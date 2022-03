Republika Srpska gas i naftu još uvijek kupuje po povoljnijim cijenama

Najuspješnija firma u RS koristi gas kao energent, a Republika Srpska ga kupuje po istoj cijeni kao i prošle godine, napomenuo je predsjednik Vlade RS Radovan Višković sinoć u Banjaluci.

Izvor: Shutterstock

Premijer Republike Srpske Radovan Višković obratio se u srijedu uveče na svečanosti proglašenja najboljih privrednika u Republici Srpskoj. Višković je, između ostalog, pričao i o trenutnim cijenama energenata i napomenuo da Republika Srpska kupuje gas po cijenama ispod tržištnih.

"Može da mi zamjeri ko god želi, ali to su činjenice - zahvaljujući Ruskoj Federaciji, zahvaljujući Gaspromu, mi nismo imali rast cijena gasa iako je gas kao energent na svjetskim berzama divljao i u nekom momentu dolazio i do 3.000 dolara za 1.000 kubika", kaže predsjednik Vlade.

Danas je ta cijena 1.300 dolara, dodaje Višković i objašnjava da Republika Srpska gas i danas plaća kao što ga je plaćala i prošle godine i nijednog momenta nije plaćala berzanske cijene.

''Nismo mi veliki konzument gasa kao energenta, ali evo pobjednik izbora za najuspješnijeg privrednika, zvornička 'Alumina' upravo koristi gas kao energent i cijene gasa, zašto ne reći, za zvorničku 'Aluminu' je 364 dolara", objasnio je Višković.

Što se tiče nafte i naftnih derivata, predsjednik Vlade kaže da RS nije ni proizvođač niti neki veliki distributer ali da je i taj energent, bez obzira na sva dešavanja, u RS "najpovoljniji na prostoru BiH i u odnosu na bliže i šire okruženje".

Naglasio je važnost proizvodnje električne energije kao domaćeg resursa.

''Ja postavim sebi često pitanje: gdje bismo se mi našli da nemamo električnu energiju kao resurs Republike Srpske? Koliko bi naša inflacija iznosila i koliko bi mi mogli da bili konkurentni?", pitao se Višković.

Ove cijene na snazi do kraja maja, izvjesno povećanje

U preduzeću za trgovinu i snabdijevanje gasom Republike Srpske ''Gas-Res'' nedavno su rekli da je utvrđivanje cijene energenata dogovoreno do kraja maja, a cijena gasa se usklađuje sa derivatima nafte svakog kvartala, odnosno svaka tri mjeseca.

"Mi smo krajem decembra usaglasili cijenu za prvi kvartal, ali smo potpisali aneks ugovora o snabdijevanju do kraja maja. Očekujemo sad da bi krajem marta počeli pregovori oko usaglašavanja cijene za drugi kvartal i očekujem da tada bude i produženje ugovora do 1. oktobra, odnosno do početka nove gasne godine kada je uobičajeno da se sklapaju ugovori. S obzirom na kretanje cijene naftnih derivata, sigurno je povećanje cijena gasa u narednom kvartalu, a ne isključujem mogućnost da se to i produži. Sve zavisi od toga kako će biti definisan ugovor od 1. juna do 1. oktobra", rekao je za portal Energetikars.com direktor "Gas-Resa" Ljubo Glamočić, prije nekoliko dana.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik juče se sastao sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovom. Nakon sastanka Dodik je takođe podsjetio da je od Rusije gas dobijen po povlaštenoj cijeni, a Kalabuhov i Dodik razgovorali su o potencijalnoj gradnji gasnih elektrana i gasovoda u RS i BiH.

(Mondo)