Ruski prekid isporuke gasa Bugarskoj nema posljedice za dostavu u BiH i druge zemlje

Rusija je obustavila isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj, ali to neće uticati na dostavljanje plina trećim zemljama pa ni BiH.

Izvor: Shutterstock

Ambasada Ruske Federacije za medije u Sarajevo navela je da ne raspolaže informacijama u vezi s eventualnim problemima u snabdijevanju Bosne i Hercegovine ruskim plinom.

Napomenuli su da se treba voditi izjavom direktorice "Energoinvesta" Bisere Hadžialjević koja je kazala da obustava isporuke gasa Bugarskoj ne bi trebala imati implikacije na BiH.

S obzirom na to da Rusija plin Bosni i Hercegovini isporučuje isključivo preko Turskog toka, odnosno Bugarske i Srbije, nastao je strah u javnosti da bi to moglo značiti i prekid isporuke za BiH, međutim Hadžialjević ističe da prema trenutnim zvaničnim informacijama do toga ne bi trebalo doći.

"Mi od Gazproma imamo normalno potvrđenu nominaciju za dotok plina. Potvrda nominacije je jedina zvanična i relevantna informacija", rekla je ona. Turski tok kao tranzitna ruta nije ugrožen.

"Tranzitne rute, čak i kroz Ukrajinu u kojoj je rat i danas funkcionišu bez ikakvih zastoja", ističe se u objavi.

Ruski energetski gigant "Gasprom" najavio je juče da će prekinuti dostavu gasa Bugarskoj, objavljeno je na internet stranici bugarskog Ministarstva za energetiku.

"Bugarska energetska kompanija `Bulgargaz` dobila je obavještenje da će isporuke gasa od `Gasproma` biti suspendovane od 27. aprila", navodi se u saopštenju.

Bugarske vlasti su u martu objavile da ne namjeravaju da ruski gas plaćaju u rubljama. Nešto ranije slično obavještenje od ruske korporacije dobila je poljska kompanija "PGNiG", "Gasprom" je objavio da će isporuke biti obustavljene sutra ukoliko ne bude uplata do 27. aprila.

Ruski lider Vladimir Putin je nakon uvođenja obimnih san cija protiv Rusija i zamrzavanja velikog dijela sredstava 1. aprila uveo novi sistem plaćanja za ruski gas za potrošaće iz neprijateljskih zemalja.

Mađarska: Prekid isporuke gasa Bugarskoj ne znači zaustavljanje pošiljki

Mađarska dobija ruski gas prema ugovoru sa "Gaspromom" preko Bugarske i Srbije, a ruska kompanija je obavijestila Budimpeštu da se tranzitne pošiljke preko Bugarske posebno obrađuju, rekao je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Želim da uvjerim sve da prekid isporuke gasa Bugarskoj ne znači zaustavljanje tranzitnih pošiljki preko te zemlje", rekao je Sijarto na svojoj "Fejsbuk" stranici.

Sijarto je rekao da naredna mađarska obaveza plaćanja za ruski gas dospijeva 22. maja, a uplata u evrima biće izvršena u "Gasprombanci", gdje će iznos biti pretvoren u rublje.

"Gasprom" je jutros saopštio da je u potpunosti prekinuta isporuku gasa Poljskoj i Bugarskoj zbog neplaćanja ovog energenta u rubljama. Iz kompanije navode da će snabdijevanje biti obustavljeno dok se ne izvrši uplata.

Ruska energetska kompanija juče je obavijestila bugarsku kompaniju "Bulgargaz" da će od danas, 27. aprila obustaviti isporuke prirodnog gasa Bugarskoj, saopštilo je bugarsko Ministarstvo energetike, prenio je TASS.

Austrija: Beč prihvatio nove uslove

Beč je prihvatio ruske uslove o novom načinu plaćanja gasa u rubljama, rekao je austrijski kancelar Karl Nehamer, prenosi RIA "Novosti".

On je dodao da ga je ruski predsjednik Vladimir Putin uvjerio u sigurnost snabdijevanja, te da se za Austriju situacija nije promijenila.

Austrijski ministar energetike Leonore Gevesler rekla je za radio ORF da se isporuke ruskog prirodnog gasa Austriji nastavljaju neograničeno i da nema naznaka da će se to promijeniti.

Na pitanje da li postoje indicije da bi isporula gasa iz Rusije mogla bitia prekinuta kao što je to slučaj sa Poljskom ili Bugarskom ona je rekla da nema takvih indicija.

"Isporuke Austriji ostaju neograničene", rekla je ona, prenio je Rojters.

Austrija dobija 80 odsto gasa iz Rusije.

(Klix/Srna/Mondo)