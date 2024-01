Vulkanska lava uništila sve pred sobom: Stanovnici islandskog grada u šoku (VIDEO)

Vulkan Fagradalsfjal eruptirao je po drugi put za manje od mjesec dana juče ujutru.

Izvor: Profimedia/Icelandic Civil Protection

Stanovnici islandskog grada Grindavika strahuju da možda neće moći da se vrate svojim domovima nakon što je vulkanska lava uništila nekoliko kuća i oštetila snabdjevanje vodom i strujom, prenosi Gardijan. Vulkan Fagradalsfjal eruptirao je po drugi put za manje od mjesec dana juče ujutru, nekoliko sati nakon što su vlasti naredile stanovnicima da napuste ribarski gradić na jugozapadu ostrva.

David Ingi Bustion, arhitekta čija porodica živi u gradu tri generacije, rekao je da su najnovije pukotine ostavile 3.800 stanovnika Grindavika u neizvjesnosti, a neki se pitaju da li će grad ikada ponovo biti naseljen. "Ne znamo šta će sada biti. Ljudski životi sada su u neizvjesnosti. Izgorjelo je nekoliko kuća, a oštećene su cijevi za vodu i struju, pa nije bilo grijanja i bilo je veoma hladno", rekao je Bustion.

Čini se da je vulkan rano jutros bio manje aktivan. Snažna vulkanska erupcija dogodila se u blizini grada 18. decembra poslije višenedjeljnih zemljotresa, ali su stanovnici Grindavika već bili evakuisani iz predostrožnosti. Više od 100 ljudi vratilo se posljednjih nedelja, da bi ponovo bili evakuisani tokom vikenda.

"Većina naše porodice se vratila u Grindavik i bila je tamo kada se to dogodilo. U nedelju u tri sata ujutru probudile su ih sirene i morali su da biježe. Ljudi su različito reagovali. Jedan od mojih rođaka je bio veoma iznenađen. Većina ljudi nije znala da li će to uticati na grad i jednostavno su morali da uzmu svoje stvari i odu. Prema onome što nam je rečeno, ne izgleda da će doći do direktnog razaranja unutar grada, ali je problem što nema vode i grijanja", rekao je Bustion.

Izvor: Profimedia

Za stanovnike Grindavika, koji se nalazi oko 40 kilometara jugozapadno od glavnog grada Islanda Rejkjavika, najnovija erupcija bila je veliki udarac, rekao je Bustion.

"Svi smo namjeravali da se vratimo. Ja sam arhitekta i moja firma je namjeravala da uradi pro bono projekat za centar grada, ali danas je teško znati da li će grad ponovo biti useljiv. Rano je reći. Ljudi koji su živjeli na Islandu su bili prilično dobrostojeći i život je bio prilično stabilan, ali ova epizoda je veliki znak pitanja nad našim životima. Mnogi ljudi imaju hipoteke na nekretnine koje su sada u osnovi bezvrijedne", dodao je:

Nema potvrđenih smrti nakon erupcija, ali je jedan muškarac nestao nakon što je pao u pukotinu. Predsjednik Islanda Gudni Johaneson rekao je u televizijskom obraćanju kasno sinoć da se ta zemlja bori sa "ogromnim silama prirode".

"Počeo je zastrašujući period preokreta. I dalje se nadamo najboljem mogućem ishodu... Nastavićemo sa svojim obavezama i bićemo zajedno".

