Digitalna transformacija institucija BiH: Tegeltija uručio Forti digitalni kvalifikovani potpis

Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija uručio je danas digitalni kvalifikovani potpis UIO ministru komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edinu Forti kako bi do 1. februara ili do kraja marta svi poreski obveznici prijave podnosili i potpisivali na ovaj način.

Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Tegeltija je rekao da je UIO zainteresovana za sve oblike saradnje sa građanima kako bi svi procesi bili digatilizovani, te bi tako štedili vrijeme i imali veću bezbjednost u razmjeni podataka.

On je pojasnio da se kroz digitalizaciju smanjuju procesi, navodeći primjer ako bi skratili transport robe od skladišta do kupca za tri časa, isto je kao i da se toj robi smanji carina za dva odsto.

Prema njegovim riječima, Uprava je spremna da smanji procese i omogući bolje uslove i pojeftinjenje robe, kao i razmjenu podataka

Tegeltija je istakao da je cilj Uprave da svi sa kojima rade ne gube vrijeme nepotrebno na ono što mogu brže i jednostavnije uraditi.

"Očekujemo podršku od Savjeta ministara za proces digitalizacije koji se mora definisati i kroz budžete", rekao je Tegeltija i dodao da je Uprava 2021. godine dobila ovlaštenje da bude ovlašteni izdavač ovih sertifikata, nakon čega je završen veliki posao i sada se radi na njihovom izdavanju i za male poreske obveznike.

Tegeltija je zahvalio Forti što je bio spreman da bude primjer ovoga procesa i da bude partner zajedno sa UIO.

Forto je istakao da digitalizacija nije fraza, te istakao kako od danas više nijedan papir neće potpisati u svom ministarstvu, a nada se da će se u toku godine moći sve rješavati preko veba i telefona i neće biti potrebna ni kartica ni čitač kao sada.

"Ovo je veliki iskorak za BiH, jer to radi cijela Evropa, a Srbija je jedan od predvodnika u regiji", rekao je Forto i dodao da je ovo početak digitalne odiseje i pozvao sve da se priključe naporu da se, tamo gdje je moguće, odreknu prikupljanja nepotrebnih papira.

Forto je naveo da će u Kantonu Sarajevo biti donesen zakon koji će narediti svim kantonalnim ustanovama da se na ovaj način priključe digitalnoj transformaciji.

Pomoćnik direktora UIO Svjetlana Perković istakla je da svi poreski obveznici koji do sada nisu predali zahtjev za elektronsko poslovanje, to mogu da urade do 31. januara, jer će UIO onda morati da primijeni određene sankcije za one koji to nisu uradili.

Ona je pozvala sve obveznike indirektnih poreza, koji to nisu uradili, da podnesu zahtjev za digitalnu karticu, jer neće moći predati februarsku PDV prijavu klasičnim putem.

