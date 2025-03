"Koriste gumene metke i suzavce": Haos u Turskoj, demonstranti ne odustaju

Danas je odlučeno da Ekrem Imamoglu, gradonačelnik Istanbula i glavni rival predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, ostane u pritvoru do suđenja.

Maskirani demonstranti guše se u suzavcu i bježe od gumenih metaka koje ispaljuje policija. Čuju se uzvici nezadovoljstva, pa aplauzi motivacije. Stampedo. Hapšenja. Ranjavanje. U Istanbulu trenutno vlada ratno stanje, sudeći po snimcima i izjavama iz Saračane, Istanbula, demonstranta Jusufa.

"Ovo su prvi protesti u mom životu. Nezadovoljan sam zbog budućnosti Turske, baš kao što su nesrećni i drugi demonstranti. Između nas postoji nevjerovatna veza i znamo da radimo veliku stvar", kaže Jusuf, koji je sva četiri dana u centru dešavanja.

Danas je odlučeno da Ekrem Imamoglu, gradonačelnik Istanbula i glavni rival predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, ostane u pritvoru do suđenja. Imamoglu je uhapšen, navodi se u saopštenju suda, zbog osnivanja i vođenja kriminalne organizacije, primanja mita, nepropisnog obavljanja dužnosti, nezakonitog evidentiranja ličnih podataka i namještanja tendera.

Kako prenose svjetski mediji, hapšenje Imamoglua se naširoko smatra strateškim potezom Erdoganove administracije sa ciljem da oslabi potencijalnog rivala na predstojećim izborima, što je ionako nezadovoljnu Tursku navelo na četvorodnevne proteste. Večeras se očekuje najveći protest u proteklih deset godina.

"Cijelo tijelo me peče"

U petak, kaže Jusuf, gužva je bila velika, ali ništa u odnosu na subotu. Ljudi su, kaže, bili skloniji pružanju otpora policijskim barikadama.

"Naravno, što je narod borbeniji, policija je brutalnija. Koriste gumene metke i mnogo suzavca. Loše je. Preferiram gumene metke. Od njih malo krvariš, a onda te svrbi. Međutim, bol i toplota od te količine suzavca puno je gora. Međutim, zbog adrenalina uspijevamo da zanemarimo bol. Tek kada sam došao kući osjetio sam da me cijelo tijelo peče", objašnjava on.

Sinoć su, poslije protesta, oko jedan sat poslije ponoći u metrou, kaže Jusuf, svi kašljali. Ipak, nevjerovatno je jer se kašalj miješa sa salvama smijeha.

"Čak i oni koje je policija teško povrijedila, uzbuđeno pričaju jedni drugima svoja iskustva sa protesta. Neki pjevaju 'Bella Ciao'. Policija pokušava da uplaši demonstrante, ali u tome ne uspijeva, niti će", izričit je Jusuf.

"Policija snima demonstrante"

Primijetio je da policija u civilu snima demonstrante. Nekoliko metara od njega snimila ga je nepoznata žena. Bio je maskiran i pokazao srednji prst u kameru. Rekla je, tvrdi, policiji da ga uhapsi, ali je uspio da pobjegne.

"Stepenice su bile pune demonstranata, a nekoliko metara od stepeništa na podu su ležali uhapšeni ljudi. Kada sam shvatio da mogu da postanem jedan od njih, probio sam se kroz gomilu i srećom nisu me pratili", kaže nam on.

Objašnjava kako je policija malo „premlatila” ljude. Ipak, ne može da kaže da ih „teško pobjeđuje“. On to više vidi kao upozorenje i zastrašivanje. On smatra uzimanje informacija i provjeru identiteta zastrašujućim. On smatra da će Erdogan, ako ostane na vlasti, zagorčati život svakom registrovanom demonstrantu.

