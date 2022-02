Treća osoba na svijetu izliječena od HIV-a: Naučnici otkrili "prečicu" u tretmanu matičnim ćelijama

Naučnici su objavili da je, po svemu sudeći, otkriven lijek za HIV virus.

Izvor: Shutterstock/Supavadee butradee

Naučnici su danas objavili da je još jedna osoba, treća na svijetu, izliječena od HIV-a metodom transplantacije matičnih ćelija. Prvi rezultati ulivaju nadu, a kako ističu, ovaj revolucionarni tretman planiraju da u bliskoj budućnosti primjene na desetine ljudi godišnje.

U tretmanu su upotrebljene matične ćelije iz krvi pupčane vrpce, a koje se lakše "pribavljaju" od onih koje se koriste u transplantaciji koštane srži, navodi "The New York Times". Matične ćelije iz pupčane vrpce takođe ne moraju da budu "kompatibilne" sa primaocem kao što je to slučaj sa ćelijama koštane srži, što umnogome olakšava tretman i izlječenje.

Žena koja je liječena ovim tretmanom, osim HIV-a, imala je i leukemiju, a njen donor matičnih ćelija je bio tek djelimično kompatibilan što potvrđuje efikasnost ovog revolucionarnog tretmana.

Iako su do sada prijavljena još dva slučaja potpunog izlječenja od HIV-a, vjeruje se da je ovaj zapravo prvi jer je oboljela zahvaljujući posebnom tretmanu izbacila virus iz tijela. U druga dva slučaja navodno se radilo o osobama koje su imale sopstveni imuni sistem koji ih je "čudom" oslobodio HIV-a.

Naučnici napominju i da je ova terapija nevjerovatno rizična, jer je cijeli imuni sistem suštinski uništen, a zatim zamijenjen. Zato ističu da se transplatacija matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce najvjerovatnije neće sprovoditi nad osobama koje su HIV pozitivne i imaju neko drugo teško oboljenje, kao što je kancer u poodmaklom stadijumu i slično, jer je rizik od fatalnog ishoda prevelik.

