Ruski predsjednički izbori ušli u treći i posljednji dan

U Rusiji predsednički izbori traju već tri dana.

Izvor: Profimedia

U Rusiji je danas treći i poslednji dan predsedničkih izbora koji će Vladimiru Putinu obezbijediti peti mandat i još šest godina na vlasti.

U ruskoj Ambasadi u Sarajevu danas je organizovano glasanje za predsjednika Rusije. Glasanje će biti održano u prostorijama Ambasade od 8.00 do 20.00 sati.

Moskou tajms navodi da su oni koji se protive šefu Kremlja formirali dugačke redove ispred biračkih mjesta u zemlji i ambasada u inostranstvu u okviru protesta pod nazivom "Podne protiv Putina" na koji su pozvali saradnici pokojnog opozicionara Alekseja Navaljnog.

Izvještač ovog nezavisnog medija je naveo da su jutros članovi izborne komisije došli kod njega kući i ponudili mu da tu glasa. "Ja sam rekao da želim da idem na biračko mjesto", rekao je on. Ruski medijski projekat za ljudska prava OVD-Info objavio je da je najmanje 47 privedeno širom Rusije tokom protesta "Podne protiv Putina".

Jedna od akcija izvedena je u gradu Voronježu na jugu Rusije. "Ljudi su brzo došli i otišli. Dok sam ja bila na biračkom mestu, stiglo je deset ljudi. Mislim da neki nisu mogli da dođu, a da su neki bili uplašeni", kazala je Julija (28), univerzitetska profesorka koja je glasala za kandidata Vladislava Davankova, jednog trojice koji su se našli na glasačkom listiću pored Putina.

Navodi se da Artjom (24), po zanimanju video montažer, nije očekivao da će mnogo ljudi doći pa se nije ni razočarao. "U svakom slučaju, ne žalim što sam došao. Pretpostavljam da je i to bolje nego ne doći i pustiti sve da bude kao što jeste", rekao je on. Izveštač Moskou tajmsa razgovarao je u Voronježu i sa Grigorijem (26) koji kaže da je na izbornom listiću napisao "Sloboda za Rusiju".

"Otišao sam do glasačke kutije koja je stajala na sredini sale. Ali prorez na njoj je bio veoma uzak i nije bilo lako ubaciti unutra glasački listić. A policajac je stajao pored mene i gledao me. Plašio sam se da će videti šta mi piše na listiću. Uz to, pozadi je bio član izborne komisije koji nas je fotografisao, tako da je sve ono što je bilo na mom listiću završilo na slici", ispričao je Grigorij.

Полдень против Путина в центре Москвы. 12:05 Люди продолжают подходитьpic.twitter.com/Cz3PcUuRNe — Anti Gona (@AntigonaFreeman)March 17, 2024

Navodi se da su i uniformisani policajci i oni u civilu odbili da u podne grupu mladih glasača puste na glasačko mesto na Državnom univerzitetu u Kazanju. Lokalni mediji su preneli da je mladima glasačima rečeno da se "vrate kasnije, za par sati". Skaj njuz navodi da je Julija Navaljnaja, udovica ruskog opozicionara koji je prošlog meseca umro u kažnjeničkoj koloniji u okviru Arktičkog kruga, pozvala njegove pristalice da na ovaj način iskažu protest protiv Kremlja, kao što je to Navaljni želio.

To je, po njemu, bio način da ljudi iskažu stav, a da pritom ne rizikuju hapšenje. Navodi se da je Kremlj upozorio Ruse da ne učestvuju na neodobrenim skupovima tokom izbornog dana.

(Kurir/MONDO)