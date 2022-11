Đokić uvjerava: Poskupljenja struje za građane neće biti ove godine

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da neće doći do povećanja cijene električne energije za građane, ističući da se to sigurno neće desiti u ovoj godini.

Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Đokić je ukazao da bi sljedeće godine trebalo razgovarati o ovom pitanju i vidjeti da se uvećana potrošnja struje eventualno plaća drugačije nego do sada, ocjenjujući da bi to bilo fer rješenje.

"Vlada Republike Srpske sigurno će zaštititi sve naše potrošače i građane sa niskim primanjima i nezaposlene. To će biti politika i u narednom periodu, jer vodimo odgovornu politiku prema građanima, posebno prema onima sa malim primanjima", rekao je Đokić Srni.

Na pitanje da li će doći do povećanja cijene struje za privredu s obzirom na to da je ne nedavnom sastanku sa privrednicima najavio da će to biti neizbježno, Đokić je odgovorio da su već obavljene konsultacije sa Unijom udruženja poslodavaca.

On je najavio da će narednih dana biti održan sastanak sa Privrednom komorom Republike Srpske i drugim asocijacijama privrednika o snabdijevanju električnom energijom u idućoj, ali i u 2024. godini.

"U privredi razumiju situaciju i spremni su da razgovaraju na ovu temu, jer su potpuno svjesni da su troškovi proizvodnje električne energije porasli i da naša `Elektroprivreda`, kao nosilac proizvodnje sa svojim zavisnim preduzećima, trenutno ne može da posluje uspješno ako ne dođe do promjene cijene struje, bar za privredu", rekao je Đokić.

Govoreći o uticaju nepovoljne hidrološke situacije na rad hidroelektrana i ukupnu energetsku situaciju, Đokić je ocijenio da je trenutno stanje povoljnije nakon završetka remonta Termoelektrane "Ugljevik" koja se vratila na mrežu.

Prema njegovim riječima, neće biti potrebe da se kupuje energija na drugim tržištima ako ne bude neplanskih ispadanja termoelektrana, što će omogućiti snabdijevanje iz sopstvenih izvora i značajno uticati na finansijsku održivost energetskog sistema.

On je ukazao na to da je za vrijeme iskakanja TE "Ugljevik" sa mreže Srpska imala izuzetno velike finansijske izdatke, što se negativno odrazilo na finansijsku poziciju "Elektroprivrede Republike Srpske" u ovoj godini.

Prema njegovim riječima, nepovoljna hidrološka situacija, koja je uticaj više sile, još je na snazi, tako da je situacija vrlo teška i u Republici Srpskoj i u cijelom regionu.

"Nadamo se da bi jesen mogla biti nešto povoljnija, bar su takve procjene. Da li će se to desiti ne znamo, ali ćemo na bazi postojećih energetskih kapaciteta osigurati normalno snabdijevanje kupaca u Republici Srpskoj", rekao je Đokić.

(Srna)