Mađari grade luku na Jadranu i poslije 107 godina dobijaju izlaz na more: Za 650 metara obale dali 31 milion €

Mađari grade luku na Jadranu.

Na Jadranu u Trstu počela je izgradnja mađarske luke, saopštio je pre nekoliko dana Levente Mađar, državni sekretar mađarskog Ministarstva spoljnih poslova i trgovine, prenosi Hungary Today.

Izgradnja mađarske luke, koja bi trebalo da bude u potpunosti operativna do 2028. godine i služi za izvoz tereta, počela je izgradnjom velikog dijela morskog zida i nasipanjem 50.000 kubnih metara na kopnu u sjevernoj Italiji, rekao je Mađar na gradilištu.

U prvoj fazi biće izgrađen obalni pojas dužine 250 metara, koji će potom biti proširen za oko 400 metara, čime će Mađarska dobiti ukupno 650 metara obale na Jadranskom moru. Pored toga, na raspolaganju je i površina od 30 hektara, na kojoj će biti izgrađen veliki logistički centar, uključujući objekte neophodne za pomorske operacije, prenio je Hungary Today.

Mađarska dobija more Izvor: YouTube/Il Piccolo

Mađarska je platila 31 milion evra za tu oblast u okviru 60-godišnjeg ugovora o koncesiji. Mađarska vlada je povjerila zadatak razvoja mađarske morske luke Adria Port Zrt., trgovačkoj kompaniji u potpunom vlasništvu mađarske države.

"Mađarska nema more od 1918. godine"

Državni sekretar je rekao da je održao važne razgovore sa predstavnicima italijanske vlade, uključujući zamjenika ministra za infrastrukturu i saobraćaj Edoarda Riksija, koji je bio partner tokom cijelog procesa uspostavljanja luke.

"Mađarska izveze teret u vrijednosti od oko 60.000 milijardi forinti (150 milijardi evra) godišnje, od čega se većina transportuje morskim putem.

Ako država nema svoj izlaz na more i lučke objekte, uvijek će zavisiti od drugih. Želimo da promijenimo ovu situaciju jer Mađarska, kao 34. najveći izvoznik u svetu, mora da ima kanale da se na najefikasniji način poveže sa globalnim lancima snabdijevanja kako bi otvorila radna mjesta, povećala efikasnost mađarskog izvoza i pomogla mađarskim kompanijama u njihovom poslovanju", rekao je Levente Mađar.

On je podsjetio kako je Mađarska poslije Prvog svjetskog rata ostala bez izlaza na more. "Južnoslovenske trupe ušle su u Rijeku krajem 1918. godine i od tada Mađarska nema izlaz na more. To će se sada promijeniti", izjavio je on.

Poslije Prvog svjetskog rata, slomom Austrougarske monarhije, u srednjoj Evropi dolazi do značajnih teritorijalnih promena. Trijanonskim ugovorom 1920. Mađarska je izgubila približno dve trećine svog stanovništva i teritorije za koju je smatrala da joj pripada.

Prije raspada Monarhije, Mađarska je preko Rijeke imala izlaz na Jadransko more. Ulaskom južnoslovenskih trupa u Rijeku krajem 1918. Mađarska je ostala bez izlaza na more. Nakon sloma Austrougarske 1918. godine Rijeka i Sušak ulaze u sastav Države SHS, sa sjedištem u Zagrebu, ali je ubrzo okupirana od strane Kraljevine Italije. S obzirom na to da Italija ranije nije prisvojila Rijeku, već je prepustila Hrvatskoj, počeo je prelazni rok: okupacija Gabrijela D'anuncija 1919. i Slobodne Države Rijeke 1920. godine, ali je ona ipak pripala Italiji 1924. godine.

