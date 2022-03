Direktor Dojče banke: Sankcije Rusiji imaju negativan uticaj i na one koji ih uvode

Šef njemačke Dojče banke Kristijan Zeving upozorio je na posljedice u slučaju obustavljanja gasovoda "Sjeverni tok jedan" i apelovao da se ne žuri sa uvođenjem novih sankcija Rusiji, jer imaju negativan uticaj i na one koji ih uvode.

"Ako obustavimo `Sjeverni tok jedan` to ne bi značilo prekid isporuka ruskog gasa u NJemačku, ali bi uskoro dovelo do ozbiljnih problema sa snabdijevanjem energentima i značajnog povećanja cijena u našoj zemlji", rekao je Zeving u intervjuu za list "Velt am zontag".