Rusi, Saudijci, JANAF: Kakav je uticaj naftnih restrikcija na tržište BiH?

Najnoviji događaji na energetskom tržišti uzrokovani političkim odlukama itekako će imati uticaja i na cijenu goriva u BiH.

Izvor: Shutterstock

Prošle nedjelje države Evropske unije glasale su za osmi paket sankcija Rusiji koje podrazumijevaju ograničavanje cijena ruske nafte koju izvoze treće zemlje čine je onemoćena Srbija neće moći uvoziti naftu iz Rusije preko naftovoda JANAF. Odluka je kasnije odložena do 1. decembra.

Ukoliko ne bude bilo moguće uvoziti naftu preko JANAF-a, objasnila je predsjednica Vlade Ana Brnabić, to znači da bi u Srbiji ubuduće nafta biti skuplja 20 odsto.

Grupa zemalja izvoznica nafte OPEC Plus, na inicijativu Saudijske Arabije i Rusija, odlučila je u četvrtak da smanje proizvodnju nafte i tako utiču na rast cijena.

Ekonomski analitičar Igor Gavran rekao je da će ovo sigurno dovesti do povećanja cijena goriva u BiH.

"Najveći direktni efekat (ako zaživi zabrana uovoza ruske nafte kroz JANAF) će biti problem dostave nafte za preradu u Srbiji jer BiH uvozi značajne količine goriva iz Srbije (rafinerija Pančevo) koji su produkt prerade te sirove nafte. Logično je da možemo očekivati sigurno povećanje cijena jer će Srbija morati naći skuplje izvore snabdijevanja, a mogući su i problemi u snabdijevanju", kaže Gavran za Mondo.

BiH ima direktnu konekciju sa naftovodom JANAF kod Broda, al s obzirom da Rafinerija u Brodu odavno ne prerađuje naftu.

"S obzirom da se paralelno dešava odluka OPEC o smanjenju proizvodnje, to će sigurno dovesti do povećanja cijene. Sankcije Evropske unije i odluke OPEC-a će sto posto dovesti do manjih količina nafte na tržištu i do većih cijena", predviđa Gavran.

BiH gorivo direktno najviše uvozi iz Hrvatske i Srbije, a značajne količine iz Italije. Predviđanja strukovnih udruženja kažu da bi, ukoliko bi prestao uvoz nafte iz Rafinerije Pančevo, u Bosni i Hercegovini bilo za 35 posto manje nafte na tržištu.

Najavljeno je da će od ove sedmice malopordajne cijene naftnih derivata u BiH biti povećane.

"Ulazne cijene naftnih derivata u Republiku Srpsku od ponedjeljka, 10. oktobra, biće više za od 10 do 15 feninga nego trenutne maloprodajne. To će se vjerovatno vrlo brzo odraziti na prodajne cijene tako da ćemo u narednoj sedmici morati povećavati naše maloprodajne cijene", rekao je u petak Srni direktor za komercijalne poslove "Krajinapetrola" Ognjen Erić.

(Mondo)