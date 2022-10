"Nabavne cijene značajno povećane": Evo koliko koštaju dizel i benzin u Srpskoj

Cijene goriva u Republici Srpskoj ponovo su počele da divljaju. Dizel je premašio 3,4 KM, dok je benzin nešto jeftiniji i od 2,65 do 3,2 KM po litru.

Izvor: Envato

Na benzinskim pumpama u Banjaluci dizel danas košta od 3,19 KM do 3,45 maraka. U odnosu na prošlu sedmicu cijene na pojedinim pumpama su veće i za devet feninga.

S druge strane, litar benzina 95 ide od 2,65 KM do 3,2 KM po litru, dok se super 98 kreće od 3,12 KM do 3,32 maraka po litru.

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS Dragan Trišić kaže da su nabavne cijene u posljednjih dvadesetak dana značajno povećane i da je zbog toga došlo i do rasta u maloprodaji.

U prosjeku su, dodaje, cijene na benzinskim pumpama u zadnje tri sedmice povećane za25 feninga.

"Očekujem da će sada doći do stabilizacije. Unazad 20 dana su rasle ulazne cijene i to se odrazilo na maloprodaju. U prosjeku dizel sada košta između 3,3 KM i 3,40 KM, dok kod benzina ne očekujem značajna povećanja jer je on zadnja dva ili tri mjeseca stabilan", rekao je Tršić, piše "Capital.ba".

Da je tržište, posebno kada je u pitanju dizel, i da bi njegova cijena mogla još drastičnije skočiti smatra novinar Tin Bašić sa portala cijenegoriva.info.

"Dizela očigledno nema dovoljno na mediteranskom tržištu i na zalihama, a s obzirom na to da je eurodizel okosnica cijele privrede – sav prevoz i logistika se temelje na dizelu, kamioni, bageri, kombiji, svi voze na eurodizelu; dakle, ako je temelj privrede i logistike eurodizel, onda se troši više nego benzin pa je i potražnja velika. Ako je potražnja velika, a nema ga na zalihama, normalno je da cijene rastu", objasnio je Bašić.

Istakao je da je situacija s Ukrajinom dovela do velikog poremećaja na tržištu.