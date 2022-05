Povećanje plata u realnom sektoru najavljeno ''u medijima'', privrednici čekaju konkretan prijedlog Vlade

Predsjednik SNSD i srpski član Predsjedništva BiH na pres konferenciji u petak, po običaju je umjesto Vlade Republike Srpske ''uhvatio muštuluk'' najavljujući povećanje plata u relnom sektoru u Republici Srpskoj. Privrednici pozdravljaju najavu, ali čekaju prijedlog.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Vlada RS je donijela mjere, rekao je Milorad Dodik, koje idu ka poboljšanju položaja zaposlenih u realnom sektoru na taj način da za svako povećanje plata poslodavci budu oslobođeni poreza i doprinosa, kao i za svako novo zapošljavnje u cjelini.

Nezvanično, poslovna zajednica za sada nije ''na papiru'' dobila ovakav prijedlog iz Vlade RS.

Zvanično, izražena je podrška da se najava (Dodika, odosno Vlade RS) sprovede u djelo i da se ukinu porezi i doprinosi za iznos povećane plate.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca smatra da bi to bilo dobro rješenje.

"Taj prijedlog za sada nije dogovaran, ali mi ga u svakom slučaju podržavamo. To se može uraditi kroz izmjene zakona o podsticajima, da se tu definište. Sigurno da bi to bila najveća podrška rastu plata".

Trivić je pojasnio da sada na povećanje plate od 100 KM "država dobije 30 KM, a radnik 70". Sad bi radnik dobio svih 100 KM. Napomenuo je da se plate u privredi već povećavaju ''brže nego što možemo podnijeti".

"Ja sam u ovoj godini već podigao plate 15 odsto u firmi (Trivić je vlasnik privatnog preduzeća "Krajina klas" prim. aut). One idu brže nego što mi možemo podnijeti, tako da ne znam gdje ćemo završti, ali sigurno da bi to (pomenuti prijedlog) bilo najveća podrška ubrzanom rastu plata", zaključuje on.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS takođe kaže da su privrednici već "dali svoj maksimum" u prethodnom periodu i da je rasterećenje od poreza i doprinosa jedini način koji omogućava da se razmišlja o sigurnon povećanju plata.

''Očekujemo poziv i dok vidimo detalje prijedloga, odnosno konkretizovan prijedlog sigrno da će Privredna komora biti zainteresovana", izjavio je Blagojević.

Premijer RS Radovan Višković krajem aprila na Ekonomskom forumu na Jahorini najavio da će Vlada Republike Srpske, zajedno sa poslovnom zajednicom, kreirati mjere i raditi na povećanju plata, ali nije spominjao modalitete.

"Rast plata u prvom kvartalu bio je nešto veći nego rast inflacije u istom kvartalu. Sada smo došli na nivo kada je inflacija pojela rast plata, tako da ćemo već u maju kreirati novi set zakona vezanih za rast plata, penzija, socijalnih, boračkih davanja i svega onoga što treba da održi našu likvidnost", istakao je tada Višković

Podsjećamo, ovih dana je najavljeno i da će u javnom sektoru u RS plate biti uvećane za 10 odsto.

U realnom sektoru plate su posljednji put uvećane početkom godine. Tada su na snagu stupile izmjene više zakona koji se odnose na obračun plata u Republici Srpskoj po osnovu čega su radnicima povećane plate otprilike od jedan do tri odsto.