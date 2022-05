Od tenkova do automatskih pušaka: Njemačka šalje teško i lako oružje Ukrajini, evo šta se sve nalazi na spisku

Njemačka iz svojih zaliha isporučuje oružje Ukrajini.

Njemačka već snabdijeva Ukrajinu lakim naoružanjem, a sada će pojačati nabavku sa teškim sistemi poput tenkova i artiljerije. Kijev je već duže vrijeme insistirao na ovoj pomoći. Evo o kojem oružju je riječ.

Protivvazdušni tenk Gepard

Gepard ima dva topa kalibra 35 milimetara i koristi se u borbi protiv aviona i helikoptera na visinama do 3.500 metara, kao i protiv lako oklopljenih ciljeva na zemlji. To znači da on može da se koristi i za odbranu i u napadu. Ima radijus kretanja od oko 550 kilometara, a može i da se kreće kroz vodu, bez posebne dodatne opreme.

Gepard se proizvodi od 1976 godine, a ono što je važno za misiju u Ukrajini jeste da je naoružanje Geparda između ostalog razvijeno i za borbu protiv oklopnih jurišnih helikoptera, kao što je sovjetsko-ruski Mi-24. Ukrajini je prvobitno obećano 50 Geparda, ali očigledno je da za sada nedostaje municije, piše Dojče Vele.

Samohodna haubica 2000

Riječ je o oklopnom samohodnom artiljerijskom topu kalibra 155 milimetara koji može da postigne brzinu paljbe od tri projektila u deset sekundi. U zavisnosti od municije, ciljevi mogu da se uništavaju na udaljenosti od 30, pa čak i do 56 kilometara.

Za razliku od tenka Leopard 2, samohodna haubica 2000 može da ispaljuje projektile samo kada stoji, tako da je u borbi bez sumnje inferiorna u odnosu na tenk. Haubica može da se kreće brzinom do 60 kilometar na sat, ima radijus kretanja od oko 420 kilometara. Prolazi i kroz vodu do dubine od oko metar i po. Uz podršku iz vazduha, uspješno je korišćena u Avganistanu 2006. i 2007. godine.

Prema riječima njemačke ministarke odbrane Kristine Lambreht, Bundesver posjeduje oko 100 haubica, od kojih je oko 40 operativno. Vlada u Berlinu Ukrajini je obećala sedam haubica, ali one prvo moraju da postanu operativne, što bi moglo da potraje do ljeta.

Oklopni transporter Marder

Oklopni transporteri služe za prevoz pješadije, ali i za vatrenu podršku. Marder nudi prostor za šest ili sedam vojnika i ima automatski top kalibra 20 milimetara ili, opcionalno, navođene rakete tipa Milan protiv ciljeva na zemlji ili u vazduhu. U cilju zaštite od NBC-oružja, Marder posjeduje zaštitni ventilacioni sistem, a zahvaljujući hidraulici može da se kreće kroz vodu do dubine od dva metra. Svoju efikasnost pokazao je u misijama na Kosovu i u Avganistanu.

Borbeni tenk Leopard 2

Tenk Leopard 2 je klasični predstavnik teškog oružja proizvedenog u Njemačkoj. U serijskoj proizvodnji je od 1978. i otada je mnogo puta unapređivan. U Bundesveru se zamjena planira tek za 2030. godinu. Leopard 2 namijenjen je za odbranu od neprijateljskih oklopnih formacija i ima top od 120 milimetara s kojim može da gađa i u pokretu. Čak i pri vožnji po neravnom terenu, top ostaje uperen u cilj.

Njemačka vlada Ukrajini do sada nije obećala ni transporter Marder, ni tenk Leopard 2, ali ukrajinski ambasador u Berlinu Andrij Melnik traži „brz izvoz 88 tenkova Leopard 2, 100 transportera Marder, samohodne haubice i još mnogo toga".

Raketa Stinger FIM-92

Stinger je raketa zemlja-vazduh koja se lansira sa ramena i ima infracrveno navođenje. Proizvodi se od 1980. godine u SAD, ali i u Evropi, uključujući i Njemačku. Nakon pronalaženja cilja, borbenog aviona ili helikoptera i ispaljivanja projektila, on automatski prati cilj do udaljenosti od oko 4.000 metara.

Bojeva glava eksplodira s vremenskim zakašnjenja. Stingeri su se pokazali kao veoma efikasno oružje, lako za korišćenje. Osim SAD, Holandije i Letonije, i Njemačka je od početka rata Ukrajini isporučila 500 komada Stingera iz zaliha Bundesvera.

Ručni bacač Pancerfaust

Pripadnici nemačkog Bundesvera, ali i druge vojske, za borbu protiv tenkova i oklopljenih vozila koriste standardni Pancerfaust 3. Njime mogu s ramena da se gađaju nepokretni ciljevi do 400, a pokretni do 300 metara. Projektil može da probije do 300 milimetara oklopnog čelika i do 240 milimetara armiranog betona. Prema navodima njemačke vlade, Berlin je na početku rata Ukrajini isporučio nekoliko hiljada komada tog oružja.

Razno streljačko naoružanje

Do kraja aprila Njemačka je u Ukrajinu poslala i 100 automatskih pušaka, 100.000 ručnih bombi, 2.000 mina, oko 5.300 eksplozivnih punjenja i više od 16 miliona komada municije različitog kalibara, od one za jurišne puške, pa do one za teške mitraljeze. Podaci o tim isporukama potiču iz krugova ukrajinske vlade, jer, za razliku od teškog naoružanja poput tenkova, njemačka nije objavila koje manje oružje isporučuje Kijevu.

