Sljedeće godine pola svijeta izlazi na izbore: Od ovih 5 izbora može zavisiti novi svjetski poredak

Tridesetak država bira nove šefove država.

Da li će se Donald Tramp vratiti? Da li će se neko od oponenata Vladimira Putina usuditi da izađe na izbore? Iduće godine, uključujući tridesetak zemalja koje će birati predsjednika. Ovo su pet izbora na koje treba obratiti pažnju:

Tramp - Bajden repriza

Desetine miliona Amerikanaca glasaće u novembru za novog predsjednika SAD, a po svemu sudeći, ponovo će se suočiti aktuelni predsjednik Džo Bajden i bivši Donald Tramp. Ukoliko demokrata ponovo pobijedi, Bajden će biti predsjednik do svoje 86. godine. Anketa za anketom pokazuje da većina glasača misli da je prestar da bi obavljao ovu funkciju, iako je Tramp samo četiri godine mlađi. Prije revanša sa Bajdenom, Tramp mora da osvoji nominaciju republikanske stranke. U toj trci važi za favorita, beu obzira što se suočava sa raznim suđenjima.

Još šest godina za Putina na čelu Rusije?

Vladimir Putin je bio lider Rusije u protekle 23 godine, a 2020. je izmenio ustav kako bi mogao da ostane na vlasti do 2036. godine, što bi značilo da bi mogao da vlada duže od Staljina. S obzirom na to da je iskoristio situaciju u Ukrajini da privede i ućutka protivnike, male su šanse da će mu neko stati na put do novog šestogodišnjeg mandata, piše hrvatski portal Index. Iako to još nije najavio, svi očekuju da će se kandidovati. Njegov bivši protivkandidat Aleksej Navaljni služi kaznu od 19 godina zatvora, a ukrajinski ratni veteran i nacionalistički bloger Igor Girkin najavio je svoju kandidaturu, ali je i on bio u zatvoru.

Evropski ispit za populiste

Više od 400 miliona birača iz 27 zemalja Evropske unije biraće u junu 720 članova Evropskog parlamenta. Desničarski kandidati ohrabreni su pobjedama evroskeptika Gerta Vildersa na izborima u Holandiji i prošlogodišnjim trijumfom italijanske premijerke Đorđe Meloni. Pozdravljajući Vildersovu pobedu, francuski desničarski poslanik Džordan Bardela napisao je na Fejsbuku: "Dajte nam taj jun 2014.".

Izbori u Indiji

Skoro milijardu Indijaca glasaće u aprilu i maju na izborima na kojima premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička partija traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspeh zasnovani su na podršci indijskih hinduista i, kažu kritičari, na raspirivanju neprijateljstva prema muslimanskoj manjini u zemlji. Uprkos gušenju građanskih sloboda, Modi izlazi na izbore kao izraziti favorit, a njegove pristalice mu pripisuju zasluge za jačanje pozicije Indije na globalnoj sceni. Indija je u avgustu postala tek četvrta nacija koja je spustila bespilotnu letelicu na Mjesec, poslije Rusije, SAD i Kine, i planira da pošalje čoveka na Mjesec do 2040. godine.

Meksiko bi mogao da dobije prvu ženu predsjednika

Bivša gradonačelnica Meksiko Sitija Klaudija Šejnbaum kandidovala se u ime stranke aktuelnog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora, koji ne ispunjava uslove za novi mandat. Postoje velike šanse da upravo ona postane prva predsjednica te zemlje.

