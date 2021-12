Ovako bi svijet izgledao kada bi nestali ljudi: Milioni životinja bi umrli, gradovi pod močvarama i pijeskom!

Jeste li se ikada zapitali što bi se dogodilo sa našom Zemljom kada bi apsolutno svi ljudi naprosto iznenada nestali? Kakav bi to scenario zadesio našu planetu i u kom smjeru bi se dalje razvijao život bez ljudskog prisustva...

Odgovor na to izuzetno zanimljivo pitanje pokušao je da da Tiktoker pod nazivom "learn videos", koji se potrudio i razradio najvjerovatniji scenario. Dakle, evo što bi prema njegovom modelu uslijedilo:

"Nekoliko sati nakon što bi čovječanstvo nestalo, svjetla širom svijeta bi počela da se gase jer većina elektrana radi na fosilna goriva. Naravno, bez ljudi ne bi bilo nikoga da o njima brine i prestale bi da rade.

Otprilike 48 sati nakon što bi zabilježile iznenadan pad u potrošnji energije, nuklearne elektrane prebacile bi se u takozvani "safety mode" (sigurnosni način rada). Vjetrenjače bi prestale da rade kada bi ponestalo lubrikanata, a i solarne ploče bi postale beskorisne zbog nanosa prašine.

Dakle, gotovo sve regije, osim onih spojenih na hidroelektrane, brzo bi se našle bez izvora energije. Nadalje, dva ili tri dana nakon što bismo nestali, većina podzemnih željeznica bilo bi poplavljeno jer pumpe ne mogu da rade bez naše intervencije.

Budućnost životinja

One životinje koje bi uspjele nekako da pobjegnu u prirodu našle bi se u sasvim novoj stvarnosti - u brutalnoj bitci za preživljavanje, i tu više ne bi bilo mjesta za "dekorativne" vrste pasa. One bi iščezle bi jer bi se, na primjer, kratke šapice kod buldoga pokazale kao smrtonosna mana.

Mjesec dana od našeg nestanka sva voda namijenjena za rashlađivanje nuklearnih elektrana bi isparila. A, to bi dovelo do niza izuzetno snažnih eksplozija i velikih katastrofa, daleko snažnijih od one u Černobilju. Milioni životinja bi zbog toga umrli od raka, ali planeta bi ipak uspjela da se oporavi od radioaktivnog zagađenja prilično jednostavno i brzo.

Nakon 25 godina od nestanka ljudi, tri četvrtine trgova i puteva bi prekrila vegetacija. A gdje ima biljaka, ima i biljojeda. A gdje ima plijena, ima i predatora. Preživjeli psi bi počeli da se miješaju sa vukovima i da ulaze u nekadašnje gradove. Bez nas bi se i vazduh pročistio, pa bi se tako u nekim gradovima vidljivost višestruko popravila. Međutim, gradovi poput Dubaija i Las Vegasa bi bili zakopani pod pijeskom. Pustinja bi uzela nazad što joj pripada. Baš kao i ostatak prirode.

Mnogima bi bilo drago što nas nema

Nakon 300 godina, metalne konstrukcije, poput Ajfelovog tornja, bi počele da se raspadaju jer ne bi imao ko da ih boji i štiti od korozije. Sve visoke zgrade bi popadale, a velike močvare, kakve su nekada i prekrivale Sjedinjene Američke Države, bi se ponovno pojavile. Velikim morskim životinjama bi takođe bilo drago što nas više ne vide. Na primjer, bez prisustva ljudi populacija kitova bi procvjetala.

Nakon 10 hiljada godina jedino što bi podsjećalo na postojanje ljudi bi bili ostaci kamenih konstrukcija. Ostale bi piramide, Kineski zid, planina Rašmor... Za 50 miliona godina plastične boce i krhotine stakla bilo bi posljednje što je od nas preostalo, a za narednih 50 miliona godina i to bi nestalo.

Da, naša planeta i te kako može bez nas, ali mi ne možemo bez nje, zaključio je autor videa.

