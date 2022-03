Tramp: Putin neće stati, sukobi bi mogli dovesti do Trećeg svjetskog rata

Bivši američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u subotu da će se situacija u Ukrajini pogoršati, navodeći da ruski predsjednik Vladimir Putin neće zaustaviti rat.

"Ovo bi moglo dovesti do Trećeg svjetskog rata. Vidim šta se događa. Jer ako mislite da će Putin stati, biće sve gore i gore. On to neće prihvatiti i nemamo s kim razgovarati", rekao je Trump na skupu u državi Južna Karolina.