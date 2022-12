Koliko košta kvadrat stana u Kataru? Sve je ovo bilo pustinja, a sad...

Raspitali smo se koje su cijene kvadrata u Dohi i saznali da ipak nisu za svačiji džep, pošto čak i u do skoro zvanom "gradu duhova" nema ništa bez miliona na računima... /od reportera MONDA Milutina Vujičića iz Katara/

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Za više od dvije nedjelje provedene u Kataru povodom Svjetskog prvenstva u fudbalu, i razgovara sa trocifrenim brojem "lokalaca" ili onih koji su u Dohi na privremenom radu, samo jedan od njih je bio raspoložen za kritiku svega što se dešava. Nije teško pogoditi da je u pitanju taksista koji je vozeći se jednim od ogromnih bulevara (ko će više zapamtiti imena), bez dlake na jeziku ispričao da "prije osam godina ništa od ovoga nije postojalo i bilo je pustinja", dok je po njegovom mišljenju cijelo Svjetsko prvenstvo organizovano da bi Katar privukao investitore i ljude sa dubokim džepom.

Zbog toga se gradi kao nikada - niču stadioni, hoteli, zgrade i krajevi Dohe koji su bili u prašini, odjednom dobijaju novi sjaj jer je ideja da se na ovom poluostrvu stvori konkurencija Dubaiju i Abu Dabiju. I zato u Kataru imaju ozbiljan plan da se probiju lijepom slikom u javnosti, pa nakon Mundijala planiraju da organizuju i Olimpijske igre u skoroj budućnosti, ali će imati žestoku konkurenciju u vidu Saudijske Arabije koja za te potrebe daje Kristijanu Ronaldu 200 miliona evra godišnje.

U jednoj od agencija za nekretnine rekli su nam da je Mundijal zaista i doprinio "bumu" na tržištu i da se kao nikada do sada imućniji raspituju isključivo za "luks" lokacije, a to prije svega podrazumeva "Vest Bej" i "Perl", odnosno sve više je to i Lusail, grad koji bukvalno nije postojao do prije deset godina.

Nalazi se dvadesetak kilometara od centra Dohe i u njemu je "nikao" najveći stadion za Svjetsko prvenstvo koji prima više od 90.000 gledalaca, dok se tu od prošle godine vozi i trka Formule 1. Tako je praktično preko noći "mjesto duhova" postalo luksuzna lokacija u kojoj su praktično sve nekretnine već kupljene, a kakva je potražnja - moraće da ga još prošire ka sjeveru i Al Koru, pošto teško da će moći da primi planiranih 450 hiljada stanovnika.

Vidi opis Koliko košta kvadrat stana u Kataru? Sve je ovo bilo pustinja, a sad... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ Br. slika: 9 9 / 9 AD

Katar želi strane investicije i podstiče ljude iz inostranstva da ulažu u nekretnine, pa čak u odnosu na novac koji su uložili dobijaju privremeni ili stalni rezidencijalni status. Primjera radi, svi oni koji kupe nekretninu koja vrijedi više od 200.000 američkih dolara dobijaju privremeni status boravka, dok oni koji ulože preko milion američkih novčanica - stiču stalni status i praktično sve ono što donosi inače državljanstvo Katara. To podrazumijeva između ostalog i mogućnost da lakše investiraju u ovoj zemlji, što je s obzirom na potencijal koji ima i više nego pametno, samo ako imate novca.

Tako se recimo cijena kvadrata u "pametnom gradu" Lusailu kreće od 2.400 dolara pa sve preko 10.000, što je veliki raspon i naravno zavisi od toga koliko je nekretnina luksuzna, dok je recimo u Perlu od 3.200 do 6.800, a ima i povoljnijih malo dalje od centra - primjera radi za nekretninu u Al Sadu treba vam od 2.000 do 2.300 dolara za kvadrat. S obzirom na to da je sve idealno povezano metroom, ni to nije "rđav posao".

Ipak, mnogi se ne odlučuju da kupe nekretnine, nego zemlju na kojoj grade milionske hotele i zgrade, što dovoljno govori o "klimi" koju privlači Doha. Grad budućnosti koji je mnogima zaličio na Los Anđeles bez kockarnica i alkohola...

Kome se to ne sviđa, tu je i smještaj za 200 dolara za noć u kućicama za kampovanje, a sumnjamo da će onima koji se odluče da ubuduće živi u Dohi smetati i njihov životni standard, odnosno više nego prihvatljive cijene u prodavnicama. Ako ikada osjete potrebu da uđu u njih pored restorana.