Letjelica se zabila u Mjesec: Ruski astronom završio u bolnici zbog NEUSPJELE MISIJE

Ruski astronom je završio u bolnici nakon što se svemirska letjelica "Luna-25" zabila u Mjesec.

Vrhunski ruski astronom koji je radio na neuspjeloj ruskoj svemirskoj ekspediciji prevezen je u bolnicu nakon pada letelice 'Luna-25' na površinu Mjeseca. Mihail Marov (90), koji je opisan kao ključni konsultant misije, pretrpio je 'naglo pogoršanje' svog zdravlja nakon što se misija okončala neuspjehom.

Letelica Luna-25 otrgla se kontroli i udarila o površinu Zemljinog satelita 19. avgusta tokom prve ruske lunarne ekspedicije za 47 godina. Do pogoršanja zdravstvenog stanja Marova došlo je nakon što je pozvao na istragu o neuspjehu ekspedicije, prenio je 'Dejli mejl'. Ruski izvori već krive endemsku korupciju unutar svemirske agencije zemlje za neuspjeh misije. Očekuje se da će taj neuspjeh da pokrene prebacivanje krivice i da će Putin otpustiti one koji su odgovorni za poniženje Rusije, navodi list.

Marov gigant u dizajnu svemirskih brodova

Profesor Marov, vatreni zagovornik misije na Mjesec, bio je ophrvan neuspješnim slijetanjem i jasno rekao da je to razlog njegove iznenadne hospitalilzacije u elitnoj Centralnoj kliničkoj bolnici Moskve. Marov je gigant dizajna svemirskih brodova i stručnjak za Mars, Veneru i Mjesec, prenosi Blic. On je jasno stavio do znanja da je 'Luna-25' bila njegova "posljednja nada da vidi oživljavanje našeg lunarnog programa" a to je sada propalo. "Tužno je što nismo uspjeli da spustimo uređaj", rekao je on.

"Ovo je bilo pitanje mog života"

Marov je pozvao na punu transparentnost u vezi sa razlozima zbog kojih se ekspedicija okončala neuspjehom. "Postojala je greška u algoritmima za lansiranje u orbitu blizu Mjeseca. Mora se pronaći (greška). Za specijalite koji će biti uključeni u rad komisije to neće biti veliki problem. Mislim da će odgovor biti nađen u doglednoj budućnosti", rekao je on.

Marov, koji je opisan kao svemirski gigant iz sovjetske ere, poručio je novinarima iz bolnice da je “na posmatranju”. "Kako da ne brinem? Ovo je u velikoj mjeri bilo pitanje mog života. Sve je to veoma teško", rekao je profesor i pozvao Rusiju da nastavi sa svojim naporima da ode u svemir i sleti na Mjesec.

Prva ruska misija na Mjesec od 1976.

Letjelica Luna-25 bez posade otrgla se kontroli dok se pripremala za predfazu slijetanja. "Uređaj se pomjerio u nepredvidivu orbitu i prestao da postoji kao posljedica sudara sa površinom Mjeseca", priznao je Roskosmos, ruska svemirska agencija.

To je bio najambiciozniji svemirski projekt skoro 24-godišnje vlasti Vladimira Putina, daleko od burnih dana Hladnog rata kad je ruski astronom 1961. Jurij Gagarin postao prvi čovjek u svemiru. Prva je ruska misija na Mjesec od “Lune-24” iz 1976, kad je u Kremlju bio Leonid Brežnjev.

Putin je na vlasti skoro četvrt vijeka, a ovo je sve što treba da znate o njemu. 'Dejli mejl' piše da bi sada, nakon neuspješne misije “Luna-25”, fotelja Jurija Borisova, Putinov lojalista i bivši zamjenik premijera koji je sada na čelu ruske svemirske agencije, mogla da se nađe u opasnosti. Borisov je optužen da je prekinuo istrage o korupcijie i zloupotrebi budžeta u svemirskoj agenciji.

