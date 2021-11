Uvoz piva u BiH 20 puta veći od izvoza!

Najviše piva uvozi se iz Srbije, Hrvatske i Slovenije...

Izvor: Shutterstock/AboutLife

Izvoz pivarske industrije BiH u devet mjeseci iznosio je 4.151.452 KM, što je više za 41,9 odsto od istog perioda prošle godine, dok je uvoz bio 89.810.372 KM, što je više za 11,9 odsto u odnosu na prva tri kvartala lani.

To je rečeno agenciji Srna iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Pokrivenost uvoza izvozom u devet mjeseci iznosila je 4,6 odsto, a lani je to bilo 3,6 odsto.

Iz Komore navode da je, kao i ranijih godina, najznačajni spoljnotrgovinski partner Srbija (45 odsto ukupnog uvoza i 55 odsto ukupnog izvoza), te ističu da su količine piva koje se uvozi iz Srbije enormno veće u odnosu na izvoz iz BiH.

U devet mjeseci ove, u odnosu na isti period prošle godine, uvoz piva iz Srbije povećan je za 75,39 odsto, iz Hrvatske za 21,74 odsto, dok je uvoz piva iz Slovenije povećan za 49,43 odsto.

"Samo u prvih devet mjeseci ove godine uvezeno je skoro 678.000 hektolitara piva, dok je izvezeno u Srbiju nešto više od 39.000 hektolitara. Nakon Srbije, najviše piva smo uvezli iz Hrvatske, skoro 334.000 hektolitara, te Slovenije oko 120.000 hektolitara", ističu iz Spoljnotrgovinske komore.

Iz Komore navode da se na Hrvatsku odnosi 28 odsto ukupnog uvoza piva, a na Sloveniju 20 odsto, te naglašavaju da veliki problem u ovom sektoru, a koji traje već godinama, jeste postojanje nelojalne konkurencije na tržištu piva u BiH.

"Do ovakvog stanja je došlo usljed enormnog i nekontrolisanog uvoza piva po znatno niskim `transfernim cijenama` od velikih multinacionalnih pivarskih grupacija, preko susjednih tržišta, a prvenstveno iz Srbije, Hrvatske i Slovenije", upozoravaju iz Komore i dodaju da uvozna piva u zemljama EU zauzimaju uglavnom od 10 do 15 odsto ukupnog tržišta, dok u BiH uvozna piva čine i do 70 odsto tržišta.

Iz Komore ukazuju na činjenicu da kvalitet piva koje uvoze zemlje EU spada u kategoriju "premijum", što kod piva koja se uvoze iz susjednih zemalja u BiH nije slučaj budući da su to, uglavnom, piva srednjeg ili niskog kvaliteta.

"Svakako da bi aktivnijoj ulozi u pomoći ovom industrijskom sektoru trebalo da doprinesu nadležne institucije u BiH, što je stav Grupacije proizvođača piva pri Spoljnotrgovinskoj komori", smatraju iz Komore.

Ona bi se u osnovi svodila na potpuno i dosljedno sprovođenje postojeće carinske regulative, kao i na insistiranje na povećanju kontrola prilikom uvoza takve robe.

"Još jedna od inicijativa Grupacije proizvođača piva u BiH, koja je u posljednjem periodu aktuelizovana, bila je u pravcu rasterećenja privrede u oblasti indirektnih poreza. Konkretnije, odnosi se na izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama BiH, u pogledu visine dopuštenog rashoda po osnovu kala, kvara, rastura i loma za pivo - gubitak od hladne sladovine, gdje su domaći proizvođači tražili da se zakonska regulativa prilagodi realnim vrijednostima, te evropskim i svjetskim standardima", navode iz Komore.

Oni upozoravaju da tradicija pivarstva, koja je stara stotinama godina u BiH, kao i vrhunski kvalitet proizvoda domaćih pivara, višestruko nagrađivanih brojnim međunarodnim priznanjima, sami po sebi nisu dovoljni za opstanak i održivi razvoj na tržištu.

"Ljudi u BiH bi trebali više da se usmjere na kupovinu i potrošnju domaćih proizvoda jer se samo tako može zaštititi domaća proizvodnja", naglašavaju iz Spoljnotrgovinske komore.

(Srna, Mondo)