Novalić: Mogli bismo smanjiti cijenu hljeba, ali nećemo zbog bogatih

"Ne znamo da li idemo dalje u rast cijena, stagnaciju, stagflaciju ili smanjenje privredne aktivnosti"

Izvor: FENA

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić gostujući u emisiji "Rezime" Federalne televizije je izjavio da su najveći uzrok poskupljenjima u svijetu trenutni događaji u Ukrajini.

"Rusija i Ukrajina čine 20 odsto izvoza krušnih žita. Petina stanovništva zemaljske kugle jede njihovu pšenicu. S druge strane, u izvještaju Svjetske banke stoji da je 70 do 80 odsto učešća u proizvodnji gnojiva gas. Zato je hrana drastično poskupila", istakao je Novalić.

Naglasio je da su događaji u svjetskoj ekonomijipostali nepredvidivi.

"Ne znamo da li idemo dalje u rast cijena, stagnaciju, stagflaciju ili smanjenje privredne aktivnosti”, rekao je on.

Ukoliko cijene roba i usluga budu povećane, ističe, dosnosiće nove mjere.

"Koje će one biti, ne možemo odmah reći zato što ne znamo kakav će karakter povećanja biti", istakao je Novalić.

Podsjetio je i na još jednu pojavu uzrokovanu globalnim poskupljenjima – štampanje velike količine novca.

"U Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji štampane su velike količine novca, što stvara ogroman višak novca koji traži robu koje je u manjku i onda su cijene eksplodirale usljed nedostatka robe i viška novca na tržištu. Od ove situacije profitirali su oni koji imaju gas i naftu i koji imaju mogućnost štampanja novca. Budžet Federacije BiH nije profitirao iz prostog razloga jer je protočan – sve što uđe u njega će i izaći. Drugo je pitanje politika potrošnje budžeta. On mora biti maksimalno socijalan i on to i jeste”, rekao je Novalić.

Osvrnuo se i na svoju izjavu da nije pobornik sufinansiranja hljeba i goriva. Kaže da je to još jedna u nizu njegovih poruka koja se iskrivljeno tumači, a koja je, u suštini, ekonomski tačna.

"Mi kao Vlada mogli bismo reći da sufinansiramo s pola marke svaku veknu hljeba. Tada bismo mogli očekivati da hljeb bude jeftiniji pola marke i dostupniji stanovništvu, naročito siromašnom sloju. Pitanje je da li bi na to reagirali i trgovci i snizili cijenu za pola marke", rekao je Novalić.

Naglasio je da FBiH skuplja javne prihode od svih građana – i siromašnih, i bogatih, i srednje bogatih.

"Sufinansirajući hljeb, omogućili bismo bogatima da kupuju još jeftiniji hljeb. Ne želimo graditi takvo društvo, to nije socijalna jednakost. Mi ubiremo porez od svih i na drugoj strani potpomažemo socijalne kategorije. To važi i za gorivo, to važi za sve”, rekao je Novalić.

Na pitanje da li Vlada Federacije razmišlja o tome da pored vaučera za turizam uvede i vaučere za ogrjev i pelet, Novalić ističe da bi to mogao biti jedan od načina pomoći socijalno ugroženima.

"Međutim, mi smo se najprije odlučili na zabranu izvoza peleta i ogrjevnog drveta. Ukoliko cijena peleta ne bude niža u ova tri mjeseca, mi ćemo zabranu produžiti na još tri mjeseca. Vlada razmišlja i o vaučerima, o prehrambenom i higijenskom paketu. Sve dolazi u obzir, ali ovo je prva mjera. Čim ograničimo izvoz, cijena će pasti", zaključio je Novalić.