026: Kraj čekanju na novac, a od sredine mjeseca ljubavni preokreti

Pročitajte mjesečni horoskop za novembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

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Pročitajte mjesečni horoskop za novembar 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju novac, ljubav i zdravlje!

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da početak mjeseca zahtijeva da preispitate zajedničke finansije ili izmirite stare dugove, ali već poslije 14. novembra situacija se potpuno mijenja. Venera kreće direktno i otvara period uspješnih poslovnih pregovora i skupih poklona od partnera, dok se najveći finansijski uspjeh najavljuje za 16. novembar. Spoj vašeg vladara Marsa sa Jupiterom podstiče vas na velike poteze. U ovom periodu kupovina zlatnog nakita ili luksuznog sata može da vam djeluje kao ulaganje u lični imidž. Kako impulsivnost ne bi ugrozila vaš budžet, sigurnost potražite u stvaranju rezervnog fonda u visini tri mjesečna prihoda.

Ljubav

Venera kreće direktno 14. novembra i slobodnim Ovnovima otvara sezonu osvajanja. Neizvjesnost nestaje, a umjesto neobičnih kandidata pojavljuju se harizmatične osobe sa ozbiljnim namjerama. Ukoliko ste u vezi, snažan spoj Marsa i Jupitera 16. novembra donosi pravi nalet strasti. Sastanci bi mogli da izgledaju kao scene iz filma, a osjećanja da budu intenzivna kao u prvim sedmicama poznanstva. Usmjerite ovu energiju na zajedničke avanture i romantična putovanja, umjesto na dokazivanje ko je u pravu u svakodnevnim raspravama.

Zdravlje

Nalet Marsove energije dostiže vrhunac 16. novembra, tokom njegovog spoja sa Jupiterom. Vaša fizička snaga biće naglašena, pa ćete željeti da je usmjerite na treninge snage ili intenzivne kardio vježbe. Najvažnije je da u naletu entuzijazma ne preopteretite zglobove i kardiovaskularni sistem.

BIK

Novac

Finansijski novi početak za vas stiže 9. novembra, sa mladim Mjesecom u Škorpiji. To je vrijeme partnerskih projekata, ulaganja i preispitivanja uslova ugovora. Kada Merkur 13. novembra krene direktno, na račune bi konačno mogle da stignu uplate koje čekate. Kulinarske radionice, kvalitetan namještaj za dom i klasičan nakit sa krupnim kamenjem naći će se među poželjnim troškovima. Usmjeravanje slobodnog novca u različite vrste imovine, umjesto u još jednu impulsivnu kupovinu, pružiće vam željeni osjećaj stabilnosti.

Ljubav

Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra obnavlja vaše polje partnerstva, pa slobodne Bikove može da očekuje sudbonosan susret. Slučajan susret pogleda u omiljenom kafiću mogao bi da preraste u zanimljivu romansu. Ukoliko ste u vezi, Merkur će vam od 13. novembra pomoći da razriješite stare nesporazume i vratite osjećaj bliskosti i povjerenja. Dozvolite sebi više nježnosti i čulnosti. Vaša uobičajena potreba da sve kontrolišete sada ustupa mjesto iskrenim osjećanjima.

Zdravlje

Venera, vaša vladajuća planeta, kreće direktno 14. novembra, što se u ovom horoskopu povezuje sa svježijim izgledom, hormonskom ravnotežom i boljim stanjem kože. Bićete smireniji i lakše ćete se oslobađati navike da stres ublažavate ugljenim hidratima. Mlad Mjesec 9. novembra označen je kao trenutak za početak programa posvećenog brizi o tijelu.

BLIZANCI

Novac

Zatišje u kupovini završava se u posljednjoj trećini mjeseca, kada pun Mjesec 24. novembra osvjetljava stvarno stanje vašeg bankovnog računa i donosi svođenje računa. Ipak, ni do tada vam neće biti dosadno. Direktno kretanje Merkura moglo bi da donese dobre vijesti o usklađivanju prihoda ili vraćanju starog duga. Novembar 2026. je predstavljen kao povoljan period za kupovinu novih uređaja, pametne tehnike i ulaganje u obrazovanje. Najvažnije je da odredite čvrst dnevni limit za spontane kupovine preko interneta kako biste izbjegli nepotrebne sitne troškove.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni, od 22. novembra, kada Sunce pređe u Strijelca, vaš društveni život postaje mnogo življi. Pun Mjesec u vašem znaku 24. novembra pokazaće vam ko zaista zaslužuje pažnju. Ako ste u vezi, očekuje vas prijatan i opušten period. Dosadnu rutinu zamijeniće spontani noćni razgovori, kraća putovanja i obnovljeni flert. Prestanite da analizirate svaku primljenu poruku do najsitnijih detalja i dozvolite sebi da uživate.

Zdravlje

Oko punog Mjeseca, 24. novembra, mogli biste da osjetite potrebu da više pažnje posvetite odmoru, naročito zbog previše informacija i mogućih problema sa spavanjem. Direktno kretanje Merkura od 13. novembra povezuje se sa bistrijim mislima i popuštanjem migrena.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da će osjećaj za finansije biti naročito izražen kada je riječ o nekretninama i porodičnoj ušteđevini. Mlad Mjesec 9. novembra najavljuje početak povoljnih poslova, dok snažan aspekt Marsa i Jupitera 16. novembra može da donese neočekivani veći priliv, premiju, dobitak ili izdašan bonus. Na listi željenih kupovina ističu se umjetnička djela, starinski kompleti nakita i predmeti koji mogu da se prenose generacijama. Automatsko prebacivanje određenog procenta svake uplate na štedni račun pomoći će vam da sakupite značajnu sumu bez velikog odricanja.

Ljubav

Mlad Mjesec u srodnom vodenom znaku 9. novembra slobodnim Rakovima donosi priliku da postanu glavni junaci lijepe ljubavne priče. Harizmom i unutrašnjim sjajem privlačićete ljude o kakvima ste maštali. Ukoliko ste u vezi ili braku, poslije ulaska Marsa u Djevicu 25. novembra očekujte praktične pokazatelje ljubavi. Partner će brigu pokazivati djelima, umjesto velikim riječima. Spustite svoj zaštitni oklop i otvoreno pokažite šta zaista želite.

Zdravlje

Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra najavljuje duboko emocionalno rasterećenje. Napetost bi mogla da popusti i ustupi mjesto unutrašnjem miru. U drugoj polovini mjeseca, pod uticajem Sunca u Strijelcu, imaćete više volje za fizičku aktivnost.

LAV

Novac

Spoj Marsa i Jupitera u vašem znaku 16. novembra stavlja vas među glavne favorite kada je riječ o finansijama. Lična harizma mogla bi veoma brzo da se pretvori u konkretnu zaradu. Ovo je mjesec velikih iznosa, značajnih ugovora i luksuznih kupovina, pa ćete razmišljati o brendiranoj torbi, dragocjenom nakitu ili novom automobilu. Usmjeravanje dijela neočekivane veće zarade u imovinu trajnije vrijednosti pomoći će vam da sve ne potrošite tokom jednog vikenda.

Ljubav

Vaš trenutak dolazi 16. novembra, kada Mars i Jupiter udruže snage u vašem znaku. Ukoliko ste slobodni, naći ćete se u centru pažnje i dobijati toliko komplimenata i zadivljenih pogleda da bi lako mogli da vam zavrte glavu. U stabilnim vezama ovaj aspekt donosi snažan nalet osjećanja, vraća uzbuđenje i mladalačku zaljubljenost. Podijelite pažnju sa partnerom. Iskreno divljenje voljenoj osobi može dodatno da učvrsti vaš odnos.

Zdravlje

Nalet životne snage i poleta očekuje vas 16. novembra, kada se Mars i Jupiter spoje u vašem znaku. Imaćete osjećaj da možete da pomjerite planine, ali obratite pažnju na držanje i ne preopterećujte donji dio leđa tokom treninga.

DJEVICA

Novac

Mjesečni horoskop za novembar 2026. godine kaže da će nejasnoće u vezi sa novcem početi da se razrješavaju 13. novembra, kada vaš vladar Merkur prestane da se kreće retrogradno. Od tog trenutka lakše ćete se usmjeravati ka novim poslovnim ciljevima i potpisivanju važnih dokumenata. Mars ulazi u vaš znak 25. novembra i naglašava praktičnost. Jasnije ćete vidjeti gdje možete da uštedite, a u šta želite da uložite. Novembar je predstavljen kao povoljan mjesec za kupovinu osnovnih komada garderobe i ulaganje u zdravlje. Svoju analitičnost usmjerićete i na proučavanje investicionih fondova, umjesto na čuvanje novca „ispod dušeka“.

Ljubav

Kada Merkur 13. novembra krene direktno, za slobodne Djevice završava se period nejasnih nagovještaja. Zamjenjuju ih otvoreno pokazivanje simpatija i duboki, intelektualni razgovori sa osobom koja ispunjava vaše visoke kriterijume. Ukoliko ste u dugoj vezi, od 25. novembra, zahvaljujući ulasku Marsa u vaš znak, odnos dobija snažan podsticaj. Vi i partner postajete tim spreman i za velike poduhvate i za uređenje zajedničkog doma. Utišajte unutrašnjeg perfekcionistu i dozvolite ljubavi da ponekad bude spontana i nepredvidiva.

Zdravlje

Od 25. novembra, kada Mars uđe u vaš znak, raste vaša želja da se temeljno posvetite svom tijelu. Ovaj period se povezuje sa ubrzavanjem metabolizma i potrebom da uredite san, uradite detaljne analize krvi i poboljšate ishranu.

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