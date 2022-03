Lukašenko: Pozvao sam Zelenskog i predložio hitne pregovore sa Rusijom

Bjeloruski predsjednik, Aleksandar Lukašenko, rekao je da se nijedan bjeloruski vojnik ne bori u Ukrajini.

Izvor: Youtube/euronews (in English)/printscreen

Lukašenko je u intervjuu japanskoj televiziji TBS rekao da Bjelorusija čini sve što je moguće da dođe do mirnog rešenja.

"Mi ne napadamo Ukrajinu, mi ne bombardujemo Ukrajinu. Zalažemo se za pregovore. Uprkos neprijateljskom stavu koji je Ukrajina zauzela prema Bjelorusiji na zahtjev Zapada, pozvao sam Zelenskog i predložio hitne pregovore sa Rusijom. Bukvalno trećeg ili četvrtog dana ovog rata. I prihvatio je prijedlog. Organizovali smo tri runde razgovora ovde, u Bjelorusiji. Sada će se ovi pregovori nastaviti u režimu video konferencije. Oni idu dalje", rekao je Lukašenko.

Aleksandar Lukašenko je uvjeren da će pokušaji da se Bjelorusija uvuče u sukob na teritoriji Ukrajine propasti.

"Praktično sam uvjeren da nećemo morati da se borimo protiv Ukrajine. Zapad neće moći da nas uvuče u ovaj sukob. Dovoljno smo pametni da ostanemo van sukoba, suprotno naporima Amerikanaca i njihovih partnera da nas u to uključe. Rusija nudi Ukrajini apsolutno prihvatljivu varijantu ugovora. Znam to sigurno. I danas je još moguće da se Ukrajina i Rusija dogovore i da Putin i Zelenski potpišu ovaj sporazum", uvjeren je on

Lukašenko je istakao da se Ukrajini, ako ne prihvati mirovnu ponudu Moskve, neće dopasti drugačiji scenario

"Ako Zelenski odbije to da uradi, vjerujte mi da će za kratko vrijeme morati da potpiše akt o kapitulaciji. Rusija neće izgubiti ovaj rat", zaključio je on.

(MONDO)