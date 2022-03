Portret Volodimira Zelenskog: Kad film postane java (VIDEO)

Nevjerovatna karijera i sudbina aktuelnog ukrajinskog predsjednika, u vrtlogu politike, šoubiznisa i medija.

Kada je u aprilu 2019. Volodimir Zelenskipostao predsjednik Ukrajine, desilo se nešto što je zaista izazivalo nevjericu. Ne samo da je pobjednik izbora bio glumac, što se ne dešava često, već je taj glumac imao glavnu ulogu u seriji u kojoj postaje predsjednik.

Ako se vratimo na početak, stvari izgledaju ovako: Zelenski je rođen 1978. u mjestu Krivi Rog u centralnom dijelu Ukrajine, u rusofonoj porodici Jevreja. Završio je pravo, ali od ranije ga je srce vuklo zabavi, budući da je sa 19 godina pobijedio na takmičenju "KVN".

Ovaj humoristički TV format Rusija je naslijedila još iz vremena SSSR, gdje je bio izuzetno popularan. Umjesto bavljenja advokaturom Vladimir formira "Kvartal 95", trupu koja nastupa širom post sovjetskog prostora u disciplini koja bi se mogla nazvati “više od stendapaj a manje od predstave“. Nešto kao nama poznata "Audicija" samo dosta produkcijski bolje.

Potom se 2003. "Kvartal 95" počinje baviti TV produkcijom i snima svoj šou, a popularnost koju Zelenski stiče doprinosi tome da počinje dobijati pozive da glumi u filmovima i da posuđuje glas u crtaćima.

U politiku se upliće 2014. kad se protivi zabrani ruskih zabavnih i kulturnih sadržaja u Ukrajini, nakon što je u toj zemlji prevratom oborena vlast, a došlo do sukoba na istoku zemlje u regionu Donbasa.

Ukrajinski mediji su objavili da je donirao milion grivni ukrajinskoj vojsci tokom operacija protiv Donbasa (Donjecke i Luganske Narodne Republike), pa su sada u Rusiji tražili da se Zelenskom zabrani emisija i da se ne poziva da glumi u tamošnjim filmovima. Ipak, on je i nakon toga bio protiv zabrana u oblasti kulture koje je uvodila ukrajinska vlada.

Trejler za seriju Sluga naroda Izvor: YouTube

U 2015. započinje produkciju humorističke serije pod imenom ''Sluga naroda'', u kojoj glumi profesora istorije kojeg đaci snime u trenutku oštre tirade protiv stanja u društvu i objašnjavanja šta i kako treba da se radi. Radnja se dalje odvija tako da snimak prostruji internetom, telefonima i medijima, javnost prosto poludi za profesorom i mimo njegove volje uslijedi kandidatura i pobjeda na izborima.

Profesor u seriji se dalje suočava sa tim kako izgleda voditi zemlju, posebno u svjetlu toga što se čitava služba trudi da stvori paralelni svijet koji ga zapravo odvaja od stvarnosti. Serija je postala društveni fenomen i najgledaniji sadržaj u Ukrajini, a finale je emitovano 28. marta 2019. tri dana prije održavanja prvog kruga izbora za predsjednika na kojima učestvuje "pravi" Zelenski.

On je ranije, tokom 2018. najavio svoj ulazak u politiku, a koji je pripremio upravo tako što je precizno kritikovao političke anomalije u "Slugi naroda".

U seriji se govori i ruskim jezikom, koji su ukrajinski nacionalisti zabranjivali, a sam Zelenski se u stvarnoj kampanji, koja je doduše bila većinom virtuelna, zalagao za smirivanje tenzija oko identitetskih pitanja u Ukrajini poput jezika, te za završetak rata i rješavanje odnosa sa Rusijom. Jedna od finalnih scena u "Slugi naroda" bila je pojavljivanje Zelenskog u mašti kneza Vladimira (vladao Kijevskom Rusijom krajem 10. i početkom 11. vijeka), koji se iznenadi što njegova prestonica Kijev i njegova zemlja Rusija više nisu dio istog podskupa, a sve završi zaključkom: Nismo isti narod ali možemo živjeti normalno.

Ovim konceptom Zelenski je "poklopio" oba pola podijeljenog društva, a uz malu pomoć tada postojećeg trenda da narod ne želi političare već neka druga lica koja nisu iz establišmenta, rezultat je bio takav da je dotadašnji predsjednik Petro Porošenko pometen na izborima - Zelenski je osvoji 73 odsto glasova.

Nakon takvog rezultata on raspušta skupštinu i raspisuje nove izbore, na kojima pobjeđuje njegova stranka koja se zove isto kao i serija "Sluga naroda".

Jedan poseban kuriozitet trajao je u periodu od njegovog stupanja na čelo Ukrajine do izbora nove vlade: Ukrajina je bila jedina zemlja pored Izraela koja je imala predsjednika i premijera Jevreja (Jevreji su stradali, budući da je predsjednik vlade Vladimir Grojsman kao i Zelenski, jevrejskog porijekla.

Film je jedno, a stvarnost je drugo. Antiestablišment-političar zapravo je dio projekta koji teško da bi uspio bez podrške vlasnika televizije na kojoj je prikazivana "Sluga naroda".

Igor Kolomojski, oligarh koji sem medija ima upliv u metalurgiji, nafti i bankarstvu, učestvovao je u stvaranju novog predsjednika. I to je bilo efikasnije, nego raniji pokušaji da razne nasilne grupe blokiraju kijevske institucije, a čija instrumentalizacija je pripisivana ovom milijarderu.

Kako bilo, Zelenski nije donio očekivanu relaksaciju odnosa sa Rusijom, i sada čitav svijet očekuje epilog operacije u kojoj Rusija napada Ukrajinu sa namjerom da u njoj ukloni postojeću i svaku drugu vlast koja ne odgovara njihovim interesima. Za to vrijeme, Zelenski je dobio nekoliko ponuda za azil i to jedino opipljivo što je do sada dobio sa zapada.

