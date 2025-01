Rastu cijene šumskih sortimenata u Republici Srpskoj

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je Srni da će cijene drvno-šumskih sortimenata u Srpskoj sigurno biti povećane, ali ne u obimu u kojem su to objavili pojedini mediji i kako tvrde pojedini drvoprerađivači.

Minić je demantovao navode da će cijena drvno-šumskih sortimenata biti povećana za 25 odsto, već za oko deset odsto.

"Povećanje će biti izvršeno na način da cijene drvno-šumskih sortimenata budu usklađene sa cijenama u Federaciji BiH i okruženju. Nećemo biti skuplji, ali je nužno da ih povećamo iz više razloga", rekao je Minić.

On je ponovio da cijene neće biti povećane na način kako se spekuliše u medijima.

"Ovdje nije riječ o povećanju cijena ogrevnog drveta. Apsolutno pratimo socijalnu politiku i cijena ogreva se ne povećava", poručio je Minić.

On je najavio da će u utorak, 4. februara, biti održan sastanak ekspertskog tima za praćenje poslovanja preduzeća "Šume Republike Srpske", Nadzornog odbora i Uprave, kao i dva sindikata i drvoprerađivača.

"Veće cijene će biti na neki način plod komromisa, ne mogu očekivati maksimalan dogovor jer su i jedni i drugi u nekim realnim problemima, ali sigurno mogu očekivati razumijevanje", rekao je Minić.

On je naveo da su već danas realizovani određeni dogovori sa sastanka od prije dva dana, prije svega kada je riječ o izmjeni statuta, disponiranju sredstvima od šumskog gazdinstva, raspolaganje tim sredstvima, utvrđivanje uslova ko može biti direktor šumskog gazdinstva, reprogram, revizija bolovanja, zdravstveno osiguranje koje će od naredne sedmice imati svi radnici.

Minić je ponovio da postoje odluke i zaključci Vlade Republike Srpske kada je riječ o planu konsolidacije preduzeća "Šume", kao i mjere, a jedna od njih je usklađivanje cijena drvno-šumskih sortimenata.

"Vlada Srpske danas nije donijela novu odluku o cijenama jer sam tek jutros dobio od Uprave i Nadzornog odbora nove cijene, a procedura je da se prođe postupak odbora. Nigdje ne kasnimo, najbitnije je da pratimo dinamiku koja podrazumijeva plan prevazilaženja trenutne situacije u preduzeću, kao i da sve ono što smo zacrtali i realizujemo", naglasio je Minić.

On je dodao da je iz razgovora sa mnogim drvoprerađivačima zaključio da nije problem usklađivanje cijena, koliko je važno poštovanje i realizacija ugovora koje imaju sa šumskim gazdinstvima, da ne budu predmet reketiranja i dodatnih plaćanja i usluga od šumskih gazdinstava i unutar gazdinstava onih koji to rade.

"Sigurno ćemo tu imati razumijevanje zato što ćemo kroz informacioni sistem, kroz dugoročne ugovore sa strateškim kupcima, sa finalistima i polufinalistima, obezbijedi im da će oni onog momenta kada utvrdimo raspored drvno-šumskog sortimenta i zaključimo sa njima ugovor znati da će taj ugovor realizovati, što do sada nije bio slučaj. A i da bi ga realizovali u pretežnom dijelu bili su, kako kažu, predmet reketiranja. Ali, ih to ne opravdava jer nisu to prijavili i hoću da sumnjam da su svi tu imali pomalo koristi", kaže Minić.

