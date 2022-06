Stanje "redovno": Benzin poskupio za šest, a dizel za čak 10 feninga

Na pojedinim benzinskim pumpama u Banjaluci litar benzina je poskupio za šest, a litar dizela za čak 10 feninga.

Do ovog poskupljenja, litar goriva je, u prosjeku, koštao 3,39 KM, dok sada benzin BMB 95 košta 3,45, a dizel D5 3,49 KM. Cijena onog skupljeg dizela je sa 3,49 otišla na 3,54 KM.

Sa skokom cijena goriva, vozači su se suočili i prošle sedmice, kada je cijena litra goriva u prosjeku otišla za pet feninga.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske prije par dana su najavili ovo poskupljenje goriva, uz napomenu da je to neminovno.

"U porastu su ulazne cijene, zbog čega je očekivati i povećanje maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama. Rafinerije u okruženju su u ovom mjesecu značajno povećale cijene prema distributerima, odnosno kupcima. To je, svakako, uticalo na to da cijene derivata na pumpama idu gore. Za dalje je teško bilo šta prognozirati. Najbitnije je da je tržište stabilno i da nema naznaka da bi moglo da dođe do prekida u snabdijevanju", poručili su iz ove grupacije.

